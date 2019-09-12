На фоне сильного рубля падают акции экспортеров - БКС

На фоне последнего тренда на укрепление рубля в четверг на фондовом рынке РФ падают акции экспортеров, сообщается в комментарии "БКС Премьер".

Усиление рубля главным образом обусловлено монетарными стимулами мировых центробанков, свою лепту в этот процесс внесет ЕЦБ, на следующей неделе - ФРС и Банк Японии. Кроме того, отставка с поста советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, выступавшего против российско-американских ракетных договоров и за санкции против "Северного потока 2", также приободрила инвесторов в рубль. Наконец, начинается налоговый период.

Взаимные уступки в торговой войне США и Китая способствовали росту цен на нефть и американских индексов, хотя эта сага будет продолжаться в волатильном ключе. В четверг рынок ждет данные по инфляции в США, которые важны в преддверии заседания ФРС и наряду со статистикой по рынку труда являются ключевыми для регулятора, давление на который со стороны Трампа растет в свете последних его призывов снизить ключевую ставку до нуля и даже ниже. Такого по отношению к независимой по закону ФРС не позволял себе ни один президент США в прошлом.

"С нашей точки зрения, центробанки несколько "перегибают палку" в стимулах, борясь скорее не с самой рецессией, а с ее призраком. Пока кроме инверсии кривой доходности железобетонных доказательств скорой рецессии нет. Тем не менее, рынки хотят расти и "допинг" со стороны властей им на руку", - отмечает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.