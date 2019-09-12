ОПЕК понижает прогноз по спросу в 2020 г., фьючерсы на Brent торгуются с ростом - БКС

В четверг с утра нефтяные котировки подрастают на фоне взаимных уступок со стороны США и Китая, сообщается в комментарии "БКС Брокер". Китай на 1 год освободил от пошлин некоторые медицинские препараты и удобрения из Штатов, а Трамп на две недели отложил повышение пошлин, которые должны были вступить в силу с 1 октября. В преддверии октябрьских переговоров стороны торгового конфликта делают встречные шаги, что может быть расценено, как готовность к конструктивному обсуждению спорных вопросов. Тем не менее, уровень неопределенности относительно перспектив продолжения торговых войн остается высоким.

С утра фьючерсы на Brent торгуются с ростом на 0,75% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии.

Эксперт "БКС Брокер" Игорь Галактионов напоминает, что нефтяные котировки в среду растеряли весь рост предыдущих дней на фоне сообщения о том, что президент США Дональд Трамп допускает смягчение санкций в отношении Ирана. Ранее в понедельник министр финансов США Стивен Мнучин сообщил президенту, что поддерживает смягчение санкций как способ возобновить переговоры с Ираном.

Введение санкций на иранский нефтяной экспорт спровоцировали существенное падение добычи и поставок из Исламской республики, что оказало поддержку нефтяным ценам за счет снижения предложения на рынке. Возможность смягчения санкций может развернуть нисходящий тренд по сокращению добычи и увеличить риски избытка нефти.

Картель нефтедобытчиков ОПЕК в среду выпустил очередной ежемесячный отчет, в котором прогноз роста спроса в 2020 г. был понижен на 60 000 баррелей в сутки (б/с) до 1,08 млн б/с. Аналитики картеля ожидают профицит в 2020 г. Такая корректировка прогноза может подтолкнуть ОПЕК и их партнеров в рамках ОПЕК+ к обсуждению условий действующей сделки. Сейчас нефтепроизводители сокращают добычу на 1,2 млн б/с, перевыполняя сделку за счет падения добычи в Иране и Венесуэле. Однако при ухудшении экономической ситуации такого уровня сокращения может не хватить для поддержания цен, полагает эксперт "БКС Брокер".

Министр нефти Ирака вчера сообщил журналистам, что на сегодняшней встрече комитет ОПЕК+ может обсудить целесообразность более глубокого сокращения.

Также вчера были опубликованы данные по запасам нефти в США от EIA. В целом статистика имела "бычий" характер, однако из-за новостей по поводу Ирана рынок не отреагировал на нее должным образом.

Коммерческие запасы нефти на прошлой неделе сократились на 6,91 млн баррелей против ожидаемого аналитиками снижения на 2,69 млн баррелей. Всего запасы в США составили 416,07 млн баррелей, что является минимальным уровнем почти за год. Экспорт сырой нефти подрос за неделю на 234 000 б/с до 3,3 млн б/с. Объем импорта снизился на 179 000 б/с - до уровня 6,72 млн б/с.

Товарные запасы бензина, по данным EIA, снизились на 0,68 млн баррелей (прогноз -0,85 млн), коммерческие запасы дистиллятов выросли на 2,7 млн баррелей (прогноз +0,07 млн). Загрузка НПЗ выросла с 94,8% до 95,1%. Добыча нефти за прошлую неделю осталась на уровне 12,4 млн б/с.