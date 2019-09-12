.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем уверенно растет к доллару и евро на фоне ослабления торговой напряженности между США и Китаем и действий ЕЦБ
.
ГЛАВНОЕ
В августе дефляция составила 0,2%
В августе потребительские цены снизились на 0,2%, совпав с прогнозами аналитиков. В годовом выражении инфляция замедлилась до 4,3% после 4,6% в июле, сообщил Росстат
 
Бизнесу не нужна 4-дневная рабочая неделя
Премьер России Дмитрий Медведев допускает внесение поправок в трудовое законодательство с целью гибкого регулирования количества рабочих часов и дней, а в некоторых случаях - сокращения рабочей недели до 4-х дней. По просьбе "Ведомостей"...
 
Россияне смогут проверить, как ПФР собирает данные для назначения пенсий
С 2022 года россияне смогут контролировать, насколько полно и точно собирает необходимые для назначения пенсий данные Пенсионный фонд России. Нововведения предусмотрены в рамках суперсервиса "Пенсия онлайн", который и должен заработать к 2022 году....
 
Расчетом показателей долговой нагрузки граждан займутся БКИ
Показатель долговой нагрузки заемщиков (ПДН) будут рассчитывать не банки, а квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ). Для этого они получат доступ к данным о доходах россиян. Такие поправки вносят в закон "О кредитных историях", рассказал -...
 
12 сентября 2019 года 15:49

Рубль днем уверенно растет к доллару и евро на фоне ослабления торговой напряженности между США и Китаем и действий ЕЦБ

Москва. 12 сентября. Доллар и евро заметно ускорили снижение на "Московской бирже" в четверг днем; рубль уверенно растет к бивалютной корзине, отыгрывая ослабление параметров денежно-кредитной политики по итогам заседания ЕЦБ и снижение напряженности в торговых отношениях между США и Китаем.

Курс доллара США составил 64,89 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 60,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,19 руб./EUR1, подешевев на 90 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 73,78 копейки - до 67,73 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 13 сентября на 24,12 копейки, до 65,1909 руб./$1, и уменьшил курс евро на 39,67 копейки, до 71,8273 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно ускорил рост к доллару и евро на дневных торгах, отыгрывая позитивные сигналы с внешних рынков. Так, Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сентябрьского заседания снизил процентную ставку по депозитам на 0,1 процентного пункта, до минус 0,5%. Решение совпало с прогнозами большинства экспертов, хотя некоторые аналитики ожидали уменьшения ставки на 0,2 п.п., до минус 0,6%.

Вместе с тем руководство ЕЦБ приняло ожидаемое решение ввести многоуровневую систему применения ставки по депозитам. Согласно новой системе, часть депозитов, размещаемых банками в ЕЦБ, будет освобождена от отрицательной ставки. Такая мера призвана смягчить негативные последствия снижения ставки для банков еврозоны. Ставка по кредитам оставлена на нулевом уровне, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.

Кроме того, руководство ЕЦБ приняло решение возобновить программу покупки активов с 1 ноября. Объем покупок составит 20 млрд евро в месяц. Эксперты ожидали, что ЕЦБ вернется к программе количественного смягчения, средний прогноз по объему покупок составлял 30 млрд евро в месяц.

"Сегодня почти все валюты развивающихся стран укрепляются к доллару США, при этом рубль в лидерах роста, торгуется вблизи 65 руб./$1. Мягкая риторика ЕЦБ подтолкнула рисковые активы к дальнейшему росту, но уровень 65 руб./$1 выглядит не самым простым для преодоления. Поэтому пока мы сохраняем свои ожидания, что курс рубля будет оставаться в ближайшее время в диапазоне 65-66,5 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Участники рынка позитивно оценивают ослабление напряженности в торговом противостоянии Вашингтона и Пекина после заявления президента США Дональда Трампа, который сказал, что Штаты отложат повышение пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд с 1 на 15 октября.

"По просьбе вице-премьера КНР Лю Хэ, а также в связи с тем, что Китайская Народная Республика будет отмечать свое 70-летие 1 октября, мы договорились в качестве жеста доброй воли перенести повышение пошлин на товары стоимостью $250 млрд (с 25% до 30%) с 1 октября на 15 октября", - написал Трамп в своем Twitter.

Ранее президент США объявил, что c 1 октября намерен поднять тарифы на китайские товары стоимостью $250 млрд с 25% до 30%, а на товары стоимостью $300 млрд - с 10% до 15%.

По словам старшего аналитика информационно-аналитического центра "Альпари" Анны Бодровой, в четверг рынок накрыло позитивной волной после того, как американский президент заявил об отсрочке на 15 дней в стратегии введения повышенных импортных пошлин в отношении товаров из Китая. "Все сделано очень красиво: 1 октября КНР будет отмечать 70-летие республики, и Вашингтон как будто делает достойный подарок к этой дате. Теперь, по всей видимости, до 15 октября в торговых спорах между США и Китаем будет взята пауза. Диалог, тем временем, должен продолжиться, и предложенное Штатами определенное смягчение должно благоприятно повлиять на его содержание. Нужно держать в поле зрения две даты: 15 октября (понятно почему) и 15 декабря, когда Китай намерен поднять импортные пошлины для американских товаров. Перед этими датами рыночная волатильность может заметно расширяться", - отметила Бодрова.

Нефтяной рынок перешел к снижению в ходе торгов в четверг после публикации отчета Международного энергетического агентства (МЭА), повысившего опасения избытка нефти на мировом рынке. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 1,2% - до $60,08 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на 1% - до $55,19 за баррель.

В среду обе марки подешевели более чем на 2,5% на новости о том, что президент США посчитал возможным обсудить вопрос о смягчении санкций в отношении Ирана. Это повышает вероятность возвращения иранской нефти на мировой рынок, что означает рост поставок на фоне замедления темпов глобальной экономики, которое приводит к охлаждению спроса, отмечают аналитики.

Кроме того, накануне ОПЕК обнародовала обновленный прогноз, согласно которому мировое потребление нефти в 2019 году вырастет на 1,02 млн баррелей в сутки по сравнению с 2018 годом - до 99,84 млн б/с. Таким образом, оценка роста потребления понижена примерно на 80 тыс. б/с по сравнению с прогнозом, сделанным месяц назад. Оценка роста спроса на 2020 год была снижена на 60 тыс. б/с. Ожидается, что рост мирового спроса на нефть в следующем году составит 1,08 млн б/с, совокупное потребление достигнет 100,92 млн б/с.

Вместе с тем, по мнению МЭА, текущая ситуация на нефтяном рынке является лишь затишьем перед новой волной роста предложения нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (3-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая увеличилась на 2 базисных пункта - до 7,03% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и ставка на срок 1 месяц остались на отметках 7,08% и 7,18% годовых соответственно. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на уровнях 7,26% и 7,33% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
12 сентября 2019 года 16:57
В длительной перспективе более вероятным видится возвращение рубля в диапазон 65,5-66,5 за доллар - БКС
В четверг курсу рубля удается продолжить укрепление как к долларовой валюте, так и к евро. Рубль сейчас весьма близок к достижению потенциала своего укрепления, возвращение к умеренному ослаблению в перспективе ближайших месяцев видится наиболее вероятным, говорится в комментарии "БКС...    читать дальше
.
12 сентября 2019 года 16:35
Фундаментальные показатели рубля позволяют укрепляться на фоне углубления отрицательных ставок в Европе - "Открытие Брокер"
Фундаментальные показатели российской валюты позволяют ей укрепляться на фоне углубления отрицательных ставок в Европе, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль укреплял свои позиции на ожиданиях дальнейшего смягчения денежной политики ЕЦБ. К середине московских торгов баррель Brent...    читать дальше
.
12 сентября 2019 года 16:26
"БКС Глобал Маркетс" ухудшил взгляд на бумаги металлургического и горнодобывающего секторов РФ
(добавлен текст после 5-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" ухудшил взгляд на бумаги металлургического и горнодобывающего секторов РФ, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна. "Мы ухудшили наш взгляд на сырьевые товары сектора...    читать дальше
.
12 сентября 2019 года 15:40
Китайский центробанк примет меры, чтобы не допустить резкого торможения экономики - Julius Baer
В свете усиления негативного влияния на динамику ВВП со стороны внешнеторгового конфликта с США и ослабления внутренней деловой активности ожидается, что в скором времени Китай объявит новые меры стимулирования экономики, говорится в комментарии Julius Baer. Денежно-кредитная политика в Китае...    читать дальше
.
12 сентября 2019 года 15:12
"БКС Глобал Маркетс" ухудшил взгляд на бумаги металлургического и горнодобывающего секторов РФ
"БКС Глобал Маркетс" ухудшил взгляд на бумаги металлургического и горнодобывающего секторов РФ, говорится в обзоре Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна. "Мы ухудшили наш взгляд на сырьевые товары сектора металлургии и добычи, поскольку на данный момент у нас нет фаворитов,...    читать дальше
.
12 сентября 2019 года 14:49
В ожидании сигналов для ФРС - БКС Глобал Маркетс
нвесторы будут ждать любых сигналов относительно будущих действий ФРС США, говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс. Оптимизм, вызванный шагами США и Китая навстречу друг другу, сохранится. Трамп продолжает оказывать давление на ФРС, требуя снизить ставку до нуля. На этом фоне инвесторы будут ждать...    читать дальше
.
12 сентября 2019 года 14:24
Уровень в 65 руб./$ выглядит не самым простым для преодоления - Банк "Санкт-Петербург"
Курс рубля будет оставаться ближайшее время в диапазоне 65-66,5 за доллар, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "В четверг почти все валюты развивающихся стран укрепляются к доллару США, при этом рубль в лидерах роста и торгуется вблизи 65 за доллар. Мягкая риторика ЕЦБ могла бы...    читать дальше
.
12 сентября 2019 года 14:01
Потенциал для дальнейшего ценового роста ОФЗ отсутствует - Райффайзенбанк
Участники рынка пока не спешат сокращать позицию в ОФЗ (продаж на вторичном рынке нет, доходности продолжают снижаться), весомую поддержку оказывает низкое предложение и наличие большой доли «якорных» нерезидентов (для которых сокращение маржи carry-trade не является сигналом для продажи),...    читать дальше
.
12 сентября 2019 года 13:42
Sberbank CIB открыл новую торговую идею "покупать среднесрочные ОФЗ-26227"
Sberbank CIB открывает тактическую рекомендацию "покупать среднесрочные ОФЗ-26227" (июль 2024 года), т. к. полагает, что инфляция продолжит замедляться, и рынок будет закладывать в оценки все более высокую вероятность дополнительного снижения ставки в текущем году, говорится в аналитических...    читать дальше
.
12 сентября 2019 года 13:20
Sberbank CIB снизил рекомендацию для ADS VEON до "держать" и оценку на 8%
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, понизил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON с $3,32 до $3,05 за штуку, следует из аналитических материалов инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с...    читать дальше
.
12 сентября 2019 года 12:51
Альфа-банк начинает анализ НОВАТЭКа с рекомендации "по рынку"
Альфа-банк начинает анализ НОВАТЭКа с рекомендации "по рынку" и РЦ на 12М 1 414 руб. за акцию, сообщается в обзоре Альфа-банка. "Мы считаем, что отличительными чертами НОВАТЭКа являются высокое качество управления бизнесом с одной из самых высоких в отрасли доходностью на вложенный капитал,...    читать дальше
.
12 сентября 2019 года 12:27
Альфа-банк начинает анализ Газпрома с рекомендации "выше рынка"
Альфа-банк начинает анализ Газпрома с рекомендации ВЫШЕ РЫНКА и РЦ на 12М 299 руб. за акцию, сообщается в обзоре Альфа-банка. "Рост коэффициента дивидендных выплат – основной источник инвестиционной привлекательности акций компании, который пока еще не учтен рынком, - отмечают аналитики банка....    читать дальше
.
12 сентября 2019 года 12:00
Рынок акций РФ утром консолидируется на фоне укрепления рубля, растут бумаги "АЛРОСА-Нюрба" в ожидании выкупа
Москва. 12 сентября. Рынок акций РФ утром в четверг демонстрирует смешанную динамику blue chips и индексов на фоне укрепления рубля, роста внешних фондовых площадок и упавшей накануне вечером нефти на ожиданиях возможного ослабления санкций против Ирана; инвесторы ожидают новостей от Европейского Центробанка по монетарной политике.    читать дальше
.
12 сентября 2019 года 11:50
Поддержку нефти в четверг способно оказать заседание комитета ОПЕК - Промсвязьбанк
Поддержку нефти в четверг способно оказать заседание комитета ОПЕК, на котором может обсуждаться снижение квот на добычу, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Мы считаем диапазон 60-65 долл./барр. по-прежнему актуальным и локально ждем новых попыток роста цен к его верхней границе", - отмечает...    читать дальше
.
12 сентября 2019 года 11:31
На фоне сильного рубля падают акции экспортеров - БКС
На фоне последнего тренда на укрепление рубля в четверг на фондовом рынке РФ падают акции экспортеров, сообщается в комментарии "БКС Премьер". Усиление рубля главным образом обусловлено монетарными стимулами мировых центробанков, свою лепту в этот процесс внесет ЕЦБ, на следующей неделе - ФРС и...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.