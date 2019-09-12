Рубль ждет решения ЕЦБ по ставке даже больше, чем евро - FxPro

Российская валюта становится зависимой уже не столько от колебаний нефти, сколько от включения/выключения спроса на рисковые активы, отмечается в комментарии FxPro. После весьма настораживающего августа в сентябре рынки держат ноту оптимизма, что, безусловно, помогает рублю. В более отдаленной перспективе нельзя забывать, что эффекты от торговых конфликтов еще далеко не полностью отражены в экономических данных. Кроме того, нельзя забывать, что в финальные месяцы года рубль традиционно чувствует себя хуже за счет увеличенных внешних выплат и госрасходов.

USD/RUB в среду торговалась практически без изменений, остановившись на 65,50 к концу дня. А вот курс EUR/RUB падал ниже 72 впервые более чем за месяц, за счет ослабления единой валюты к большинству конкурентов.

Евро терял позиции перед заседанием ЕЦБ, поскольку инвесторы сейчас продолжают ждать нового раунда смягчения монетарной политики в виде снижения депозитной ставки. Если сегодня в 14:45 Европейский Центробанк сумеет оправдать ожидания, это станет хорошей новостью прежде всего для котировок рубля и российских акций.

Снижение ставок в Европе оказывает давление на доходность облигаций в регионе. При этом политикам пока удается сгладить нервозность рынков, говоря об уступках в процессе торговых переговоров. В этих условиях возвращается спрос на российские 10-летние гособлигации, доходность которых сейчас превышает 7%, на контрасте с 1,7% в США и минус 0,6% в Германии.

Эта разница остается настолько весомой, что как только с горизонта инвесторов пропадают страхи перед надвигающейся суровой рецессией, возвращается интерес к покупкам рубля.

"В связи с этим российская валюта становится зависимой уже не столько от колебаний нефти, сколько от включения/выключения спроса на рисковые активы. После весьма настораживающего августа в сентябре рынки держат ноту оптимизма, что, безусловно, помогает рублю. В более отдаленной перспективе нельзя забывать, что эффекты от торговых конфликтов еще далеко не полностью отражены в экономических данных. Стоит опасаться, что, как и ранее, торговые переговоры до конца года принесут немало неприятных сюрпризов. Это настолько весомый фактор, что он способен даже заставить инвесторов закрыть глаза на высокую доходность рублевых облигаций. Кроме того, нельзя забывать, что в финальные месяцы года рубль традиционно чувствует себя хуже за счет увеличенных внешних выплат и госрасходов", - заключают аналитики FxPro.