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13 сентября 2019 года 09:42
Текущий рост рубля довольно хрупок - FxPro
ЕЦБ снизил в четверг депозитную ставку и восстановил программу покупки активов, в ближайшие дни это будет поддерживать покупки российской валюты, причем даже в обход "провала нефти". Тем не менее, текущий рост рубля довольно хрупок, говорится в комментарии FxPro. Российская валюта продолжает набирать "вес", заставив USD/RUB отступить в четверг днем еще на 50 копеек, до 65, а EUR/RUB - на 90 копеек, до 71,10. Краткосрочно рубль движется в большей степени за общим настроением глобального рынка, а в его фокусе находятся рисковые активы, спрос на которые в последние дни подстегивается позитивными новостями. ЕЦБ снизил в четверг депозитную ставку и восстановил программу покупки активов. Стоит взять на заметку, указывают аналитики, что в ближайшие дни это будет поддерживать покупки российской валюты, причем даже в обход "провала нефти". Тем не менее, текущий рост рубля довольно хрупок. Если ослабление нефти продолжится, это сумеет ослабить курс рублевых пар. Все-таки слишком уж существенная часть национальной экономики зависит от продажи нефти и газа. "Как правило, покупатели игнорируют краткосрочное ослабление курса Brent, списывая все на обычную волатильность рынка. Однако в какой-то момент рублевые инвесторы могут броситься "догонять рынок", и важно быть готовым к этому. К тому же нельзя забывать, что торговые споры США-Китая до сих пор далеки от разрешения, а до чего договорятся стороны к концу года, пока неясно", - отмечают в FxPro.
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13 сентября 2019 года 12:47
В четверг состоялось дебютное размещение еврооблигаций ЧТПЗ. Выпуск CHEPRU’24 был размещен успешно, потенциал для роста на вторичном рынке у него отсутствует, сообщается в комментарии аналитика корпорации "Уралсиб" Евгения Сергеева. Компания предложила инвесторам бумаги с погашением через... читать дальше
.13 сентября 2019 года 12:20
Вероятность увидеть уровни в районе 1,08 по EUR/USD на конец текущего года по-прежнему остается довольно высокой - "Нордеа Банк"
На фоне сильного смягчения монетарной политики от ЕЦБ риски по европейской валюте по-прежнему смещены в сторону ослабления, а вероятность увидеть уровни в районе 1,08 по паре EUR/USD на конец текущего года по-прежнему остается довольно высокой, считают аналитики "Нордеа Банка". "В четверг... читать дальше
.13 сентября 2019 года 12:17
оссийский рынок акций закроет неделю на позитивной ноте, говорится в обзоре Альфа-банка. Заряд оптимизма в связи с агрессивными мерами поддержки экономики со стороны ЕЦБ и обнадеживающие сигналы по поводу решения американо-китайского торгового диспута окажут, по мнению экспертов банка, поддержку... читать дальше
.13 сентября 2019 года 11:59
До конца года валютный рынок продолжит находиться в состоянии оттока валютной ликвидности, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Однако ее накопленный запас (18,5 млрд долл.) некоторое время позволит компенсировать этот отток, а по мере своего исчерпания ближе к концу года будет способствовать... читать дальше
.13 сентября 2019 года 11:45
Москва. 13 сентября. Рынок акций РФ утром в пятницу сохраняет попытки роста на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры благодаря смягчению торговой напряженности между США и КНР, вновь в лидерах роста выступают акции энергетических компаний и бумаги "Сургутнефтегаза". читать дальше
.13 сентября 2019 года 11:38
До конца сентября у рубля остается умеренный потенциал для укрепления на фоне предстоящего на следующей неделе заседания ФРС, а также вероятного отсутствия негативных новостей с фронта торговой войны до торговых переговоров, намеченных на начало октября, дополнительным внутренним фактором... читать дальше
.13 сентября 2019 года 11:31
В ближайшей перспективе рубль будет укрепляться, его поддержат растущая нефть и уверенная политика регулятора, сообщается в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотов. Стоимость доллара составит 64,95 - 67,85 рубля в случае... читать дальше
.13 сентября 2019 года 11:16
Готовность стран ОПЕК+ поддерживать баланс спроса и предложения на нефтяном рынке позволяет ценам на нефть консолидироваться вблизи отметки $60/bbl, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Волатильность на нефтяном рынке остается довольно высокой. Контракты на Brent торгуются в районе отметки... читать дальше
.13 сентября 2019 года 11:00
При сохранении высокого аппетита к риску на рынках рубль может продолжить умеренное укрепление, однако с фундаментальной точки зрения курс рубля в моменте несколько переоценен, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского. "С фундаментальной точки зрения в текущих... читать дальше
.13 сентября 2019 года 10:40
Позитивные новости от ОЕК и стабилизация евро позволят диапазону 60-65 долл./баррель сохранить актуальность - Промсвязьбанк
Позитивные новости от ОЕК и стабилизация евро позволят диапазону 60-65 долл./барр. сохранить свою актуальность, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова. Нефть Brent в четверг продолжила корректироваться, тестируя в течение дня зону 59-60 долл./барр. ввиду скачка... читать дальше
.13 сентября 2019 года 10:29
На среднесрочном горизонте действия ОПЕК+ с большой вероятностью смогут поддержать котировки нефти и удержать цены выше $60 за баррель, сообщается в комментарии "БКС Брокер". В четверг нефтяные котировки оставались слабыми, сохраняя негативную динамику после падения среды. Дополнительное... читать дальше
.13 сентября 2019 года 10:26
Рубль укрепляется к доллару и снижается к евро на оптимизме относительно переговоров между США и Китаем
Москва. 13 сентября. Доллар снижается, евро повышается на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных валютных парах вслед за динамикой валют на Forex в условиях роста оптимизма относительно переговоров между США и Китаем. читать дальше
.13 сентября 2019 года 10:18
Большая тройка центробанков вновь активно давит на педаль монетарного смягчения, толкая рынки к росту, несмотря на ухудшение макроэкономической статистики, говорится в комментарии FxPro. Так, ЕЦБ оправдал ожидания инвесторов, понизив депозитную ставку в четверг с -0,4% до -0,5%. При этом,... читать дальше
.13 сентября 2019 года 10:05
Совокупный отток капитала из акций и бондов РФ замедлился и составил за неделю $10 млн - "БКС Глобал Маркетс"
овокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 5 по 11 сентября 2019 года составил $10 млн против $50 млн неделей ранее, по данным EPFR Global, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал... читать дальше
.13 сентября 2019 года 09:58
В пятницу можно ждать продолжения укрепления рубля, говорится в комментарии "Открытие Брокер". С положительной реальной доходностью, отрицательным чистым долгом и бюджетным профицитом смотрится чрезвычайно привлекательным для стратегии carry trade. Для рубля четверг сложился весьма успешно, хотя... читать дальше
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