Уровень в 65 руб./$ выглядит не самым простым для преодоления - Банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля будет оставаться ближайшее время в диапазоне 65-66,5 за доллар, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"В четверг почти все валюты развивающихся стран укрепляются к доллару США, при этом рубль в лидерах роста и торгуется вблизи 65 за доллар. Мягкая риторика ЕЦБ могла бы подтолкнуть рисковые активы к дальнейшему росту, но уровень в 65 руб./$ выглядит не самым простым для преодоления. Поэтому пока мы сохраняем свои ожидания, что курс рубля будет оставаться ближайшее время в диапазоне 65-66,5 руб./$", - говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".