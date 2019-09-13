Утренние прогнозы: открытие в "плюсе"

По мнению аналитиков, в пятницу утром рынок акций получит поддержку внешнего фона и сможет начать торги на положительной территории.

Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Общее улучшение "аппетита" к риску на глобальных рынках может способствовать возвращению индекса МосБиржи в диапазон 2800-2850 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Пока внешний фон (ушедшая выше 60 долларов нефть и растущие на 0,3% американские фьючерсы) говорит в пользу открытия нашего рынка с небольшим ростом. Однако на сильный подъем рассчитывать не стоит - на рынке просто нет "свежих" денег. Поэтому далеко от отметки 2800 пунктов индекс МосБиржи не отойдет".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Вместе с тем падение стоимости нефтяных фьючерсов в четверг не позволяет рассчитывать на существенный прирост локального рынка акций в первые часы торгов. Это создает условия для нейтрального открытия индекса МосБиржи. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром российские фондовые индексы могут получить некоторую поддержку от умеренной склонности мировых инвесторов к риску и выйти в "плюс".