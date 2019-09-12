Рубль днем уверенно растет к доллару и евро на фоне ослабления торговой напряженности между США и Китаем и действий ЕЦБ

Москва. 12 сентября. Доллар и евро заметно ускорили снижение на "Московской бирже" в четверг днем; рубль уверенно растет к бивалютной корзине, отыгрывая ослабление параметров денежно-кредитной политики по итогам заседания ЕЦБ и снижение напряженности в торговых отношениях между США и Китаем.

Курс доллара США составил 64,89 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 60,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,19 руб./EUR1, подешевев на 90 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 73,78 копейки - до 67,73 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 13 сентября на 24,12 копейки, до 65,1909 руб./$1, и уменьшил курс евро на 39,67 копейки, до 71,8273 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно ускорил рост к доллару и евро на дневных торгах, отыгрывая позитивные сигналы с внешних рынков. Так, Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сентябрьского заседания снизил процентную ставку по депозитам на 0,1 процентного пункта, до минус 0,5%. Решение совпало с прогнозами большинства экспертов, хотя некоторые аналитики ожидали уменьшения ставки на 0,2 п.п., до минус 0,6%.

Вместе с тем руководство ЕЦБ приняло ожидаемое решение ввести многоуровневую систему применения ставки по депозитам. Согласно новой системе, часть депозитов, размещаемых банками в ЕЦБ, будет освобождена от отрицательной ставки. Такая мера призвана смягчить негативные последствия снижения ставки для банков еврозоны. Ставка по кредитам оставлена на нулевом уровне, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.

Кроме того, руководство ЕЦБ приняло решение возобновить программу покупки активов с 1 ноября. Объем покупок составит 20 млрд евро в месяц. Эксперты ожидали, что ЕЦБ вернется к программе количественного смягчения, средний прогноз по объему покупок составлял 30 млрд евро в месяц.

"Сегодня почти все валюты развивающихся стран укрепляются к доллару США, при этом рубль в лидерах роста, торгуется вблизи 65 руб./$1. Мягкая риторика ЕЦБ подтолкнула рисковые активы к дальнейшему росту, но уровень 65 руб./$1 выглядит не самым простым для преодоления. Поэтому пока мы сохраняем свои ожидания, что курс рубля будет оставаться в ближайшее время в диапазоне 65-66,5 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Участники рынка позитивно оценивают ослабление напряженности в торговом противостоянии Вашингтона и Пекина после заявления президента США Дональда Трампа, который сказал, что Штаты отложат повышение пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд с 1 на 15 октября.

"По просьбе вице-премьера КНР Лю Хэ, а также в связи с тем, что Китайская Народная Республика будет отмечать свое 70-летие 1 октября, мы договорились в качестве жеста доброй воли перенести повышение пошлин на товары стоимостью $250 млрд (с 25% до 30%) с 1 октября на 15 октября", - написал Трамп в своем Twitter.

Ранее президент США объявил, что c 1 октября намерен поднять тарифы на китайские товары стоимостью $250 млрд с 25% до 30%, а на товары стоимостью $300 млрд - с 10% до 15%.

По словам старшего аналитика информационно-аналитического центра "Альпари" Анны Бодровой, в четверг рынок накрыло позитивной волной после того, как американский президент заявил об отсрочке на 15 дней в стратегии введения повышенных импортных пошлин в отношении товаров из Китая. "Все сделано очень красиво: 1 октября КНР будет отмечать 70-летие республики, и Вашингтон как будто делает достойный подарок к этой дате. Теперь, по всей видимости, до 15 октября в торговых спорах между США и Китаем будет взята пауза. Диалог, тем временем, должен продолжиться, и предложенное Штатами определенное смягчение должно благоприятно повлиять на его содержание. Нужно держать в поле зрения две даты: 15 октября (понятно почему) и 15 декабря, когда Китай намерен поднять импортные пошлины для американских товаров. Перед этими датами рыночная волатильность может заметно расширяться", - отметила Бодрова.

Нефтяной рынок перешел к снижению в ходе торгов в четверг после публикации отчета Международного энергетического агентства (МЭА), повысившего опасения избытка нефти на мировом рынке. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 1,2% - до $60,08 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на 1% - до $55,19 за баррель.

В среду обе марки подешевели более чем на 2,5% на новости о том, что президент США посчитал возможным обсудить вопрос о смягчении санкций в отношении Ирана. Это повышает вероятность возвращения иранской нефти на мировой рынок, что означает рост поставок на фоне замедления темпов глобальной экономики, которое приводит к охлаждению спроса, отмечают аналитики.

Кроме того, накануне ОПЕК обнародовала обновленный прогноз, согласно которому мировое потребление нефти в 2019 году вырастет на 1,02 млн баррелей в сутки по сравнению с 2018 годом - до 99,84 млн б/с. Таким образом, оценка роста потребления понижена примерно на 80 тыс. б/с по сравнению с прогнозом, сделанным месяц назад. Оценка роста спроса на 2020 год была снижена на 60 тыс. б/с. Ожидается, что рост мирового спроса на нефть в следующем году составит 1,08 млн б/с, совокупное потребление достигнет 100,92 млн б/с.

Вместе с тем, по мнению МЭА, текущая ситуация на нефтяном рынке является лишь затишьем перед новой волной роста предложения нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (3-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая увеличилась на 2 базисных пункта - до 7,03% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и ставка на срок 1 месяц остались на отметках 7,08% и 7,18% годовых соответственно. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на уровнях 7,26% и 7,33% годовых соответственно.