Альфа-банк начинает анализ Газпрома с рекомендации ВЫШЕ РЫНКА и РЦ на 12М 299 руб. за акцию, сообщается в обзоре Альфа-банка.

"Рост коэффициента дивидендных выплат – основной источник инвестиционной привлекательности акций компании, который пока еще не учтен рынком, - отмечают аналитики банка. - Мы ожидаем, что после увеличения коэффициента дивидендных выплат до 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, внутренняя норма доходности для акционеров Газпрома превысит 30% на трехлетнем горизонте".

Сокращение капиталовложений – важный следующий шаг. "Мы считаем, что рынок будет приветствовать любые изменения в бюджетных процессах Газпрома, сигнализирующие о смещении внимания менеджмента компании на контроль над расходами и рост доходности на вложенный капитал", - указывают эксперты Альфа-банка.