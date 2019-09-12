.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром консолидируется на фоне укрепления рубля, растут бумаги "АЛРОСА-Нюрба" в ожидании выкупа
.
ГЛАВНОЕ
В августе дефляция составила 0,2%
В августе потребительские цены снизились на 0,2%, совпав с прогнозами аналитиков. В годовом выражении инфляция замедлилась до 4,3% после 4,6% в июле, сообщил Росстат
 
Бизнесу не нужна 4-дневная рабочая неделя
Премьер России Дмитрий Медведев допускает внесение поправок в трудовое законодательство с целью гибкого регулирования количества рабочих часов и дней, а в некоторых случаях - сокращения рабочей недели до 4-х дней. По просьбе "Ведомостей"...
 
Россияне смогут проверить, как ПФР собирает данные для назначения пенсий
С 2022 года россияне смогут контролировать, насколько полно и точно собирает необходимые для назначения пенсий данные Пенсионный фонд России. Нововведения предусмотрены в рамках суперсервиса "Пенсия онлайн", который и должен заработать к 2022 году....
 
Расчетом показателей долговой нагрузки граждан займутся БКИ
Показатель долговой нагрузки заемщиков (ПДН) будут рассчитывать не банки, а квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ). Для этого они получат доступ к данным о доходах россиян. Такие поправки вносят в закон "О кредитных историях", рассказал -...
 
12 сентября 2019 года 12:00

Рынок акций РФ утром консолидируется на фоне укрепления рубля, растут бумаги "АЛРОСА-Нюрба" в ожидании выкупа

Москва. 12 сентября. Рынок акций РФ утром в четверг демонстрирует смешанную динамику blue chips и индексов на фоне укрепления рубля, роста внешних фондовых площадок и упавшей накануне вечером нефти на ожиданиях возможного ослабления санкций против Ирана; инвесторы ожидают новостей от Европейского Центробанка по монетарной политике.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2809,04 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1358,84 пункта (+0,3%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2%.

Доллар подешевел до 65,1 рубля (-0,4 рубля).

Подешевели рублевые акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,5% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%).

Подросли акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,3% и +1,1% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%).

В США индексы накануне выросли, Dow Jones впервые с июля превысил отметку 27000 пунктов, а S&P 500 поднялся выше уровня в 3000 пунктов впервые за шесть недель, сообщает MarketWatch.

Правительство Китая опубликовало список из 16 американских товаров, которые будут освобождены от введенной в прошлом году 25%-ной пошлины на импорт. В него вошли, в частности, лекарственные препараты, пестициды и лубриканты, но не вошли такие важные статьи американского сельскохозяйственного экспорта, как соя-бобы, свинина и кукуруза. Изменения вступят в силу с 17 сентября 2019 года.

В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite прибавили по 0,8%), "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют0,2-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение отложить повышение пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд с 1 на 15 октября.

"По просьбе вице-премьера КНР Лю Хэ, а также в связи с тем, что Китайская Народная Республика будет отмечать свое 70-летие 1 октября, мы договорились в качестве жеста доброй воли перенести повышение пошлин на товары стоимостью $250 млрд (с 25% до 30%) с 1 октября на 15 октября", - написал Трамп в своем Twitter.

Ранее Трамп объявил, что c 1 октября намерен поднять тарифы на китайские товары стоимостью $250 млрд с 25% до 30%, а на товары стоимостью $300 млрд - с 10% до 15%. Он заявил об этом после того, как Пекин официально информировал о повышении ввозных пошлин на американские товары стоимостью $75 млрд.

В четверг пройдет заседание Европейского центрального банка, по итогам которого будет объявлен уровень процентных ставок на ближайшее время (14:45 МСК). Также в четверг состоится пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги (15:30 МСК).

Нефть в четверг умеренно корректируется вверх после обвала накануне. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $61,07 за баррель (+0,4% и -2,5% накануне), октябрьская цена WTI - $56,04 за баррель (+0,5% и -2,9% в среду).

Давление на рынок накануне оказала новость о том, что президент США Дональд Трамп считал возможным обсуждение вопроса о смягчении санкций в отношении Ирана. Это увеличивает вероятность возвращения иранской нефти на мировой рынок, что означает рост поставок на фоне замедления темпов глобальной экономики, которое приводит к сокращению спроса, отмечают аналитики.

Рынок ждет итогов заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который пройдет в четверг в Абу-Даби.

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, спрос на развивающихся рынках в целом восстанавливается на фоне смягчения опасений, связанных с "торговыми войнами", что подогревает индекс РТС. Президент США Трамп сообщил о переносе даты повышения пошлин на китайский импорт объемом $250 млрд с 1 октября на 15 октября в качестве "жеста доброй воли" в сторону Китая перед предстоящими переговорами. В течение дня некоторое влияние на рынки может оказать решение ЕЦБ по процентным ставкам и последующее выступление Драги.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, судя по слабой динамике акций Сбербанка (MOEX: SBER) и "Норникеля", которые являются любимыми бумагами нерезидентов, особого притока иностранных денег на российский рынок акций нет. В то же время, рынок не особо испугался упавшей нефти на новостях, что советник президента США по безопасности Джон Болтон был основным препятствием для переговоров между США и Ираном и смягчения санкций. Теперь, когда Болтон отправлен в отставку, кажется, что таким переговорам ничего не мешает, а снятие или даже смягчение санкций позволит исламской республике нарастить поставки нефти на мировой рынок.

Однако падение нефти выглядит избыточным, учитывая хорошую статистику по ее запасам в США. В четверг пройдет заседание мониторингового комитета ОПЕК+, и с этого мероприятия вполне могут поступить словесные интервенции в поддержку нефти, считает эксперт.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский полагает, что росту оптимизма на глобальных рынках способствуют локальные позитивные изменения в торговых отношениях между США и Китаем. США перенесли на 15 октября повышение пошлин в отношении китайских товаров, и теперь стороны, вероятно, успеют провести торговые переговоры в начале следующего месяца - теоретически есть надежда, что при их позитивном исходе пошлины и вовсе могут быть не увеличены. Тем не менее, исходя из публичных заявлений, стороны еще весьма далеки от достижения полноценного консенсуса. Позиции США и Китая в вопросе защиты интеллектуальной собственности разительно отличаются, и достичь компромисса в этом вопросе в ближайшее время вряд ли возможно.

По всей видимости, на ближайших переговорах речь пойдет о более реальных вещах - увеличении Китаем объема покупок сельскохозяйственной продукции у США в ответ на отсутствие новых пошлин со стороны США и послабления для Huawei. Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что правительство Китая может позволить компаниям возобновить покупки сельхозпродукции США в качестве жеста доброй воли уже в преддверии очных переговоров.

Ключевым событием четверга станет заседание Европейского Центрального банка. С большой долей вероятности ЕЦБ в четверг понизит депозитную ставку - фьючерсы на ставку уже полностью учитывают этот сценарий и считают варианты снижения на 0,1 процентного пункта (п.п.) и 0,2 п.п. примерно равновероятными. Помимо этого, европейский регулятор в ближайшее время, вероятно, объявит о начале нового раунда выкупа активов, что, возможно, является для рынков в текущих условиях еще более важной темой. Итоги заседаний ЕЦБ и ФРС в ближайшую неделю могут задать тон торгов на вторую половину сентября.

Просевшая нефть может оказать сдерживающий эффект на российские акции (особенно в нефтегазовом секторе), однако общее улучшение аппетита к риску вполне позволяет рассчитывать на полноценное закрепление индекса МосБиржи в диапазоне 2800-2850 пунктов и возможное перемещение в верхнюю половину этого коридора, считает Поддубский.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, недавние новости об отмене решения по расширению доступа "Газпрома" к трубопроводной системе OPAL были компенсированы вестями с восточного направления, где готовится согласование западного газового маршрута в Китай через Монголию. Кроме того, от заседания ЕЦБ ждут смягчения денежной политики в область еще более отрицательных ставок, что может спровоцировать европейских инвесторов на увеличение денежных потоков в российские высокодоходные активы.

Азиатские рынки приветствовали ростом заявление Трампа о задержке со вступлением в силу новых 35%-ных импортных пошлин для Китая. Вместе с ожиданиями смягчения денежной политики от ЕЦБ это создало основу для оптимизма на рынках. Отставка Болтона в США является позитивом для РФ. Все это предполагает продолжение роста отечественных индексов, а также укрепление рубля, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+20,7%), ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+6,8%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+6,2%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3,2%).

Акции ПАО "АЛРОСА-Нюрба" растут на ожиданиях их выкупа материнской компанией после решения о ликвидации "дочки". Замминистра финансов РФ, член наблюдательного совета "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) Алексей Моисеев считает, что доля миноритариев "АЛРОСА-Нюрба" должна быть выкуплена по справедливой цене, которая должна быть средней за последние 6 месяцев. Накануне набсовет "АЛРОСА" одобрил предложения менеджмента о начале добровольной ликвидации "дочки". АК "АЛРОСА" владеет 97,4878% акций "АЛРОСА-Нюрба". Free float составляет 2,5122%.

Ликвидация "Нюрбы" неизбежна, и Моисеев голосовал за это решение. "По факту "АЛРОСА-Нюрба" является подразделением "АЛРОСА", никакой самостоятельной корпоративной деятельности не ведет и, строго говоря, является одной из производственных площадок, поэтому я не вижу смысла содержать весь корпоративный аппарат. С точки зрения интересов акционеров "АЛРОСА" это решение хорошее, потому что оно сокращает издержки", - сообщил замминистра.

Подешевели бумаги "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (-3,9%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-2,8%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,239 млрд рублей (из них 3,32 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Татнефти").


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
12 сентября 2019 года 16:57
В длительной перспективе более вероятным видится возвращение рубля в диапазон 65,5-66,5 за доллар - БКС
В четверг курсу рубля удается продолжить укрепление как к долларовой валюте, так и к евро. Рубль сейчас весьма близок к достижению потенциала своего укрепления, возвращение к умеренному ослаблению в перспективе ближайших месяцев видится наиболее вероятным, говорится в комментарии "БКС...    читать дальше
.
12 сентября 2019 года 16:35
Фундаментальные показатели рубля позволяют укрепляться на фоне углубления отрицательных ставок в Европе - "Открытие Брокер"
Фундаментальные показатели российской валюты позволяют ей укрепляться на фоне углубления отрицательных ставок в Европе, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль укреплял свои позиции на ожиданиях дальнейшего смягчения денежной политики ЕЦБ. К середине московских торгов баррель Brent...    читать дальше
.
12 сентября 2019 года 16:26
"БКС Глобал Маркетс" ухудшил взгляд на бумаги металлургического и горнодобывающего секторов РФ
(добавлен текст после 5-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" ухудшил взгляд на бумаги металлургического и горнодобывающего секторов РФ, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна. "Мы ухудшили наш взгляд на сырьевые товары сектора...    читать дальше
.
12 сентября 2019 года 15:49
Рубль днем уверенно растет к доллару и евро на фоне ослабления торговой напряженности между США и Китаем и действий ЕЦБ
Москва. 12 сентября. Доллар и евро заметно ускорили снижение на "Московской бирже" в четверг днем; рубль уверенно растет к бивалютной корзине, отыгрывая ослабление параметров денежно-кредитной политики по итогам заседания ЕЦБ и снижение напряженности в торговых отношениях между США и Китаем.    читать дальше
.
12 сентября 2019 года 15:40
Китайский центробанк примет меры, чтобы не допустить резкого торможения экономики - Julius Baer
В свете усиления негативного влияния на динамику ВВП со стороны внешнеторгового конфликта с США и ослабления внутренней деловой активности ожидается, что в скором времени Китай объявит новые меры стимулирования экономики, говорится в комментарии Julius Baer. Денежно-кредитная политика в Китае...    читать дальше
.
12 сентября 2019 года 15:12
"БКС Глобал Маркетс" ухудшил взгляд на бумаги металлургического и горнодобывающего секторов РФ
"БКС Глобал Маркетс" ухудшил взгляд на бумаги металлургического и горнодобывающего секторов РФ, говорится в обзоре Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна. "Мы ухудшили наш взгляд на сырьевые товары сектора металлургии и добычи, поскольку на данный момент у нас нет фаворитов,...    читать дальше
.
12 сентября 2019 года 14:49
В ожидании сигналов для ФРС - БКС Глобал Маркетс
нвесторы будут ждать любых сигналов относительно будущих действий ФРС США, говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс. Оптимизм, вызванный шагами США и Китая навстречу друг другу, сохранится. Трамп продолжает оказывать давление на ФРС, требуя снизить ставку до нуля. На этом фоне инвесторы будут ждать...    читать дальше
.
12 сентября 2019 года 14:24
Уровень в 65 руб./$ выглядит не самым простым для преодоления - Банк "Санкт-Петербург"
Курс рубля будет оставаться ближайшее время в диапазоне 65-66,5 за доллар, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "В четверг почти все валюты развивающихся стран укрепляются к доллару США, при этом рубль в лидерах роста и торгуется вблизи 65 за доллар. Мягкая риторика ЕЦБ могла бы...    читать дальше
.
12 сентября 2019 года 14:01
Потенциал для дальнейшего ценового роста ОФЗ отсутствует - Райффайзенбанк
Участники рынка пока не спешат сокращать позицию в ОФЗ (продаж на вторичном рынке нет, доходности продолжают снижаться), весомую поддержку оказывает низкое предложение и наличие большой доли «якорных» нерезидентов (для которых сокращение маржи carry-trade не является сигналом для продажи),...    читать дальше
.
12 сентября 2019 года 13:42
Sberbank CIB открыл новую торговую идею "покупать среднесрочные ОФЗ-26227"
Sberbank CIB открывает тактическую рекомендацию "покупать среднесрочные ОФЗ-26227" (июль 2024 года), т. к. полагает, что инфляция продолжит замедляться, и рынок будет закладывать в оценки все более высокую вероятность дополнительного снижения ставки в текущем году, говорится в аналитических...    читать дальше
.
12 сентября 2019 года 13:20
Sberbank CIB снизил рекомендацию для ADS VEON до "держать" и оценку на 8%
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, понизил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON с $3,32 до $3,05 за штуку, следует из аналитических материалов инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с...    читать дальше
.
12 сентября 2019 года 12:51
Альфа-банк начинает анализ НОВАТЭКа с рекомендации "по рынку"
Альфа-банк начинает анализ НОВАТЭКа с рекомендации "по рынку" и РЦ на 12М 1 414 руб. за акцию, сообщается в обзоре Альфа-банка. "Мы считаем, что отличительными чертами НОВАТЭКа являются высокое качество управления бизнесом с одной из самых высоких в отрасли доходностью на вложенный капитал,...    читать дальше
.
12 сентября 2019 года 12:27
Альфа-банк начинает анализ Газпрома с рекомендации "выше рынка"
Альфа-банк начинает анализ Газпрома с рекомендации ВЫШЕ РЫНКА и РЦ на 12М 299 руб. за акцию, сообщается в обзоре Альфа-банка. "Рост коэффициента дивидендных выплат – основной источник инвестиционной привлекательности акций компании, который пока еще не учтен рынком, - отмечают аналитики банка....    читать дальше
.
12 сентября 2019 года 11:50
Поддержку нефти в четверг способно оказать заседание комитета ОПЕК - Промсвязьбанк
Поддержку нефти в четверг способно оказать заседание комитета ОПЕК, на котором может обсуждаться снижение квот на добычу, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Мы считаем диапазон 60-65 долл./барр. по-прежнему актуальным и локально ждем новых попыток роста цен к его верхней границе", - отмечает...    читать дальше
.
12 сентября 2019 года 11:31
На фоне сильного рубля падают акции экспортеров - БКС
На фоне последнего тренда на укрепление рубля в четверг на фондовом рынке РФ падают акции экспортеров, сообщается в комментарии "БКС Премьер". Усиление рубля главным образом обусловлено монетарными стимулами мировых центробанков, свою лепту в этот процесс внесет ЕЦБ, на следующей неделе - ФРС и...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.