"БКС Глобал Маркетс" ухудшил взгляд на бумаги металлургического и горнодобывающего секторов РФ, говорится в обзоре Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна.

"Мы ухудшили наш взгляд на сырьевые товары сектора металлургии и добычи, поскольку на данный момент у нас нет фаворитов, после того как алмазный рынок прекратил рост, а цены на золото отыграли весь позитив", - пишут они.

По итогам переоценки рекомендация "покупать" была подтверждена для акций "РусАла" (MOEX: RUAL) и GDR "Трубной vеталлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК). Кроме того, для акций АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать".

Рекомендация "держать" осталась для GDR "Северстали" (MOEX: CHMF), GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) и GDR "ФосАгро" (MOEX: PHOR). Для GDR ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) рекомендация понижена с "покупать" до "держать", а для ADR "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) и акций Petropavlovsk - повышена с "продавать" до "держать".

Рекомендация "продавать" была сохранена для GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК), акций Evraz, ADR "Мечела" (MOEX: MTLR) и акций "Акрона" (MOEX: AKRN). Для акций Polymetal (MOEX: POLY) рекомендация была понижена с "держать" до "продавать".