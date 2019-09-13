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13 сентября 2019 года 09:37

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 13 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в четверг благодаря сигналам ослабления напряженности в отношениях США и Китая, а также смягчению денежно-кредитной политики Европейским центральным банком. Как сообщают СМИ, советники президента США Дональда Трампа рассматривают возможность заключения временного соглашения с КНР, которое позволит им избежать повышения пошлин на популярные потребительские товары, включая смартфоны и ноутбуки. По словам источников, Вашингтон ждет от Пекина ответных действий, включая увеличение закупок сельскохозяйственной продукции и обещаний не нарушать права на интеллектуальную собственность.

Накануне Трамп сообщил об отсрочке повышения пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд - повышение перенесено с 1 октября на 15 октября. Заместитель председателя Госсовета КНР Лю Хэ, который в четверг провел встречу с председателем Американо-китайского делового совета Эваном Гринбергом, заявил, что приветствует решение США отложить на две недели повышение пошлин на ряд китайских товаров, передает "Синьхуа".

Тем временем Европейский центральный банк по итогам заседания в четверг снизил процентную ставку по депозитам на 10 базисных пунктов, до минус 0,5%. Также руководство ЕЦБ ожидаемо приняло решение ввести многоуровневую систему применения ставки по депозитам. Согласно новой системе, часть депозитов, размещаемых банками в ЕЦБ, будет освобождена от отрицательной ставки. Такая мера призвана смягчить негативные последствия снижения ставки для банков еврозоны. Кроме того, европейский Центробанк анонсировал возобновление программы покупки активов с 1 ноября. Объем покупок составит 20 млрд евро в месяц.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона увеличивается в ходе торгов в пятницу на признаках снижения напряженности в американо-китайском торговом конфликте. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,15%. Китайский Shanghai Composite прибавил 0,75%, Shenzhen Composite - 0,6%. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,6%. Южнокорейский индикатор Kospi поднимается на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - менее чем на 0,1%, как и индонезийский Jakarta Composite. Новозеландский NZX 50 опустился на 0,4%, индийский BSE Sensex - на 0,1%.

В свою очередь цены на нефть слабо снижаются в ходе азиатских торгов в пятницу, при этом падение с начала этой недели может стать рекордным за два месяца из-за опасений по поводу избытка предложения топлива на рынке. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск подешевели на 0,15% - до $60,29 за баррель. На торгах в четверг цена упала на 0,71%, до $60,38 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени снизилась на 0,02% - до $55,08 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на 1,18% и составляла на закрытие $55,09 за баррель.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредила о скором увеличении предложения топлива со стороны стран, не входящих в ОПЕК, и о возвращении значительного излишка нефти на рынке. По оценкам ОПЕК, мировое потребление нефти в 2019 году вырастет на 1,02 млн баррелей в сутки по сравнению с 2018 годом - до 99,84 млн б/с. В 2020 году ожидается повышение спроса 1,08 млн б/с, до 100,92 млн б/с. Прогнозы для 2019 и 2020 годов были снижены. При этом представители ОПЕК+, собравшиеся на заседание министерского мониторингового комитета в Абу-Даби, в четверг подтвердили свои опасения по поводу замедления роста мировой экономики, однако не стали говорить о возможном ужесточении ограничений на добычу, сосредоточившись на мерах по исполнению текущих договоренностей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,38 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,485 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 сентября вырос на 0,16% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,91 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,18%, поднявшись до 630,41 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-02R" (+1,15%), "Роснефть-04" (+0,87%) и "МТС-001P-06" (+0,6%), а в лидерах снижения - облигации "Альфа-Банк-002Р-02" (-0,4%), "Совкомбанк БО-05" (-0,2%) и "Газпромбанк-001Р-05Р" (-0,16%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "РусАл Братск" полностью разместило облигации серии БО-001Р-03 объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов на 10-летний выпуск прошел 5 сентября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,25% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 8,42% годовых. Объем размещения в ходе премаркетинга озвучивался как "не менее" 10 млрд рублей, но по итогам сбора заявок составил 15 млрд рублей.

ООО "ЮниМетрикс" (Новосибирская область) полностью разместило 3-летние облигации 1-й серии объемом 400 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-36-го купонов. Купоны ежемесячные. По выпуску существует возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 9-35-го купонов.

ПАО "ТрансФин-М" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-06 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,75% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок на выпуск проходил с 16:00 МСК 11 сентября до 12:00 МСК 12 сентября. Техническое размещение состоится 16 сентября. Срок обращения облигаций - 10 лет. Бонды размещаются в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 70 млрд рублей.

ООО "Атомстройкомплекс-Строительство" 23 сентября с 11:00 МСК до 15:00 МСК планирует собирать заявки на облигации серии 01, планируемый объем размещения - 1 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 3 млрд рублей. Срок обращения выпуска - 5 лет, предусмотрена оферта через 2 года. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 11,75-12,00% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в диапазоне 12,10-12,36% годовых. Дата техразмещения - 1 октября. В настоящее время в обращении нет облигаций эмитента.

ЛК "Европлан" 25 сентября с 11:00 МСК до 15:00 МСК планирует собирать заявки на облигации объемом не более 5 млрд рублей. Срок обращения выпуска - 10 лет, предусмотрена оферта через 3 года. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,85-8,95% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в диапазоне 9,05-9,15% годовых. Техразмещение запланировано на 3 октября. Ранее компания выходила на долговой рынок в мае текущего года, разместив 10-летние облигации серии БО-06 на 3 млрд рублей с офертой через 2 года по ставке 9,4% годовых.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установило ставку 15-16-го купонов облигаций 25-й серии в размере 5% годовых. Компания в октябре 2015 года разместила облигации 25-й серии на 15 млрд рублей. Ставка текущего купона - 9% годовых. Облигации размещены на 15 лет и имеют полугодовые купоны.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) определило ставку 13-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 в размере 8,22% годовых. ГТЛК разместила бонды серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в сентябре 2016 года. В декабре 2016 года компания доразместила выпуск на 1 млрд 259,080 млн рублей. Таким образом, объем выпуска составил 4 млрд 259,080 млн рублей. Пятнадцатилетние облигации имеют 60 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,75% годовых. Ставка 2-60-го купонов привязана к значению кривой бескупонной доходности ОФЗ плюс 0,75%. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения.

АО "Авангард-агро" установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-001Р-01 на уровне 8,25% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск на 3 млрд рублей в октябре 2017 года. Ставка текущего купона установлена в размере 8,5% годовых, купоны квартальные. По выпуску предстоит оферта с исполнением 10 октября 2019 года. В обращении также находится выпуск облигаций компании серии БО-001P-02 на 3 млрд рублей, размещенный в ноябре 2017 года.

АО "ВЭБ-лизинг" в рамках оферты приобрело 244,596 тыс. облигаций серии 002P-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 8,2% выпуска. Компания разместила 10-летние бонды серии 002P-01 на 3 млрд рублей в сентябре 2015 года. Ставка текущего купона - 7,91% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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