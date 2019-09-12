Утренние прогнозы: индекс МосБиржи отыграет заметное улучшение внешнего фона

В четверг утром аналитики констатируют улучшение внешнего фона и рассчитывают на успешные попытки рынка акций продолжить рост. Общее улучшение "аппетита" к риску позволяет экспертам надеяться на полноценное закрепление индекса МосБиржи в диапазоне 2800-2850 пунктов.

Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Российский фондовый рынок завершил торги среды ростом на 1,1% по индексу МосБиржи. Умеренное снижение нефтяных котировок может оказывать сдерживающий эффект на российские акции (особенно в нефтегазовом секторе). При этом общее улучшение "аппетита" к риску вполне позволяет рассчитывать на полноценное закрепление индекса МосБиржи в диапазоне 2800-2850 пунктов и возможное перемещение в верхнюю половину этого диапазона".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В среду индекс МосБиржи вырос более чем на 0,5% и вновь закрылся над отметкой 2800 пунктов. Рост шел на позитивном внешнем фоне, но немного напрягает то, что мы не увидели подъема двух любимых бумаг нерезидентов - Сбербанка и "Норильского Никеля". Похоже, что притока иностранных денег на наш рынок нет. Однако даже ослабшая нефть не помешает российскому рынку акций открыться в "плюсе". Американские фьючерсы сегодня с утра растут на треть процента, в "зеленой" зоне и фондовая Азия. Но к росту присоединяться очень страшно, все-таки складывается впечатление, что сил для существенного подъема на рынке просто нет".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с заметным повышением около 0.3-0.5%, в районе 2825-2830 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2810, 2800 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2840, 2850 п. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет заметное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Его дальнейшее повышение может быть сдержано тем фактом, что рост стоимости фьючерсов на нефть пока носит лишь коррекционный характер после сильной вечерней просадки".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в четверг складывается, на наш взгляд, умеренно позитивная. Относительное потепление в отношениях США и КНР дает надежду на конструктивное продолжение запланированные торговых переговоров, вероятность выхода Великобритании из ЕС без соглашения снижается, и, не смотря на продолжающие поступать сигналы из ряда стран о наступлении технической рецессии, мы ожидаем очередных попыток роста фондовых индексов в краткосрочной перспективе. Ближайшей целью роста по индексу МосБиржи выступит значение 2842 пункта. Сегодня интерес для инвесторов представляет заседание ЕЦБ, на котором могут быть объявлены очередные меры стимулирования экономического роста. ".