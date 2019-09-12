Рынок акций РФ утром консолидируется на фоне укрепления рубля, растут бумаги "АЛРОСА-Нюрба" в ожидании выкупа

Москва. 12 сентября. Рынок акций РФ утром в четверг демонстрирует смешанную динамику blue chips и индексов на фоне укрепления рубля, роста внешних фондовых площадок и упавшей накануне вечером нефти на ожиданиях возможного ослабления санкций против Ирана; инвесторы ожидают новостей от Европейского Центробанка по монетарной политике.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2809,04 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1358,84 пункта (+0,3%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2%.

Доллар подешевел до 65,1 рубля (-0,4 рубля).

Подешевели рублевые акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,5% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%).

Подросли акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,3% и +1,1% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%).

В США индексы накануне выросли, Dow Jones впервые с июля превысил отметку 27000 пунктов, а S&P 500 поднялся выше уровня в 3000 пунктов впервые за шесть недель, сообщает MarketWatch.

Правительство Китая опубликовало список из 16 американских товаров, которые будут освобождены от введенной в прошлом году 25%-ной пошлины на импорт. В него вошли, в частности, лекарственные препараты, пестициды и лубриканты, но не вошли такие важные статьи американского сельскохозяйственного экспорта, как соя-бобы, свинина и кукуруза. Изменения вступят в силу с 17 сентября 2019 года.

В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite прибавили по 0,8%), "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют0,2-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение отложить повышение пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд с 1 на 15 октября.

"По просьбе вице-премьера КНР Лю Хэ, а также в связи с тем, что Китайская Народная Республика будет отмечать свое 70-летие 1 октября, мы договорились в качестве жеста доброй воли перенести повышение пошлин на товары стоимостью $250 млрд (с 25% до 30%) с 1 октября на 15 октября", - написал Трамп в своем Twitter.

Ранее Трамп объявил, что c 1 октября намерен поднять тарифы на китайские товары стоимостью $250 млрд с 25% до 30%, а на товары стоимостью $300 млрд - с 10% до 15%. Он заявил об этом после того, как Пекин официально информировал о повышении ввозных пошлин на американские товары стоимостью $75 млрд.

В четверг пройдет заседание Европейского центрального банка, по итогам которого будет объявлен уровень процентных ставок на ближайшее время (14:45 МСК). Также в четверг состоится пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги (15:30 МСК).

Нефть в четверг умеренно корректируется вверх после обвала накануне. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $61,07 за баррель (+0,4% и -2,5% накануне), октябрьская цена WTI - $56,04 за баррель (+0,5% и -2,9% в среду).

Давление на рынок накануне оказала новость о том, что президент США Дональд Трамп считал возможным обсуждение вопроса о смягчении санкций в отношении Ирана. Это увеличивает вероятность возвращения иранской нефти на мировой рынок, что означает рост поставок на фоне замедления темпов глобальной экономики, которое приводит к сокращению спроса, отмечают аналитики.

Рынок ждет итогов заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который пройдет в четверг в Абу-Даби.

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, спрос на развивающихся рынках в целом восстанавливается на фоне смягчения опасений, связанных с "торговыми войнами", что подогревает индекс РТС. Президент США Трамп сообщил о переносе даты повышения пошлин на китайский импорт объемом $250 млрд с 1 октября на 15 октября в качестве "жеста доброй воли" в сторону Китая перед предстоящими переговорами. В течение дня некоторое влияние на рынки может оказать решение ЕЦБ по процентным ставкам и последующее выступление Драги.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, судя по слабой динамике акций Сбербанка (MOEX: SBER) и "Норникеля", которые являются любимыми бумагами нерезидентов, особого притока иностранных денег на российский рынок акций нет. В то же время, рынок не особо испугался упавшей нефти на новостях, что советник президента США по безопасности Джон Болтон был основным препятствием для переговоров между США и Ираном и смягчения санкций. Теперь, когда Болтон отправлен в отставку, кажется, что таким переговорам ничего не мешает, а снятие или даже смягчение санкций позволит исламской республике нарастить поставки нефти на мировой рынок.

Однако падение нефти выглядит избыточным, учитывая хорошую статистику по ее запасам в США. В четверг пройдет заседание мониторингового комитета ОПЕК+, и с этого мероприятия вполне могут поступить словесные интервенции в поддержку нефти, считает эксперт.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский полагает, что росту оптимизма на глобальных рынках способствуют локальные позитивные изменения в торговых отношениях между США и Китаем. США перенесли на 15 октября повышение пошлин в отношении китайских товаров, и теперь стороны, вероятно, успеют провести торговые переговоры в начале следующего месяца - теоретически есть надежда, что при их позитивном исходе пошлины и вовсе могут быть не увеличены. Тем не менее, исходя из публичных заявлений, стороны еще весьма далеки от достижения полноценного консенсуса. Позиции США и Китая в вопросе защиты интеллектуальной собственности разительно отличаются, и достичь компромисса в этом вопросе в ближайшее время вряд ли возможно.

По всей видимости, на ближайших переговорах речь пойдет о более реальных вещах - увеличении Китаем объема покупок сельскохозяйственной продукции у США в ответ на отсутствие новых пошлин со стороны США и послабления для Huawei. Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что правительство Китая может позволить компаниям возобновить покупки сельхозпродукции США в качестве жеста доброй воли уже в преддверии очных переговоров.

Ключевым событием четверга станет заседание Европейского Центрального банка. С большой долей вероятности ЕЦБ в четверг понизит депозитную ставку - фьючерсы на ставку уже полностью учитывают этот сценарий и считают варианты снижения на 0,1 процентного пункта (п.п.) и 0,2 п.п. примерно равновероятными. Помимо этого, европейский регулятор в ближайшее время, вероятно, объявит о начале нового раунда выкупа активов, что, возможно, является для рынков в текущих условиях еще более важной темой. Итоги заседаний ЕЦБ и ФРС в ближайшую неделю могут задать тон торгов на вторую половину сентября.

Просевшая нефть может оказать сдерживающий эффект на российские акции (особенно в нефтегазовом секторе), однако общее улучшение аппетита к риску вполне позволяет рассчитывать на полноценное закрепление индекса МосБиржи в диапазоне 2800-2850 пунктов и возможное перемещение в верхнюю половину этого коридора, считает Поддубский.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, недавние новости об отмене решения по расширению доступа "Газпрома" к трубопроводной системе OPAL были компенсированы вестями с восточного направления, где готовится согласование западного газового маршрута в Китай через Монголию. Кроме того, от заседания ЕЦБ ждут смягчения денежной политики в область еще более отрицательных ставок, что может спровоцировать европейских инвесторов на увеличение денежных потоков в российские высокодоходные активы.

Азиатские рынки приветствовали ростом заявление Трампа о задержке со вступлением в силу новых 35%-ных импортных пошлин для Китая. Вместе с ожиданиями смягчения денежной политики от ЕЦБ это создало основу для оптимизма на рынках. Отставка Болтона в США является позитивом для РФ. Все это предполагает продолжение роста отечественных индексов, а также укрепление рубля, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+20,7%), ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+6,8%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+6,2%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3,2%).

Акции ПАО "АЛРОСА-Нюрба" растут на ожиданиях их выкупа материнской компанией после решения о ликвидации "дочки". Замминистра финансов РФ, член наблюдательного совета "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) Алексей Моисеев считает, что доля миноритариев "АЛРОСА-Нюрба" должна быть выкуплена по справедливой цене, которая должна быть средней за последние 6 месяцев. Накануне набсовет "АЛРОСА" одобрил предложения менеджмента о начале добровольной ликвидации "дочки". АК "АЛРОСА" владеет 97,4878% акций "АЛРОСА-Нюрба". Free float составляет 2,5122%.

Ликвидация "Нюрбы" неизбежна, и Моисеев голосовал за это решение. "По факту "АЛРОСА-Нюрба" является подразделением "АЛРОСА", никакой самостоятельной корпоративной деятельности не ведет и, строго говоря, является одной из производственных площадок, поэтому я не вижу смысла содержать весь корпоративный аппарат. С точки зрения интересов акционеров "АЛРОСА" это решение хорошее, потому что оно сокращает издержки", - сообщил замминистра.

Подешевели бумаги "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (-3,9%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-2,8%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,239 млрд рублей (из них 3,32 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Татнефти").