Покупать рубль против доллара до возобновления повышательного тренда нефти очень рискованно - Алор Брокер

Покупать рубль против доллара до возобновления повышательного тренда нефти очень рискованно, хотя пара доллар-рубль теоретически и может сходить в район 64, считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

"Удивительным выглядит процентный рост рубля в четверг, который в паре с долларом как-то незаметно ушел под отметку 65, не дававшую рублю укрепиться всю первую половину августа. В общем-то никаких новых поводов для роста рубля не появилось. Да, растет интерес к рискованным активам. Да, инвесторы ждут снижения ставки ФРС. Но эти факторы действовали и в начале недели. Вполне возможно, что к столь сильному росту рубля привели технические факторы - в районе 65 рублей за доллар просто начали срабатывать "стопы". Так что покупать рубль против доллара до возобновления повышательного тренда нефти очень рискованно, хотя пара доллар-рубль теоретически может сходить в район 64", - говорится в комментарии Алор Брокер.