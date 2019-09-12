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Главная / Мнения аналитиков / Дальнейшее укрепление рубля при падении нефтяных котировок обусловило откат индекса МосБиржи в четверг - Промсвязьбанк
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12 сентября 2019 года 19:20
Дальнейшее укрепление рубля при падении нефтяных котировок обусловило откат индекса МосБиржи в четверг - Промсвязьбанк
Дальнейшее укрепление рубля, с уходом пары рубль/доллар ниже 65 рублей, при падении нефтяных котировок привело к новой волне фиксации прибыли в акциях сырьевых секторов, обусловив откат индекса МосБиржи (-0,6%) от локальных пиков, с проверкой индексом на прочность отметки в 2800 пунктов, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова. Также эксперт банка отметил, что конъюнктура мировых рынков в целом складывалась сегодня умеренно позитивной: преимущественно умеренно прибавляют в течение дня европейские, азиатские биржевые индикаторы и фьючерсы на американские фондовые индексы, ЕЦБ не разочаровал, не только снизив депозитную ставку на 10 б.п., до -0,5%, но и объявив о запуске с ноября программы выкупа активов, правда, пока в крайне небольшом объеме (20 млрд евро в мес.). В нефтегазовом секторе под наибольшим давлением сегодня находятся ключевые "фишки", теряющие от 0,9%(Газпром) до 2,3% (НОВАТЭК). Здесь смотрятся мощно лишь акции Сургутнефтегаза (оа: +1,1%; па: +2,0%), обыкновенные бумаги по закрытию торгов которого обновили максимум года. В секторе металлов и горнодобычи продажи фокусировались в "фишках" сталелитейного сектора; возглавляют снижение в конце торгов акции НЛМК (-1,5%). Спросом здесь сегодня пользуются из ликвидных бумаг лишь Алроса (+1,4%), ВСМПО (+0,8%) и ТМК (+0,8%). Из внутренних секторов наибольшую слабость демонстрируют телекомы (МТС: -1,1%; Ростелеком: -0,6%) и потребсектор, - в последнем из "фишек" удержались от заметного снижения лишь Магнит (+1,1%) и Детский Мир (+0,4%). В аустайдерах здесь М.Видео (-1,5%) и Лента (-1,0%). Лучше рынка смотрятся акции электроэнергетики благодаря предложению Минфина поднять минимальный порог дивидендных выплат госкомпаний до 50% от чистой прибыли, принятие которого способно заметно улучшить инвестпрофиль ряда представителей сектора. На этом фоне сегодня раллируют акции Интер РАО (+4,5%), растут бумаги ФСК (+1,0%), Россетей (оа: +2,2%; па: +1,8%) и МРСК Сибири (+13,2%). "Технически индекс МосБиржи смотрится готовым вернуться к росту в случае сохранения позитивного сантимента на мировых рынках и возврата стоимости барреля Brent в зону 60-65 долл./барр., - заключает Евгений Локтюхов. - Последнее представляется весьма вероятным: просадка котировок последних дней смотрится неоправданно резкой, кроме того, сегодня на мониторинговом комитете ОПЕК было принято согласованное решение привести добычу стран-членов в соответствие с соглашением. Стабилизация ситуации на рынке нефти способна оказать поддержку и российской валюте, способной в рамках текущего движения уйти в паре в паре с долларом в зону 64-64.5 руб.".
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12 сентября 2019 года 19:34
Рубль вечером растерял часть роста первой половины дня к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли в паре с евро после заседания ЕЦБ
Москва. 12 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине, хотя и несколько более медленными темпами, чем в первой половине дня, на фоне фиксации прибыли после заседания ЕЦБ. читать дальше
.12 сентября 2019 года 19:23
Рынок акций РФ просел ниже 2800п по индексу МосБиржи из-за отката нефти и роста рубля, выросли энергетики
Москва. 12 сентября. Рынок акций РФ в четверг просел ниже рубежа 2800 пунктов по индексу МосБиржи из-за укрепления рубля на фоне снижения ставки ЕЦБ и падения нефти на ожиданиях возможного ослабления санкций против Ирана; лучше рынка выглядели бумаги энергетиков во главе с "МОЭСК" и выросшие без новостей акции "Сургутнефтегаза". читать дальше
.12 сентября 2019 года 18:49
Цены евробондов РФ смогли сохранить заметный рост первой половины дня, несмотря на развернувшиеся вниз UST
Москва. 12 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций вечером в четверг остались в заметном плюсе к закрытию среды, несмотря на развернувшиеся вниз цены американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов сузились за счет более стабильной динамики отечественных бумаг по сравнению с US Treasuries. читать дальше
.12 сентября 2019 года 17:45
ЕЦБ не стал менять ключевую ставку, которая составляет 0,0%, но снизил депозитную ещё на 10 базисных пунктов до -0,5%. Соответственно, держать средства на депозитах европейских банков стало ещё более невыгодно, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Кроме того, с 1 ноября ЕЦБ... читать дальше
.12 сентября 2019 года 16:57
В длительной перспективе более вероятным видится возвращение рубля в диапазон 65,5-66,5 за доллар - БКС
В четверг курсу рубля удается продолжить укрепление как к долларовой валюте, так и к евро. Рубль сейчас весьма близок к достижению потенциала своего укрепления, возвращение к умеренному ослаблению в перспективе ближайших месяцев видится наиболее вероятным, говорится в комментарии "БКС... читать дальше
.12 сентября 2019 года 16:35
Фундаментальные показатели рубля позволяют укрепляться на фоне углубления отрицательных ставок в Европе - "Открытие Брокер"
Фундаментальные показатели российской валюты позволяют ей укрепляться на фоне углубления отрицательных ставок в Европе, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль укреплял свои позиции на ожиданиях дальнейшего смягчения денежной политики ЕЦБ. К середине московских торгов баррель Brent... читать дальше
.12 сентября 2019 года 16:26
(добавлен текст после 5-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" ухудшил взгляд на бумаги металлургического и горнодобывающего секторов РФ, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна. "Мы ухудшили наш взгляд на сырьевые товары сектора... читать дальше
.12 сентября 2019 года 15:49
Рубль днем уверенно растет к доллару и евро на фоне ослабления торговой напряженности между США и Китаем и действий ЕЦБ
Москва. 12 сентября. Доллар и евро заметно ускорили снижение на "Московской бирже" в четверг днем; рубль уверенно растет к бивалютной корзине, отыгрывая ослабление параметров денежно-кредитной политики по итогам заседания ЕЦБ и снижение напряженности в торговых отношениях между США и Китаем. читать дальше
.12 сентября 2019 года 15:40
В свете усиления негативного влияния на динамику ВВП со стороны внешнеторгового конфликта с США и ослабления внутренней деловой активности ожидается, что в скором времени Китай объявит новые меры стимулирования экономики, говорится в комментарии Julius Baer. Денежно-кредитная политика в Китае... читать дальше
.12 сентября 2019 года 15:12
"БКС Глобал Маркетс" ухудшил взгляд на бумаги металлургического и горнодобывающего секторов РФ, говорится в обзоре Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна. "Мы ухудшили наш взгляд на сырьевые товары сектора металлургии и добычи, поскольку на данный момент у нас нет фаворитов,... читать дальше
.12 сентября 2019 года 14:49
нвесторы будут ждать любых сигналов относительно будущих действий ФРС США, говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс. Оптимизм, вызванный шагами США и Китая навстречу друг другу, сохранится. Трамп продолжает оказывать давление на ФРС, требуя снизить ставку до нуля. На этом фоне инвесторы будут ждать... читать дальше
.12 сентября 2019 года 14:24
Курс рубля будет оставаться ближайшее время в диапазоне 65-66,5 за доллар, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "В четверг почти все валюты развивающихся стран укрепляются к доллару США, при этом рубль в лидерах роста и торгуется вблизи 65 за доллар. Мягкая риторика ЕЦБ могла бы... читать дальше
.12 сентября 2019 года 14:01
Участники рынка пока не спешат сокращать позицию в ОФЗ (продаж на вторичном рынке нет, доходности продолжают снижаться), весомую поддержку оказывает низкое предложение и наличие большой доли «якорных» нерезидентов (для которых сокращение маржи carry-trade не является сигналом для продажи),... читать дальше
.12 сентября 2019 года 13:42
Sberbank CIB открывает тактическую рекомендацию "покупать среднесрочные ОФЗ-26227" (июль 2024 года), т. к. полагает, что инфляция продолжит замедляться, и рынок будет закладывать в оценки все более высокую вероятность дополнительного снижения ставки в текущем году, говорится в аналитических... читать дальше
.12 сентября 2019 года 13:20
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, понизил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON с $3,32 до $3,05 за штуку, следует из аналитических материалов инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с... читать дальше
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