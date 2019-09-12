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Рубль вечером растерял часть роста первой половины дня к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли в паре с евро после заседания ЕЦБ

Москва. 12 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине, хотя и несколько более медленными темпами, чем в первой половине дня, на фоне фиксации прибыли после заседания ЕЦБ.

Курс доллара США составил 64,8 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 70 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов (доллар торгуется ниже 65 руб./$1 впервые с 13 августа). Евро стоил 71,75 руб./EUR1, подешевев на 34,25 копейки (ранее в ходе торгов евро опускался ниже 71 руб./EUR1 впервые с 1 августа). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 53,91 копейки - до 67,93 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на вечерних торгах, отыгрывая увеличение интереса инвесторов к рисковым активам в связи со смягчением денежно-кредитной политики со стороны ЕЦБ и позитивными сигналами относительно перспектив американо-китайских торговых взаимоотношений. При этом в целом в четверг рубль провел волатильную сессию, и к вечеру нацвалюта заметно сократила темпы роста в паре с евро на фоне фиксации прибыли по итогам заседания Европейского центробанка.

Существенные понижательные риски в европейской экономике сохраняются, вследствие чего ей требуется активная стимулирующая политика со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) в течение продолжительного времени, заявил глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания. Вероятность рецессии в еврозоне несколько повысилась, однако по-прежнему является довольно низкой, добавил он.

Ввиду понижательных рисков ЕЦБ понизил прогнозы роста экономики и потребительских цен в еврозоне. Теперь руководство ЕЦБ ожидает, что ВВП валютного блока в текущем году вырастет на 1,1%, а не на 1,2%, как ожидалось ранее. Прогноз на 2020 год понижен до 1,2% с 1,4%, на 2021 год прогноз оставлен на уровне 1,4%.

Тем временем прогноз инфляции на текущий год ухудшен до 1,2% с 1,3%, на 2020 год - до 1% с 1,4%, на 2021 год - до 1,5% с 1,6%. Особо подчеркивается, что прогнозы не учитывают сценария "жесткого" Brexit, то есть выхода Великобритании из ЕС без соглашения об условиях дальнейшего взаимодействия.

Такая ситуация сыграла роль в принятии решения о введении новых мер поддержки экономики, подчеркнул Драги.

Как сообщалось, по итогам заседания ЕЦБ снизил процентную ставку для депозитов коммерческих банков, хранящихся в ЕЦБ, на 0,1 процентного пункта, до минус 0,5%. Также банк объявил о возобновлении программы покупки активов с 1 ноября в объеме 20 млрд евро в месяц. Мера вступит в силу с 30 октября.

Президент США Дональд Трамп почти сразу отреагировал на итоги сентябрьского заседания ЕЦБ, указав на то, что снижение ставки является успешной попыткой ослабления курса евро относительно доллара. Между тем Драги в своем выступлении подчеркнул, что ЕЦБ не таргетирует какой-то определенный обменный курс валют и что ЕЦБ не намерен обесценивать валюту еврозоны для получения конкурентного преимущества.

Прошедшее в четверг заседание стало предпоследним для Драги в качестве председателя ЕЦБ. Ожидается, что следующим главой Европейского ЦБ станет Кристин Лагард, ранее занимавшая должность директора-распорядителя Международного валютного фонда.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" портфельный менеджер компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин, рубль демонстрирует повышенную волатильность на торгах в четверг. "Концептуально основное влияние на динамику рубля в последние дни оказывает бюджетное правило, а точнее - небольшое расхождение, наблюдающееся между объемами скупки валюты и текущими котировками основных сортов нефти. По нашим расчетам, справедливая стоимость рубля с учетом бюджетного правила должна была быть ниже 65 руб./$1, и его нынешняя динамика подтверждает наши расчеты. Отметим также, что волатильность на рынке заметно усилилась после заседания ЕЦБ, при этом ставки по рублю и рублевым активам выглядят привлекательно на фоне отрицательных ставок по евро, что усиливает приток средств нерезидентов на российский рынок", - отметил Нигматуллин.

Участники рынка позитивно оценивают ослабление напряженности в торговом противостоянии Вашингтона и Пекина после заявления президента США Дональда Трампа, который сказал, что Штаты отложат повышение пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд с 1 на 15 октября. В свою очередь, как сообщил заместитель председателя Госсовета КНР Лю Хэ, рабочие группы Китая и США, участвующие в торговых переговорах, встретятся на следующей неделе для обсуждения вопросов торгового баланса, доступа к рынкам и защиты инвесторов. Лю Хэ сказал, что приветствует решение США отложить на две недели повышение пошлин на ряд китайских товаров.

По словам старшего аналитика информационно-аналитического центра "Альпари" Анны Бодровой, в четверг рынок накрыло позитивной волной после того, как американский президент заявил об отсрочке на 15 дней в стратегии введения повышенных импортных пошлин в отношении товаров из Китая. "Все сделано очень красиво: 1 октября КНР будет отмечать 70-летие республики, и Вашингтон как будто делает достойный подарок к этой дате. Теперь, по всей видимости, до 15 октября в торговых спорах между США и Китаем будет взята пауза. Диалог, тем временем, должен продолжиться, и предложенное Штатами определенное смягчение должно благоприятно повлиять на его содержание. Нужно держать в поле зрения две даты: 15 октября (понятно почему) и 15 декабря, когда Китай намерен поднять импортные пошлины для американских товаров. Перед этими датами рыночная волатильность может заметно расширяться", - отметила Бодрова.

"Вместе с рублем укрепляли свои позиции другие сырьевые валюты, которые реагируют на смягчение риторики в торговой войне США и КНР. Рубль имеет дополнительные преимущества в виде положительной реальной доходности, отрицательного долга, а также профицита бюджета. Соответственно, при дальнейшем смягчении денежной политики ЕЦБ привлекательность рубля для европейских инвесторов будет только возрастать. Более уверенному укреплению российской валюты мешала нефть, которая подешевела почти на 5% за два дня из-за опасений частичного снятия санкций с Ирана. Тем не менее разница ставок все же будет играть решающую роль", - отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Нефтяной рынок снижается вечером в четверг после публикации отчета Международного энергетического агентства (МЭА), повысившего опасения избытка нефти на мировом рынке. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 1,3% - до $60,02 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на 1,58% - до $55,19 за баррель.

В среду обе марки подешевели более чем на 2,5% на новости о том, что президент США посчитал возможным обсудить вопрос о смягчении санкций в отношении Ирана. Это повышает вероятность возвращения иранской нефти на мировой рынок, что означает рост поставок на фоне замедления темпов глобальной экономики, которое приводит к охлаждению спроса, отмечают аналитики.

Кроме того, накануне ОПЕК обнародовала обновленный прогноз, согласно которому мировое потребление нефти в 2019 году вырастет на 1,02 млн баррелей в сутки по сравнению с 2018 годом - до 99,84 млн б/с. Таким образом, оценка роста потребления понижена примерно на 80 тыс. б/с по сравнению с прогнозом, сделанным месяц назад. Оценка роста спроса на 2020 год была снижена на 60 тыс. б/с. Ожидается, что рост мирового спроса на нефть в следующем году составит 1,08 млн б/с, совокупное потребление достигнет 100,92 млн б/с.

Вместе с тем, по мнению МЭА, текущая ситуация на нефтяном рынке является лишь затишьем перед новой волной роста предложения нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 13 сентября на 24,12 копейки, до 65,1909 руб./$1, и уменьшил курс евро на 39,67 копейки, до 71,8273 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в четверг на 31,68 копейки по отношению к среде и составил 65,0667 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 40,39 копейки и составил 65,0191 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 872,178 млн, из которых $834,418 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 37,76 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 31,04 копейки по отношению к среде, до 71,7655 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 50,24 копейки и составил 71,5163 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR805,115 млн, из которых EUR221,211 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR583,904 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (3-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая увеличилась на 2 базисных пункта - до 7,03% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и ставка на срок 1 месяц остались на отметках 7,08% и 7,18% годовых соответственно. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на уровнях 7,26% и 7,33% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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