Диапазон в 60-65 долл./барр. по Brent по-прежнему актуален - Промсвязьбанк

Диапазон в 60-65 долл./барр. по Brent по-прежнему актуален, возможны новые попытки роста цен к его верхней границе, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

Нефть Brent в среду резко откатилась, вернувшись к уровню 61 долл./барр., – участники рынки предпочли частично зафиксировать краткосрочную прибыль на фоне сообщений о рассмотрении США возможности ослабления антииранских санкций для организации встречи Президента США Д. Трампа и Президента Ирана Х. Рухани, а также некоторого снижения прогноза ОПЕК по росту спроса на нефть на 2020 г. Недельные данные Минэнерго США по рынку энергоносителей в стране в целом вышли скорее смешанными, не оказав значимой поддержки нефтяным котировкам: с одной стороны, запасы сырой нефти сократились на 6,9 млн барр. (сильнее ожиданий), а загрузка НПЗ выросла на 0,3%, с другой – несколько подросли запасы дистиллятов (+2,7 млн барр.) и снизился объем импорта нефти (-0,4 млн барр./сутки).

"Мы считаем диапазон 60-65 долл./барр. по-прежнему актуальным и локально ждем новых попыток роста цен к его верхней границе. Поддержку нефти в четверг способно оказать заседание комитета ОПЕК, на котором может обсуждаться снижение квот на добычу", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.