.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индексы Европы взяли курс на более уверенный рос после решения ЕЦБ по ставкам - "Открытие Брокер"
.
12 сентября 2019 года 17:45
Индексы Европы взяли курс на более уверенный рос после решения ЕЦБ по ставкам - "Открытие Брокер"
ЕЦБ не стал менять ключевую ставку, которая составляет 0,0%, но снизил депозитную ещё на 10 базисных пунктов до -0,5%. Соответственно, держать средства на депозитах европейских банков стало ещё более невыгодно, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Кроме того, с 1 ноября ЕЦБ возобновляет программу выкупа облигаций в объёме 20 млрд евро в месяц. На этом фоне курс евро упал ниже $1,1. Негативом является лишь то, что отрицательная депозитная ставка будет применяться не ко всем депозитам, подчеркивает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Исключения будут сделаны по части резервных излишков, чтобы не оказать чрезмерного влияния на прибыльность банков. На фоне решения регулятора доходность по 10-летним бондам Италии упала ниже 0,8%. По аналогичным германским бондам доходность снизилась до отрицательных -0,645%. Одним из поводов для смягчения денежной политики, по мнению эксперта, могла стать статистика по промышленному производству, которое в июле упало в еврозоне на 2% в годовом выражении при ожиданиях снижения на 1,3%. "Кроме действий со ставками, ЕЦБ изменил некоторые формулировки, - отмечает Андрей Кочетков. - В частности, ставки будут находиться на текущих или более низких уровнях до тех пор, пока ожидания инфляции значимо не превысят целевой уровень ЕЦБ. Таким образом, рынки получили всё, что ожидали и даже немного больше. Соответственно, индексы Европы взяли курс на более уверенный рост".
.
12 сентября 2019 года 19:34
Рубль вечером растерял часть роста первой половины дня к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли в паре с евро после заседания ЕЦБ
Москва. 12 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине, хотя и несколько более медленными темпами, чем в первой половине дня, на фоне фиксации прибыли после заседания ЕЦБ. читать дальше
.12 сентября 2019 года 19:23
Рынок акций РФ просел ниже 2800п по индексу МосБиржи из-за отката нефти и роста рубля, выросли энергетики
Москва. 12 сентября. Рынок акций РФ в четверг просел ниже рубежа 2800 пунктов по индексу МосБиржи из-за укрепления рубля на фоне снижения ставки ЕЦБ и падения нефти на ожиданиях возможного ослабления санкций против Ирана; лучше рынка выглядели бумаги энергетиков во главе с "МОЭСК" и выросшие без новостей акции "Сургутнефтегаза". читать дальше
.12 сентября 2019 года 19:20
Дальнейшее укрепление рубля при падении нефтяных котировок обусловило откат индекса МосБиржи в четверг - Промсвязьбанк
Дальнейшее укрепление рубля, с уходом пары рубль/доллар ниже 65 рублей, при падении нефтяных котировок привело к новой волне фиксации прибыли в акциях сырьевых секторов, обусловив откат индекса МосБиржи (-0,6%) от локальных пиков, с проверкой индексом на прочность отметки в 2800 пунктов,... читать дальше
.12 сентября 2019 года 18:49
Цены евробондов РФ смогли сохранить заметный рост первой половины дня, несмотря на развернувшиеся вниз UST
Москва. 12 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций вечером в четверг остались в заметном плюсе к закрытию среды, несмотря на развернувшиеся вниз цены американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов сузились за счет более стабильной динамики отечественных бумаг по сравнению с US Treasuries. читать дальше
.12 сентября 2019 года 16:57
В длительной перспективе более вероятным видится возвращение рубля в диапазон 65,5-66,5 за доллар - БКС
В четверг курсу рубля удается продолжить укрепление как к долларовой валюте, так и к евро. Рубль сейчас весьма близок к достижению потенциала своего укрепления, возвращение к умеренному ослаблению в перспективе ближайших месяцев видится наиболее вероятным, говорится в комментарии "БКС... читать дальше
.12 сентября 2019 года 16:35
Фундаментальные показатели рубля позволяют укрепляться на фоне углубления отрицательных ставок в Европе - "Открытие Брокер"
Фундаментальные показатели российской валюты позволяют ей укрепляться на фоне углубления отрицательных ставок в Европе, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль укреплял свои позиции на ожиданиях дальнейшего смягчения денежной политики ЕЦБ. К середине московских торгов баррель Brent... читать дальше
.12 сентября 2019 года 16:26
(добавлен текст после 5-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" ухудшил взгляд на бумаги металлургического и горнодобывающего секторов РФ, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна. "Мы ухудшили наш взгляд на сырьевые товары сектора... читать дальше
.12 сентября 2019 года 15:49
Рубль днем уверенно растет к доллару и евро на фоне ослабления торговой напряженности между США и Китаем и действий ЕЦБ
Москва. 12 сентября. Доллар и евро заметно ускорили снижение на "Московской бирже" в четверг днем; рубль уверенно растет к бивалютной корзине, отыгрывая ослабление параметров денежно-кредитной политики по итогам заседания ЕЦБ и снижение напряженности в торговых отношениях между США и Китаем. читать дальше
.12 сентября 2019 года 15:40
В свете усиления негативного влияния на динамику ВВП со стороны внешнеторгового конфликта с США и ослабления внутренней деловой активности ожидается, что в скором времени Китай объявит новые меры стимулирования экономики, говорится в комментарии Julius Baer. Денежно-кредитная политика в Китае... читать дальше
.12 сентября 2019 года 15:12
"БКС Глобал Маркетс" ухудшил взгляд на бумаги металлургического и горнодобывающего секторов РФ, говорится в обзоре Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна. "Мы ухудшили наш взгляд на сырьевые товары сектора металлургии и добычи, поскольку на данный момент у нас нет фаворитов,... читать дальше
.12 сентября 2019 года 14:49
нвесторы будут ждать любых сигналов относительно будущих действий ФРС США, говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс. Оптимизм, вызванный шагами США и Китая навстречу друг другу, сохранится. Трамп продолжает оказывать давление на ФРС, требуя снизить ставку до нуля. На этом фоне инвесторы будут ждать... читать дальше
.12 сентября 2019 года 14:24
Курс рубля будет оставаться ближайшее время в диапазоне 65-66,5 за доллар, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "В четверг почти все валюты развивающихся стран укрепляются к доллару США, при этом рубль в лидерах роста и торгуется вблизи 65 за доллар. Мягкая риторика ЕЦБ могла бы... читать дальше
.12 сентября 2019 года 14:01
Участники рынка пока не спешат сокращать позицию в ОФЗ (продаж на вторичном рынке нет, доходности продолжают снижаться), весомую поддержку оказывает низкое предложение и наличие большой доли «якорных» нерезидентов (для которых сокращение маржи carry-trade не является сигналом для продажи),... читать дальше
.12 сентября 2019 года 13:42
Sberbank CIB открывает тактическую рекомендацию "покупать среднесрочные ОФЗ-26227" (июль 2024 года), т. к. полагает, что инфляция продолжит замедляться, и рынок будет закладывать в оценки все более высокую вероятность дополнительного снижения ставки в текущем году, говорится в аналитических... читать дальше
.12 сентября 2019 года 13:20
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, понизил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON с $3,32 до $3,05 за штуку, следует из аналитических материалов инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.