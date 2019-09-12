Ближайшей целью роста по индексу МосБиржи выступит значение 2842 пункта - Инвестиционная палата

Ожидаются очередные попытки роста фондовых индексов в краткосрочной перспективе, ближайшей целью роста по индексу МосБиржи выступит значение 2842 пункта, указывает риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов.

"Ситуация на внешних площадках в четверг складывается, на наш взгляд, умеренно позитивная. Относительное потепление в отношениях США и КНР дает надежду на конструктивное продолжение запланированные торговых переговоров, вероятность выхода Великобритании из ЕС без соглашения снижается, и, несмотря на продолжающие поступать сигналы из ряда стран о наступлении технической рецессии, мы ожидаем очередных попыток роста фондовых индексов в краткосрочной перспективе. Ближайшей целью роста по индексу МосБиржи выступит значение 2842 пункта. Интерес для инвесторов представляет заседание ЕЦБ, на котором могут быть объявлены очередные меры стимулирования экономического роста", - говорится в комментарии Инвестиционной палаты.