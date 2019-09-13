Индекс МосБиржи может вернуться в диапазон 2800-2850 пунктов - Промсвязьбанк

Общее улучшение "аппетита" к риску на глобальных рынках может способствовать возвращению индекса МосБиржи в диапазон 2800-2850 пунктов, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

"Российский фондовый рынок завершил торги четверга коррекцией на 0,6% по индексу МосБиржи. Вновь обратим внимание на тот факт, что сдерживающий эффект на акции экспортеров оказывает укрепление российской валюты (пара доллар/рубль опустилась ниже отметки 65). При этом общее улучшение "аппетита" к риску на глобальных рынках, с нашей точки зрения, может способствовать возвращению индекса МосБиржи в диапазон 2800-2850 пунктов", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.