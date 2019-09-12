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12 сентября 2019 года 10:22

Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне возобновившей рост нефти и снижения торговой напряженности между США и Китаем

Москва. 12 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне снижения напряженности в торговых отношениях между США и Китаем и возобновившей рост нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,31-65,38 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,34 руб./$1 (-16 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 71,97 руб./EUR1 (-11,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 14,09 копейки к уровню закрытия среды, до 68,32 рубля.

Доллар при этом оказался на 9,21 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 25,4 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрируют положительную динамику к доллару и евро на старте торгов на фоне ослабления напряженности в торговом противостоянии Вашингтона и Пекина после заявления президента США Дональда Трампа, который сказал, что Штаты отложат повышение пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд с 1 на 15 октября.

"По просьбе вице-премьера КНР Лю Хэ, а также в связи с тем, что Китайская Народная Республика будет отмечать свое 70-летие 1 октября, мы договорились в качестве жеста доброй воли перенести повышение пошлин на товары стоимостью $250 млрд (с 25% до 30%) с 1 октября на 15 октября", - написал Трамп в своем Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что c 1 октября намерен поднять тарифы на китайские товары стоимостью $250 млрд с 25% до 30%, а на товары стоимостью $300 млрд - с 10% до 15%.

Позитивное влияние на курс рубля оказывают возобновившие рост котировки нефти. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг восстанавливаются после существенного падения днем ранее. Рынок ждет итогов заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который пройдет в четверг в Абу-Даби.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК подорожали на 0,44% - до $61,08 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени поднялись на 0,56% - до $56,06 за баррель. В среду нефть Brent подешевела на 2,5%, WTI - на 2,87%.

Давление на рынок накануне оказала новость о том, что президент США Дональд Трамп считал возможным обсуждение вопроса о смягчении санкций в отношении Ирана. Это увеличивает вероятность возвращения иранской нефти на мировой рынок, что означает рост поставок на фоне замедления темпов глобальной экономики, которое приводит к сокращению спроса.

Мировое потребление нефти в 2019 году вырастет на 1,02 млн баррелей нефти в сутки по сравнению с 2018 годом - до 99,84 млн б/с, сообщила ОПЕК в среду в ежемесячном отчете. Таким образом, оценка роста потребления понижена примерно на 80 тыс. б/с по сравнению с прогнозом, сделанным месяц назад, в основном из-за более слабого, чем ожидалось, спроса ряда стран в первом полугодии текущего года.

Оценка роста спроса на 2020 год была также снижена - на 60 тыс. б/с. Ожидается, что мировой спрос на нефть в следующем году увеличится на 1,08 млн б/с и достигнет 100,92 млн б/с.

Позитивной новостью стало сообщение о сокращении товарных запасов нефти в США по итогам четвертой недели подряд. Резервы за неделю, завершившуюся 6 сентября, упали на 6,91 млн баррелей, сообщило Минэнерго США. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали сокращения запасов на 3,6 млн баррелей.

В то же время участники рынка ждут в четверг итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Большинство аналитиков полагает, что ЕЦБ понизит ставку по депозитам коммерческих банков и вернется к программе выкупа активов. Согласно консенсус-прогнозу, ставка по депозитам будет снижена на 10 базисных пунктов, до минус 0,5%. Аналогичное снижение ожидается также в декабре. При этом базовая ставка по кредитам будет оставлена на нулевом уровне, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.

Сообщение ЕЦБ по итогам заседания будет опубликовано в 14:45 МСК в четверг. Традиционная пресс-конференция главы европейского регулятора Марио Драги начнется в 15:30 МСК.

На следующей неделе пройдет заседание Федеральной резервной системы США. Рынок в целом уверен в том, что оно завершится снижением федеральной ставки по кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.


Опубликовано: /Финмаркет/
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