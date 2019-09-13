Текущий рост рубля довольно хрупок - FxPro

ЕЦБ снизил в четверг депозитную ставку и восстановил программу покупки активов, в ближайшие дни это будет поддерживать покупки российской валюты, причем даже в обход "провала нефти". Тем не менее, текущий рост рубля довольно хрупок, говорится в комментарии FxPro.

Российская валюта продолжает набирать "вес", заставив USD/RUB отступить в четверг днем еще на 50 копеек, до 65, а EUR/RUB - на 90 копеек, до 71,10.

Краткосрочно рубль движется в большей степени за общим настроением глобального рынка, а в его фокусе находятся рисковые активы, спрос на которые в последние дни подстегивается позитивными новостями.

ЕЦБ снизил в четверг депозитную ставку и восстановил программу покупки активов. Стоит взять на заметку, указывают аналитики, что в ближайшие дни это будет поддерживать покупки российской валюты, причем даже в обход "провала нефти".

Тем не менее, текущий рост рубля довольно хрупок. Если ослабление нефти продолжится, это сумеет ослабить курс рублевых пар. Все-таки слишком уж существенная часть национальной экономики зависит от продажи нефти и газа.

"Как правило, покупатели игнорируют краткосрочное ослабление курса Brent, списывая все на обычную волатильность рынка. Однако в какой-то момент рублевые инвесторы могут броситься "догонять рынок", и важно быть готовым к этому. К тому же нельзя забывать, что торговые споры США-Китая до сих пор далеки от разрешения, а до чего договорятся стороны к концу года, пока неясно", - отмечают в FxPro.