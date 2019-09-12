Цены евробондов РФ смогли сохранить заметный рост первой половины дня, несмотря на развернувшиеся вниз UST

Москва. 12 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций вечером в четверг остались в заметном плюсе к закрытию среды, несмотря на развернувшиеся вниз цены американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов сузились за счет более стабильной динамики отечественных бумаг по сравнению с US Treasuries.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 11 сентября на 20 базисных пунктов и составила 112,76% от номинала, что соответствует доходности 2,89% годовых (снижение на 7 пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день на 3 базисных пункта, составив 100,71% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 1,66% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 8 пунктов и составил 123 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 83 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 128,24% от номинала (доходность снизилась на 4,5 пункта - до 4,03% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 94 пункта, поднявшись до 124,01% от номинала (доходность снизилась на 5,5 пункта и составила 4% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 23 базисных пункта - до 109,69% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта - до 3,13% годовых), евробонды с погашением в 2023 году - на 14 базисных пунктов, до 109,45% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта - до 2,385% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 90 базисных пунктов, подорожав до 119,42% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов и составила 4,075% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 46 базисных пунктов, до 106,99% от номинала (доходность снизилась на 6,5 пункта - до 3,225% годовых).

"Центральным событием сегодняшнего дня для мировых рынков было заседание ЕЦБ. При этом в первой половине дня в ожидании снижения ставки Европейского ЦБ, а также на фоне спокойной ситуации в секторе US Treasuries наблюдался ценовой рост большинства евробондов emerging markets, в том числе активно росли в цене и наши бумаги. Но активность торгов в целом была не очень высокой. По факту объявления итогов заседания европейского регулятора на мировых рынках заметно возросла волатильность, причем если вначале все шло в ожидаемом ключе, то есть рос доллар против евро, росли в цене американские казначейские облигации, а их доходности снижались, то спустя некоторое время все развернулось в противоположную сторону, что оказалось для большинства участников рынка неожиданным", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

"В итоге ближе к вечеру на коне оказался уже евро, а котировки US Treasuries развернулись вниз, что привело к росту процентных ставок безрисковых активов. На этом фоне можно было бы ожидать и падения цен российских евробондов пропорционально темпам снижения базовых активов. Однако все ограничилось лишь приостановкой ценового роста, что в итоге привело к сужению суверенных спредов. Возможно, участники рынка посчитали, что такая алогичная динамика базовых активов носит технический характер и в конце концов процентные ставки облигаций развитых стран все же будут снижаться на фоне сохраняющихся ожиданий смягчения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, в том числе ФРС США. Таким образом, участники рынка российских евробондов заняли выжидательную позицию, решив пока переждать рост процентных ставок базовых активов, прогнозируя их временный характер, поэтому наши бумаги не последовали вслед за US Treasuries, продемонстрировав стойкость к внешнему негативу", - отметил Агарзаев.

ЕЦБ по итогам сентябрьского заседания снизил процентную ставку по депозитам на 0,1 процентного пункта, до минус 0,5%. Решение совпало с прогнозами большинства экспертов, хотя некоторые аналитики ожидали уменьшения ставки на 0,2 процентного пункта, до минус 0,6%. Вместе с тем руководство ЕЦБ приняло ожидаемое решение ввести многоуровневую систему применения ставки по депозитам. Согласно новой системе, часть депозитов, размещаемых банками в ЕЦБ, будет освобождена от отрицательной ставки. Такая мера призвана смягчить негативные последствия снижения ставки для банков еврозоны. Регулятор ухудшил прогнозы роста экономики и потребительских цен в еврозоне на текущий и следующий год, сообщил председатель ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания.

На решение европейского регулятора быстро отреагировал президент США Дональд Трамп. "ЕЦБ действует быстро. Снизил ставку на 10 базисных пунктов, - написал Трамп в "Твиттере". - Они пытаются, и они преуспевают в ослаблении евро относительно очень сильного доллара США, что наносит ущерб американскому экспорту".