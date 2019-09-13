Рубль будет укрепляться - "Открытие Брокер"

В пятницу можно ждать продолжения укрепления рубля, говорится в комментарии "Открытие Брокер". С положительной реальной доходностью, отрицательным чистым долгом и бюджетным профицитом смотрится чрезвычайно привлекательным для стратегии carry trade.

Для рубля четверг сложился весьма успешно, хотя нефть этому пыталась помешать. Держать деньги в европейских банках стало ещё менее выгодно, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Депозитная ставка снижена до минус 0,5%. Более того, в заявлении регулятора говорится о том, что столь низкие ставки будут существовать до тех пор, пока инфляция значимо не превысит целевой уровень ЕЦБ.

На ФРС также оказывается сильное давление. Министр финансов США С. Мнучин говорил о возможности выпуска 50-летних казначейских обязательств. Если рассматривать это заявление в контексте желания Д. Трампа нулевых или отрицательных ставок для рефинансирования долга, то у американского регулятора намечаются тяжёлые времена. В августе американский бюджетный дефицит достиг $200, а по итогам финансового года 30 сентября может даже превысить $1 трлн.

На этом фоне рубль с положительной реальной доходностью, отрицательным чистым долгом и бюджетным профицитом смотрится чрезвычайно привлекательным для стратегии carry trade. Министр финансов А. Силуанов сообщил, что в 2020 году бюджетный профицит ожидается на уровне около 0,5% ВВП. Кроме того, в правительстве идёт дискуссия о том, чтобы увеличить порог использования ФНБ с 7% до более значимых цифр.

"Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. В целом на рынках сохраняются позитивные ожидания по поводу переговоров США и Китая, а новые стимулы ЕЦБ ещё больше принуждают европейские деньги искать выгодные объекты инвестирования. Поэтому можно ждать продолжения укрепления рубля", - указывает А. Кочетков.