Sberbank CIB снизил рекомендацию для ADS VEON до "держать" и оценку на 8%

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, понизил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON с $3,32 до $3,05 за штуку, следует из аналитических материалов инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS VEON, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $3,56 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $2,55 за штуку.