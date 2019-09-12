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Главная / Мнения аналитиков / Поддержку рублю оказывает повышенный аппетит к рисковым активам - "Нордеа Банк"
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12 сентября 2019 года 11:23
Поддержку рублю оказывает повышенный аппетит к рисковым активам - "Нордеа Банк"
Российская валюта в утренние часы получает поддержку на фоне повышения оптимизма инвесторов на глобальных площадках после решения президента США Д. Трампа отложить на две недели повышение пошлин на китайские товары объемом 250 млрд долл., говорится в обзоре "Нордеа Банка". В течение всей недели на рубль, как и на остальные валюты развивающихся стран, положительно влияют оптимистичные заявления представителей США и КНР по поводу возврата на путь торговых переговоров в преддверии визита китайской стороны в Вашингтон для обсуждения торговой сделки в начале октября. На этом фоне в ближайшие несколько недель у рубля, по мнению экспертов "Нордеа Банка", есть шансы закрепиться на более комфортных уровнях ближе к отметке 65 в паре с долларом США. В четверг ключевым событием для финансовых рынков станет заседание Европейского центрального банка, по итогам которого аналитики банка ожидают смягчения монетарной политики европейского регулятора. "Рубль уже вчера укрепился до отметок немногим ниже 72 в паре с евро на фоне ожиданий сегодняшнего заседания ЕЦБ. Таким образом, сегодня рубль может продолжить демонстрировать сильную динамику в паре с европейской валютой. Риск-фактором для рубля выступает неопределенность в отношении нефтяных котировок, которые вчера потеряли около 4% на фоне возможного диалога между лидерами США и Ирана в ближайшем будущем", - резюмируют аналитики "Нордеа Банка".
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12 сентября 2019 года 16:57
В длительной перспективе более вероятным видится возвращение рубля в диапазон 65,5-66,5 за доллар - БКС
В четверг курсу рубля удается продолжить укрепление как к долларовой валюте, так и к евро. Рубль сейчас весьма близок к достижению потенциала своего укрепления, возвращение к умеренному ослаблению в перспективе ближайших месяцев видится наиболее вероятным, говорится в комментарии "БКС... читать дальше
.12 сентября 2019 года 16:35
Фундаментальные показатели рубля позволяют укрепляться на фоне углубления отрицательных ставок в Европе - "Открытие Брокер"
Фундаментальные показатели российской валюты позволяют ей укрепляться на фоне углубления отрицательных ставок в Европе, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль укреплял свои позиции на ожиданиях дальнейшего смягчения денежной политики ЕЦБ. К середине московских торгов баррель Brent... читать дальше
.12 сентября 2019 года 16:26
(добавлен текст после 5-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" ухудшил взгляд на бумаги металлургического и горнодобывающего секторов РФ, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна. "Мы ухудшили наш взгляд на сырьевые товары сектора... читать дальше
.12 сентября 2019 года 15:49
Рубль днем уверенно растет к доллару и евро на фоне ослабления торговой напряженности между США и Китаем и действий ЕЦБ
Москва. 12 сентября. Доллар и евро заметно ускорили снижение на "Московской бирже" в четверг днем; рубль уверенно растет к бивалютной корзине, отыгрывая ослабление параметров денежно-кредитной политики по итогам заседания ЕЦБ и снижение напряженности в торговых отношениях между США и Китаем. читать дальше
.12 сентября 2019 года 15:40
В свете усиления негативного влияния на динамику ВВП со стороны внешнеторгового конфликта с США и ослабления внутренней деловой активности ожидается, что в скором времени Китай объявит новые меры стимулирования экономики, говорится в комментарии Julius Baer. Денежно-кредитная политика в Китае... читать дальше
.12 сентября 2019 года 15:12
"БКС Глобал Маркетс" ухудшил взгляд на бумаги металлургического и горнодобывающего секторов РФ, говорится в обзоре Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна. "Мы ухудшили наш взгляд на сырьевые товары сектора металлургии и добычи, поскольку на данный момент у нас нет фаворитов,... читать дальше
.12 сентября 2019 года 14:49
нвесторы будут ждать любых сигналов относительно будущих действий ФРС США, говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс. Оптимизм, вызванный шагами США и Китая навстречу друг другу, сохранится. Трамп продолжает оказывать давление на ФРС, требуя снизить ставку до нуля. На этом фоне инвесторы будут ждать... читать дальше
.12 сентября 2019 года 14:24
Курс рубля будет оставаться ближайшее время в диапазоне 65-66,5 за доллар, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "В четверг почти все валюты развивающихся стран укрепляются к доллару США, при этом рубль в лидерах роста и торгуется вблизи 65 за доллар. Мягкая риторика ЕЦБ могла бы... читать дальше
.12 сентября 2019 года 14:01
Участники рынка пока не спешат сокращать позицию в ОФЗ (продаж на вторичном рынке нет, доходности продолжают снижаться), весомую поддержку оказывает низкое предложение и наличие большой доли «якорных» нерезидентов (для которых сокращение маржи carry-trade не является сигналом для продажи),... читать дальше
.12 сентября 2019 года 13:42
Sberbank CIB открывает тактическую рекомендацию "покупать среднесрочные ОФЗ-26227" (июль 2024 года), т. к. полагает, что инфляция продолжит замедляться, и рынок будет закладывать в оценки все более высокую вероятность дополнительного снижения ставки в текущем году, говорится в аналитических... читать дальше
.12 сентября 2019 года 13:20
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, понизил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON с $3,32 до $3,05 за штуку, следует из аналитических материалов инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с... читать дальше
.12 сентября 2019 года 12:51
Альфа-банк начинает анализ НОВАТЭКа с рекомендации "по рынку" и РЦ на 12М 1 414 руб. за акцию, сообщается в обзоре Альфа-банка. "Мы считаем, что отличительными чертами НОВАТЭКа являются высокое качество управления бизнесом с одной из самых высоких в отрасли доходностью на вложенный капитал,... читать дальше
.12 сентября 2019 года 12:27
Альфа-банк начинает анализ Газпрома с рекомендации ВЫШЕ РЫНКА и РЦ на 12М 299 руб. за акцию, сообщается в обзоре Альфа-банка. "Рост коэффициента дивидендных выплат – основной источник инвестиционной привлекательности акций компании, который пока еще не учтен рынком, - отмечают аналитики банка.... читать дальше
.12 сентября 2019 года 12:00
Рынок акций РФ утром консолидируется на фоне укрепления рубля, растут бумаги "АЛРОСА-Нюрба" в ожидании выкупа
Москва. 12 сентября. Рынок акций РФ утром в четверг демонстрирует смешанную динамику blue chips и индексов на фоне укрепления рубля, роста внешних фондовых площадок и упавшей накануне вечером нефти на ожиданиях возможного ослабления санкций против Ирана; инвесторы ожидают новостей от Европейского Центробанка по монетарной политике. читать дальше
.12 сентября 2019 года 11:50
Поддержку нефти в четверг способно оказать заседание комитета ОПЕК, на котором может обсуждаться снижение квот на добычу, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Мы считаем диапазон 60-65 долл./барр. по-прежнему актуальным и локально ждем новых попыток роста цен к его верхней границе", - отмечает... читать дальше
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