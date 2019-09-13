Нефть растет, но завершает неделю максимальным падением за 2 месяца

Американские фондовые индексы завершили в "плюсе" торги в четверг. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона увеличивается в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть слабо растут в ходе азиатских торгов в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили в "плюсе" торги в четверг благодаря сигналам ослабления напряженности в отношениях США и Китая, а также смягчению денежно-кредитной политики Европейским центральным банком (ЕЦБ).

Как сообщают СМИ, советники президента США Дональда Трампа рассматривают возможность заключения временного соглашения с КНР, которое позволит им избежать повышения пошлин на популярные потребительские товары, включая смартфоны и ноутбуки.

По словам источников, Вашингтон ждет от Пекина ответных действий, включая увеличение закупок сельскохозяйственной продукции и обещаний не нарушать права на интеллектуальную собственность.

Накануне Трамп сообщил об отсрочке повышения пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд - повышение перенесено с 1 октября на 15 октября.

Заместитель председателя Госсовета КНР Лю Хэ, который в четверг провел встречу с председателем Американо-китайского делового совета Эваном Гринбергом, заявил, что приветствует решение США отложить на две недели повышение пошлин на ряд китайских товаров, передает "Синьхуа".

Тем временем Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг снизил процентную ставку по депозитам на 10 базисных пунктов, до минус 0,5%. Также руководство ЕЦБ ожидаемо приняло решение ввести многоуровневую систему применения ставки по депозитам. Согласно новой системе, часть депозитов, размещаемых банками в ЕЦБ, будет освобождена от отрицательной ставки. Такая мера призвана смягчить негативные последствия снижения ставки для банков еврозоны.

Кроме того, европейский Центробанк анонсировал возобновление программы покупки активов с 1 ноября. Объем покупок составит 20 млрд евро в месяц.

Акции Oracle Corp. подешевели на 4,3%. Накануне компания сообщила, что Марк Хёрд, который делит пост CEO компании с Сафрой Кац, уходит в отпуск без сохранения заработной платы из-за проблем со здоровьем.

Стоимость бумаг Hertz Global Holdings увеличилась на 3,6% на информации, что известный инвестор Карл Айкан увеличил долю в компании, занимающейся прокатом автомобилей, до 30,1%.

Цена акций AT&T опустилась на 0,9%. Производитель телекоммуникационного оборудования заявил накануне о низких темпах модернизации бизнесом коммуникационных сетей, назвав это потенциальной угрозой для его выручки в третьем квартале.

Капитализация Avaya Holdings Corp. рухнула на 12%. Компания, специализирующаяся на телекоммуникационных услугах, сообщила, что продолжает оценку потенциальных стратегических альтернатив для своего бизнеса. В августе СМИ сообщали, что Avaya рассматривает предложение о покупке, поступившее от канадского конкурента - Mitel Networks, что в тот момент привело к скачку стоимости акций компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average 12 сентября вырос на 45,41 пункта (0,17%) и составил 27182,45 пункта

Standard & Poor's 500 поднялся на 8,64 пункта (0,29%) - до 3009,57 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 24,79 пункта (0,3%) - до 8194,47 пункта.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) увеличивается в ходе торгов в пятницу на признаках снижения напряженности в американо-китайском торговом конфликте.

Японский индекс Nikkei 225 повысился на 1%, более широкий Topix - на 0,7%.

Китайский Shanghai Composite прибавил 0,75%, Shenzhen Composite - 0,6%. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,6%.

Южнокорейский индикатор Kospi поднимается на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - менее чем на 0,1%, как и индонезийский Jakarta Composite. Новозеландский NZX 50 опустился на 0,4%, индийский BSE Sensex - на 0,1%.

Согласно сообщениям СМИ, советники президента США Дональда Трампа рассматривают возможность заключения временного соглашения с КНР, которое позволит им избежать запланированного на декабрь повышения пошлин на популярные потребительские товары, включая смартфоны и ноутбуки.

По словам источников, Вашингтон ждет от Пекина ответных действий, включая увеличение закупок сельскохозяйственной продукции и обещаний не нарушать права на интеллектуальную собственность.

Накануне Трамп сообщил об отсрочке повышения пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд - повышение перенесено с 1 октября на 15 октября.

Заместитель председателя Госсовета КНР Лю Хэ, который в четверг провел встречу с председателем Американо-китайского делового совета Эваном Гринбергом, заявил, что приветствует решение США отложить на две недели повышение пошлин на ряд китайских товаров, передает "Синьхуа".

Дополнительную поддержку азиатскому рынку оказало решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) снизить ставку по депозитам и вернуться к программе выкупа активов. Такое решение повышает вероятность смягчения денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы (ФРС), заседание которой состоится на следующей неделе.

Также в пятницу была обнародована окончательная оценка роста промышленного производства в Японии, которая подтвердила предварительные данные. Объем промпроизводства в стране в июле вырос на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,7% в годовом выражении.

Акции Yahoo Japan растут на 4,9%, оператора связи SoftBank - на 3,2%, ритейлера одежды Fast Retailing - на 1%.

Цена бумаг производителя компонентов для мобильных устройств Sunny Optical увеличилась на 2,4%, автопроизводителя Geely Automobile - на 3,6%.

Котировки акций австралийского банка Commonwealth Bank поднялись на 0,6%.

Рыночная стоимость китайской нефтедобывающей компании CNOOC опускается на 0,3%, поскольку нефтяной рынок готовится завершить неделю рекордным спадом за два месяца.

Цены на нефть слабо растут в ходе азиатских торгов в пятницу, при этом падение с начала этой недели может стать рекордным за два месяца из-за опасений по поводу избытка предложения топлива на рынке.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:23 мск подорожали на $0,05 (0,08%) - до $60,43 за баррель. На торгах в четверг цена снизилась на $0,43 (0,71%), до $60,38 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,06 (0,11%) - до $55,15 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $0,66 (1,18%) и составляла на закрытие $55,09 за баррель.

С начала недели цена WTI уменьшилась на 2,7%, Brent подешевела на 2,1%.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредила о скором увеличении предложения топлива со стороны стран, не входящих в ОПЕК, и о возвращении значительного излишка нефти на рынке.

По оценкам ОПЕК, мировое потребление нефти в 2019 году вырастет на 1,02 млн баррелей в сутки по сравнению с 2018 годом - до 99,84 млн б/с. В 2020 году ожидается повышение спроса 1,08 млн б/с, до 100,92 млн б/с. Прогнозы для 2019 и 2020 годов были снижены.

При этом представители ОПЕК+, собравшиеся на заседание министерского мониторингового комитета в Абу-Даби, в четверг подтвердили свои опасения по поводу замедления роста мировой экономики, однако не стали говорить о возможном ужесточении ограничений на добычу, сосредоточившись на мерах по исполнению текущих договоренностей.

"Прогноз по спросу и предложению не внушает оптимизм", - отметила старший стратег Mizuho Securities Миёко Накасима.