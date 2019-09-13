Далеко от отметки 2800 пунктов индекс МосБиржи не отойдет - Алор Брокер

На сильный подъем рассчитывать не стоит, далеко от отметки 2800 пунктов индекс МосБиржи не отойдет, говорится в комментарии Алор Брокер.

"В пятницу объективно нефть должна подрасти, отыгрывая прежде всего снижение вероятности отсутствия решения торгового спора между США и Китаем, а также ослабление доллара к мировым валютам. Если это произойдет, то российский рынок акций сможет несильно подняться вверх. Пока внешний фон (ушедшая выше 60 долларов нефть и растущие на 0,3% американские фьючерсы) говорит в пользу открытия нашего рынка с небольшим ростом. Однако на сильный подъем рассчитывать не стоит - на рынке просто нет "свежих" денег. Поэтому далеко от отметки 2800 пунктов индекс МосБиржи не отойдет", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.