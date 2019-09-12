Рынок акций РФ просел ниже 2800п по индексу МосБиржи из-за отката нефти и роста рубля, выросли энергетики

Москва. 12 сентября. Рынок акций РФ в четверг просел ниже рубежа 2800 пунктов по индексу МосБиржи из-за укрепления рубля на фоне снижения ставки ЕЦБ и падения нефти на ожиданиях возможного ослабления санкций против Ирана; лучше рынка выглядели бумаги энергетиков во главе с "МОЭСК" и выросшие без новостей акции "Сургутнефтегаза".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2799,99 пункта (-0,6%), индекс РТС вырос до 1361,05 пункта (+0,5%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 4,5%.

Доллар упал до 64,8 рубля (-0,71 рубля).

Подешевели рублевые акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%).

Выросли акции "МОЭСК" (+13,2%, до 0,9165 рубля - максимум с августа 2017 г.), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+4,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,2% и +1,6% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%).

Акции "МОЭСК" подскочили на корпоративных новостях о дивидендах и прогнозах по прибыли. На пресс-конференции в "Интерфаксе" гендиректор компании Петр Синютин сообщил, что компания впервые может выплатить промежуточные дивиденды за девять месяцев 2019 г. По его словам, соответствующее решение во вторник одобрил комитет по стратегии компании. По оценке первого замгендиректора компании Владимира Мясникова, чистая прибыль ПАО "МОЭСК" по МСФО в 2019 г. ожидается на уровне 7,2 млрд руб.

Как следует из презентации компании, ПАО "МОЭСК" ожидает роста чистой прибыли к 2023 г. в 3 раза, до 14,6 млрд руб. Повышение EBITDA к 2023 г. ожидается на 40%, до 53,4 млрд руб. Выручка к этому периоду должна достичь 199,2 млрд руб., увеличившись на 25%.

Как отмечают аналитики ИК "Велес-Капитал", решение "МОЭСК" о выплате промежуточных дивидендов стало сюрпризом, поскольку ранее компания не прибегала к такой практике. Исходя из прогнозов менеджмента, минимальная дивидендная доходность за 2019 г. должна составить 7,3%. Основными точками роста станут сокращение издержек благодаря изменению тарифного регулирования (совокупный эффект компания оценивает в 15,5 млрд руб.), а также эффект от консолидации активов. Если практика выплаты промежуточных дивидендов будет продолжена в будущем (текущая дивидендная политика это не запрещает), то инвесторы должны позитивно воспринять большую частоту выплат дивидендов по сравнению с другими компаниями распредсектора, полагают эксперты.

Выросли в четверг также акции "Сургутнефтегаза" (+1,1% и +2% "префы"), причем днем бумаги обоих типов пришли к ценовому паритету (в районе 37 рублей) впервые с декабря 2017 г. (тогда обе бумаги стоили в районе 29,2 рубля).

В Азии в четверг преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite прибавили по 0,8%), Европа к вечеру также растет (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,1-0,4%), поднимается Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,5%).

Правительство Китая накануне опубликовало список из 16 американских товаров, которые будут освобождены от введенной в прошлом году 25%-ной пошлины на импорт.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в качестве доброй воли принял решение отложить повышение пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд с 1 на 15 октября в связи с тем, что КНР будет отмечать свое 70-летие 1 октября.

ЕЦБ по итогам сентябрьского заседания в четверг снизил процентную ставку по депозитам на 0,1 процентного пункта, до минус 0,5%, что совпало с прогнозами большинства экспертов. Кроме того, ЕЦБ объявил о возобновлении программы покупки активов с 1 ноября объемом 20 млрд евро в месяц, хотя эксперты ожидали объема 30 млрд евро в месяц.

ЕЦБ также ухудшил прогнозы роста экономики и потребительских цен в еврозоне на текущий и следующий год, о чем сообщил председатель ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания.

Заместитель председателя Госсовета КНР Лю Хэ заявил в четверг, что рабочие группы Китая и США, участвующие в торговых переговорах, встретятся на следующей неделе для обсуждения вопросов торгового баланса, доступа к рынкам и защиты инвесторов.

Нефть в четверг возобновила снижение на фоне новостей от ОПЕК+. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $59,99 за баррель (-1,4% и -2,5% накануне), октябрьская цена WTI - $54,86 за баррель (-1,6% и -2,9% в среду).

Давление на рынок накануне оказала новость о том, что президент США Дональд Трамп счел возможным обсудить вопрос о смягчении санкций в отношении Ирана. Это повышает вероятность возвращения иранской нефти на мировой рынок, что означает рост поставок на фоне замедления темпов глобальной экономики, которое приводит к сокращению спроса, отмечают аналитики.

В четверг в Абу-Даби состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Министры комитета сошлись во мнении, что на текущий момент нефтяной рынок фундаментально сбалансирован, однако политические факторы приводят к волатильности цен на нефть, о чем заявил министр нефти Омана Мохаммед аль-Румхи. Участники комитета договорились в декабре проанализировать, нужно ли предпринимать дополнительные меры по стабилизации рынка.

По словам аль-Румхи, Ирак обещает полностью исполнить сделку ОПЕК+ к октябрю, Нигерия - к сентябрю-октябрю. Если же все "двоечники" исполнят сделку ОПЕК+ в октябре, то с рынка уйдет 0,5 млн б/с, отметил он.

Тем временем, министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд не считает перенасыщенным нефтяной рынок. Темпы сокращения запасов нефти показывают, что рынок испытывает нехватку предложения, заявил он журналистам. Рынок нацелен на снижение запасов нефти до средних уровней 2010-2014 годов.

По мнению главы Минэнерго РФ Александра Новака, Иран имеет право восстановить добычу на досанкционном уровне.

По словам главного аналитика компании "БКС Премьер" Антона Покатовича, инвесторы продолжают надеяться на активную монетарную поддержку рынков со стороны мировых центробанков. Действия ЕЦБ по возвращению к снижению депозитной ставки и, главное, возобновлению программы "количественного смягчения" стали сигналом того, что монетарные власти готовы идти навстречу ожиданиям участников рынков. В этой связи новости воспринимаются инвесторами как "разогрев" перед сентябрьским заседанием ФРС на следующей неделе, от итогов которого ожидается еще одно снижение ставки в США.

Также на рынках крепнут надежды на ослабление жесткости позиций США и Китая в плоскости торговой конфронтации. "Жесты доброй воли" со стороны КНР в виде заявлений о готовности к освобождению от пошлин некоторых товаров из США вызвали ответную реакцию Америки в виде переноса сроков увеличения тарифов на китайские товары. Инвесторы воспринимают данные действия сторон как сигналы о возможном движении к компромиссу, однако данный оптимизм сейчас кажется чрезмерным.

Возобновление QE от ЕЦБ было полностью ожидаемым решением, а его текущие объемы (20 млрд евро в месяц) вряд ли смогут стать реальным драйвером возвращения европейских рынков, как и европейской экономики, к активному росту. Оптимизм в плоскости торговых переговоров США и Китая все еще остается весьма хрупким, считает Покатович.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, рынок акций в четверг показал смешанную динамику бумаг из-за укрепления рубля и снижения нефти на фоне готовности Трампа в перспективе снять санкции с Ирана, а также понижения ОПЕК прогноза мирового спроса на нефть в 2019 г. и спроса стран-членов картеля. Одновременно Саудовская Аравия сообщила о росте добычи в стране в августе на 209 тыс. б/с к предыдущему месяцу. Мировые фондовые площадки подогреваются ожиданиями скорого возобновления торговых переговоров США и Китая, а также объявлением ЕЦБ новой программы выкупа активов.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций начинал день вполне оптимистично на новостях о взаимных тарифных уступках со стороны Китая и США, но дальше настроения ухудшились в Европе из-за прогнозов по высокой вероятности рецессии в Германии. Brent устремилась вниз и пробила $60 за баррель на опасениях, что США могут смягчить санкционный режим в отношении Ирана - это оказало дополнительное давление на нефтяные бумаги. Среди лидеров роста вновь оказались акции "Сургутнефтегаза", но конкретных новостей, которые оправдывали бы столь сильную динамику, не поступало.

ЕЦБ снизил депозитную ставку до минус 0,5%, а значит, держать средства на депозитах европейских банков стало еще более невыгодно. Кроме того, с 1 ноября ЕЦБ возобновляет программу выкупа облигаций в объеме 20 млрд евро в месяц, что привело к откату евро на Forex ниже $1,1. Негативом является лишь то, что отрицательная депозитная ставка будет применяться не ко всем депозитам (исключения будут сделаны по части резервных излишков, чтобы не оказать чрезмерного влияния на прибыльность банков). Одним из поводов для смягчения денежной политики ЕЦБ могла стать статистика по промышленному производству, которое в июле упало в еврозоне на 2% в годовом выражении при ожиданиях снижения на 1,3%. Кроме действий со ставками, ЕЦБ изменил некоторые формулировки. В частности, ставки будут находиться на текущих или более низких уровнях до тех пор, пока ожидания инфляции значимо не превысят целевой уровень ЕЦБ. Таким образом, рынки получили все, что ожидали и даже немного больше - это подогрело фондовые индексы, отмечает эксперт.

Нефть почти не отреагировала на решение ЕЦБ, так как на повестке дня находятся гораздо более значимые вопросы. Ирак и Нигерия обещали снизить добычу, чтобы соответствовать требованиям соглашения ОПЕК+. Министр энергетики РФ Новак также сообщил, что к концу сентября РФ вернется к полному соответствию своих обязательств по договору. Международное энергетическое агентство выразило озабоченность в своем очередном докладе относительно возможного увеличения предложения нефти в 2020 году. Однако основное давление на рынок оказывают слухи в СМИ о том, что Трамп обсуждал возможность частичного снятия санкций с Ирана, чтобы подготовить свою встречу с президентом исламской республики Хассаном Рухани. Возможно, что именно это намерение стало последней каплей в озере несогласия с советником по национальной безопасности Болтоном, который недавно был уволен со своего поста. Для рынка нефти данные тенденции в Белом доме могут означать лишнее предложение на глобальном рынке, который и без иранской нефти остается перенасыщенным. Российский рынок акций пока больше обращает внимание на нефть, которая уже потеряла более 6% стоимости за два дня на опасениях возвращения иранской нефти на мировой рынок. Фундаментальные показатели рубля позволяют ему укрепляться на фоне углубления отрицательных ставок в Европе, добавил Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (-4,5%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-3,6%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-3,2%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-3,1%), акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (-3,1%), ПАО "Курганская генерирующая компания" (MOEX: KGKC) (-2,6%).

Выросли акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+38,9%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+24,6%), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+13,7%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+9,6%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+8,6%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+7,9%), ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+6,2%, до 68,8 тыс. рублей), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+5,4%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+2,8%).

Акции ПАО "АЛРОСА-Нюрба" выросли на ожиданиях их выкупа материнской компанией после решения о ликвидации "дочки". Замминистра финансов РФ, член наблюдательного совета "АЛРОСА" Алексей Моисеев считает, что доля миноритариев "АЛРОСА-Нюрба" должна быть выкуплена по справедливой цене, которая должна быть средней за последние 6 месяцев (порядка 74 тыс. рублей - прим ИФ). Накануне набсовет "АЛРОСА" одобрил предложения менеджмента о начале добровольной ликвидации "дочки". АК "АЛРОСА" владеет 97,4878% акций "АЛРОСА-Нюрба". Free float составляет 2,5122%.

Ликвидация "Нюрбы" неизбежна, и Моисеев голосовал за это решение. "По факту "АЛРОСА-Нюрба" является подразделением "АЛРОСА", никакой самостоятельной корпоративной деятельности не ведет и, строго говоря, является одной из производственных площадок, поэтому я не вижу смысла содержать весь корпоративный аппарат. С точки зрения интересов акционеров "АЛРОСА" это решение хорошее, потому что оно сокращает издержки", - сообщил замминистра.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 56,544 млрд рублей (из них 15,066 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Татнефти").