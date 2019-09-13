Совокупный отток капитала из акций и бондов РФ замедлился и составил за неделю $10 млн - "БКС Глобал Маркетс"

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 5 по 11 сентября 2019 года составил $10 млн против $50 млн неделей ранее, по данным EPFR Global, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) по итогам отчетной недели, завершившейся 11 сентября, составил $10 млн против $70 млн оттока неделей ранее. В то же время фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали приток капитала на уровне $20 млн против $10 млн притока неделей ранее.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) был отмечен нулевой приток капитала против притока $20 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, тоже был нулевой приток.