Крупнейшие ЦБ продолжают "сглаживать углы" - FxPro

Большая тройка центробанков вновь активно давит на педаль монетарного смягчения, толкая рынки к росту, несмотря на ухудшение макроэкономической статистики, говорится в комментарии FxPro. Так, ЕЦБ оправдал ожидания инвесторов, понизив депозитную ставку в четверг с -0,4% до -0,5%.

При этом, регулятор неожиданно запустил новый раунд QE ежемесячным объемом в 20 млрд евро, не обозначив конкретной финальной даты. Первоначально это было воспринято как более решительный настрой на смягчение политики, потянув единую валюту вниз к 1,0926. Однако в пятницу утром EUR/USD удалось восстановить позиции, показав рост до 1,1070. Эксперты FxPro предлагают посмотреть на всю ситуацию под другим углом.

"В первую очередь, открытая дата позволит Центробанку свернуть покупки в сжатые сроки, если вдруг экономическая ситуация резко улучшится, - указывают аналитики FxPro. - Кроме того, размер программы можно считать сравнительно небольшим, по сравнению с 60 млрд в месяц, которые мы видели до 2018 года. Стоит признать: на этот раз, похоже, Европейскому ЦБ удалось нащупать тот неуловимый баланс между необходимым для финансовых рынков смягчением и давлением на собственную валюту".

ФРС также придерживается глобальной тенденции: в июле ключевая ставка была снижена, и такого же действия рынки ждут 18 сентября. Вполне вероятно, что и Банк Японии поддержит коллег из Европы и США, в той или иной мере смягчив политику на следующей неделе, допускают эксперты FxPro.

"В целом, на рынках сохраняется тяга в доходные активы, что поддерживает спрос на акции и валюты стран развивающихся рынков, - заключают специалисты FxPro. - Так, фондовые площадки США в четверг прибавили более 4% к уровням старта сентября. Индекс S&P500 и вовсе отделяет от исторических максимумов, достигнутых в июле, лишь 0,4%. Подобные настроения могут нарастать вплоть до 1 октября - предполагаемой даты новых торговых переговоров США и Китая. Уже сейчас юань поднялся к доллару до месячных максимумов у 7,04 по USDCNH. Турецкая лира прибавила 1,5% за день, несмотря на сокращение ставки сразу на 325 б. п., а российский рубль также рванул вверх в парах с долларом и евро".

Вся эта ситуация очень напоминает аналитикам FxPro ту, что мы видели в период с января по май, и подразумевает возможность дальнейшего многомесячного ралли рисковых активов. Причины для этого, на взгляд экспертов, остаются неизменными: смягчение монетарной политики крупнейшими центробанка мира и надежды на скорое заключение торговой сделки.