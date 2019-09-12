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Главная / Мнения аналитиков / На фоне сильного рубля падают акции экспортеров - БКС
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12 сентября 2019 года 11:31
На фоне сильного рубля падают акции экспортеров - БКС
На фоне последнего тренда на укрепление рубля в четверг на фондовом рынке РФ падают акции экспортеров, сообщается в комментарии "БКС Премьер". Усиление рубля главным образом обусловлено монетарными стимулами мировых центробанков, свою лепту в этот процесс внесет ЕЦБ, на следующей неделе - ФРС и Банк Японии. Кроме того, отставка с поста советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, выступавшего против российско-американских ракетных договоров и за санкции против "Северного потока 2", также приободрила инвесторов в рубль. Наконец, начинается налоговый период. Взаимные уступки в торговой войне США и Китая способствовали росту цен на нефть и американских индексов, хотя эта сага будет продолжаться в волатильном ключе. В четверг рынок ждет данные по инфляции в США, которые важны в преддверии заседания ФРС и наряду со статистикой по рынку труда являются ключевыми для регулятора, давление на который со стороны Трампа растет в свете последних его призывов снизить ключевую ставку до нуля и даже ниже. Такого по отношению к независимой по закону ФРС не позволял себе ни один президент США в прошлом. "С нашей точки зрения, центробанки несколько "перегибают палку" в стимулах, борясь скорее не с самой рецессией, а с ее призраком. Пока кроме инверсии кривой доходности железобетонных доказательств скорой рецессии нет. Тем не менее, рынки хотят расти и "допинг" со стороны властей им на руку", - отмечает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.
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12 сентября 2019 года 16:57
В длительной перспективе более вероятным видится возвращение рубля в диапазон 65,5-66,5 за доллар - БКС
В четверг курсу рубля удается продолжить укрепление как к долларовой валюте, так и к евро. Рубль сейчас весьма близок к достижению потенциала своего укрепления, возвращение к умеренному ослаблению в перспективе ближайших месяцев видится наиболее вероятным, говорится в комментарии "БКС... читать дальше
.12 сентября 2019 года 16:35
Фундаментальные показатели рубля позволяют укрепляться на фоне углубления отрицательных ставок в Европе - "Открытие Брокер"
Фундаментальные показатели российской валюты позволяют ей укрепляться на фоне углубления отрицательных ставок в Европе, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль укреплял свои позиции на ожиданиях дальнейшего смягчения денежной политики ЕЦБ. К середине московских торгов баррель Brent... читать дальше
.12 сентября 2019 года 16:26
(добавлен текст после 5-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" ухудшил взгляд на бумаги металлургического и горнодобывающего секторов РФ, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна. "Мы ухудшили наш взгляд на сырьевые товары сектора... читать дальше
.12 сентября 2019 года 15:49
Рубль днем уверенно растет к доллару и евро на фоне ослабления торговой напряженности между США и Китаем и действий ЕЦБ
Москва. 12 сентября. Доллар и евро заметно ускорили снижение на "Московской бирже" в четверг днем; рубль уверенно растет к бивалютной корзине, отыгрывая ослабление параметров денежно-кредитной политики по итогам заседания ЕЦБ и снижение напряженности в торговых отношениях между США и Китаем. читать дальше
.12 сентября 2019 года 15:40
В свете усиления негативного влияния на динамику ВВП со стороны внешнеторгового конфликта с США и ослабления внутренней деловой активности ожидается, что в скором времени Китай объявит новые меры стимулирования экономики, говорится в комментарии Julius Baer. Денежно-кредитная политика в Китае... читать дальше
.12 сентября 2019 года 15:12
"БКС Глобал Маркетс" ухудшил взгляд на бумаги металлургического и горнодобывающего секторов РФ, говорится в обзоре Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна. "Мы ухудшили наш взгляд на сырьевые товары сектора металлургии и добычи, поскольку на данный момент у нас нет фаворитов,... читать дальше
.12 сентября 2019 года 14:49
нвесторы будут ждать любых сигналов относительно будущих действий ФРС США, говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс. Оптимизм, вызванный шагами США и Китая навстречу друг другу, сохранится. Трамп продолжает оказывать давление на ФРС, требуя снизить ставку до нуля. На этом фоне инвесторы будут ждать... читать дальше
.12 сентября 2019 года 14:24
Курс рубля будет оставаться ближайшее время в диапазоне 65-66,5 за доллар, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "В четверг почти все валюты развивающихся стран укрепляются к доллару США, при этом рубль в лидерах роста и торгуется вблизи 65 за доллар. Мягкая риторика ЕЦБ могла бы... читать дальше
.12 сентября 2019 года 14:01
Участники рынка пока не спешат сокращать позицию в ОФЗ (продаж на вторичном рынке нет, доходности продолжают снижаться), весомую поддержку оказывает низкое предложение и наличие большой доли «якорных» нерезидентов (для которых сокращение маржи carry-trade не является сигналом для продажи),... читать дальше
.12 сентября 2019 года 13:42
Sberbank CIB открывает тактическую рекомендацию "покупать среднесрочные ОФЗ-26227" (июль 2024 года), т. к. полагает, что инфляция продолжит замедляться, и рынок будет закладывать в оценки все более высокую вероятность дополнительного снижения ставки в текущем году, говорится в аналитических... читать дальше
.12 сентября 2019 года 13:20
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, понизил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON с $3,32 до $3,05 за штуку, следует из аналитических материалов инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с... читать дальше
.12 сентября 2019 года 12:51
Альфа-банк начинает анализ НОВАТЭКа с рекомендации "по рынку" и РЦ на 12М 1 414 руб. за акцию, сообщается в обзоре Альфа-банка. "Мы считаем, что отличительными чертами НОВАТЭКа являются высокое качество управления бизнесом с одной из самых высоких в отрасли доходностью на вложенный капитал,... читать дальше
.12 сентября 2019 года 12:27
Альфа-банк начинает анализ Газпрома с рекомендации ВЫШЕ РЫНКА и РЦ на 12М 299 руб. за акцию, сообщается в обзоре Альфа-банка. "Рост коэффициента дивидендных выплат – основной источник инвестиционной привлекательности акций компании, который пока еще не учтен рынком, - отмечают аналитики банка.... читать дальше
.12 сентября 2019 года 12:00
Рынок акций РФ утром консолидируется на фоне укрепления рубля, растут бумаги "АЛРОСА-Нюрба" в ожидании выкупа
Москва. 12 сентября. Рынок акций РФ утром в четверг демонстрирует смешанную динамику blue chips и индексов на фоне укрепления рубля, роста внешних фондовых площадок и упавшей накануне вечером нефти на ожиданиях возможного ослабления санкций против Ирана; инвесторы ожидают новостей от Европейского Центробанка по монетарной политике. читать дальше
.12 сентября 2019 года 11:50
Поддержку нефти в четверг способно оказать заседание комитета ОПЕК, на котором может обсуждаться снижение квот на добычу, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Мы считаем диапазон 60-65 долл./барр. по-прежнему актуальным и локально ждем новых попыток роста цен к его верхней границе", - отмечает... читать дальше
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