Предполагаем нейтральное открытие индекса МосБиржи - ИК "Алго Капитал"

После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Препятствием для его дальнейшего повышения может стать относительно низкая стоимость фьючерсов на нефть, которые заметно подешевели в ходе торгов четверга, сообщается в комментарии ИК "Алго Капитал".

Несмотря на существенный спад индекса МосБиржи, состоявшийся по итогам четверга, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

В пятницу утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0,15-0,25%. Контракты на нефть сорта Brent после вчерашней просадки подешевели на 0,1%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0,1%. Японский фондовый индекс Nikkei225 повысился на 1%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%.

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Вместе с тем падение стоимости нефтяных фьючерсов в четверг не позволяет рассчитывать на существенный прирост локального рынка акций в первые часы торгов. Это создает условия для нейтрального открытия индекса МосБиржи. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации", - прогнозирует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.