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12 сентября 2019 года 09:55

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 12 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. При этом Dow Jones Industrial Average завершил "в плюсе" шестой день подряд, чего не происходило с 10 июня. Кроме того, он впервые с июля превысил отметку в 27000 пунктов, а Standard & Poor's 500 поднялся выше уровня в 3000 пунктов впервые за шесть недель. Правительство Китая опубликовало список из 16 американских товаров, которые будут освобождены от введенной в прошлом году 25%-ной пошлины на импорт. В него вошли, в частности, лекарственные препараты, пестициды и лубриканты, но не вошли такие важные статьи американского сельскохозяйственного экспорта, как соя-бобы, свинина и кукуруза. Изменения вступят в силу с 17 сентября 2019 года.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг, в основном, демонстрируют положительную динамику на фоне ослабления напряженности в торговом противостоянии Вашингтона и Пекина. Президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение отложить на две недели повышение пошлин на ряд китайских товаров. "По просьбе вице-премьера КНР Лю Хэ, а также в связи с тем, что Китайская Народная Республика 1 октября будет отмечать свое 70-летие, мы договорились в качестве жеста доброй воли перенести повышение пошлин на товары стоимостью $250 млрд (с 25% до 30%) с 1 октября на 15 октября", - написал Трамп в Twitter.

Также внимание инвесторов в ближайшее время будет сосредоточено на заседаниях Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы, которые пройдут на этой и следующей неделе соответственно. Большинство аналитиков прогнозируют, что ЕЦБ снизит ставку по депозитам и вернется к программе выкупа активов по итогам сентябрьского заседания.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка вырос на 0,4%. Биржи Южной Кореи закрыты в четверг в связи с государственным празднованием. Японский индекс Nikkei вырос на 0,83%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:56 МСК увеличился на 0,31%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на 0,28%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 9:12 МСК повысился на 0,25%.

В свою очередь цены на нефть в ходе торгов в четверг восстанавливаются после существенного падения днем ранее. Рынок ждет итогов заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который пройдет в четверг в Абу-Даби. Позитивной новостью для рынка стало сообщение о сокращении товарных запасов нефти в США по итогам четвертой недели подряд. Резервы за неделю, завершившуюся 6 сентября, упали на 6,91 млн баррелей, сообщило Минэнерго США. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали сокращения запасов на 3,6 млн баррелей. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 0,59% - до $61,17 за баррель. В среду их цена упала на 2,5%, составив на закрытие $60,81 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром поднимаются на 0,63% - до $56,1 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на 2,87%, закрывшись на отметке $55,75 за баррель.

Давление на нефтяной рынок накануне оказала новость о том, что президент США Дональд Трамп считал возможным обсуждение вопроса о смягчении санкций в отношении Ирана. Это увеличивает вероятность возвращения иранской нефти на мировой рынок, что означает рост поставок на фоне замедления темпов глобальной экономики, которое приводит к сокращению спроса. Мировое потребление нефти в 2019 году вырастет на 1,02 млн баррелей нефти в сутки по сравнению с 2018 годом - до 99,84 млн б/с, сообщила ОПЕК в среду в ежемесячном отчете. Таким образом, оценка роста потребления понижена примерно на 80 тыс. б/с по сравнению с прогнозом, сделанным месяц ранее, в основном из-за более слабого, чем ожидалось, спроса ряда стран в первом полугодии текущего года. Оценка роста спроса на 2020 год была также снижена - на 60 тыс. б/с. Ожидается, что рост мирового спроса на нефть в следующем году увеличится на 1,08 млн б/с и достигнет 100,92 млн б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,093 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,754 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 сентября снизился всего на 0,005% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,74 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,02%, поднявшись до 629,25 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром БО-23" (+0,6%), "Уралкалий ПБО-04-Р" (+0,5%) и "Фольксваген банк-001Р-03" (+0,5%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-06" (-0,79%), "РЖД-001P-02R" (-0,76%) и "Магнит-003Р-01" (-0,68%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) 13 сентября с 11:00 МСК по 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на 15-летние облигации серии 001P-06 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,45-7,55% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2,5 года в диапазоне 7,59-7,69% годовых. Техразмещение запланировано на 26 сентября. Ранее компания выходила на первичный долговой рынок в апреле, разместив 15-летние бонды серии 001P-05 объемом 5 млрд рублей по ставке 8,45% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года.

Международная финансовая организация "Международный банк экономического сотрудничества" (МБЭС) в конце сентября проведет сбор заявок инвесторов на 10-летние облигации с офертой через 3 года серии 001Р-01 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет озвучен позже. Предварительная дата техразмещения - начало октября. Заем будет размещен в рамках программы облигаций МБЭС серии 001Р объемом до 70 млрд рублей. Бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

АО "Главстрой" утвердило параметры выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 1,5 млрд рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке. Потенциальный приобретатель - СПАО "Ингосстрах" (MOEX: INGS). Срок обращения бумаг - 5 лет. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 9,25% годовых, объявлена годовая оферта. Банк России 25 июля зарегистрировал программу облигаций АО "Главстрой", предназначенной для квалифицированных инвесторов, объемом до 3 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 5 лет. Выпуски в рамках программы будут размещаться по закрытой подписке.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-09 на уровне 7,15% годовых. Эмитент разместил 3-летние облигации БО-09 объемом 10 млрд рублей в сентябре 2017 года. Ставка текущего купона составляет 7,9% годовых. Бумаги имеют квартальные купоны. По выпуску 23 сентября предстоит оферта.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) установило ставку 7-16-го купонов облигаций серии 001Р-01R на уровне 7,3% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 15 млрд рублей в сентябре 2016 года. Ставка 1-6-го купонов составляет 9,2% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 24 сентября. Кроме того, эмитент принял решение не использовать возможность досрочного погашения биржевых облигаций серии 001P-01R в даты окончания 10-го и 14-го купонных периодов.

Металлинвестбанк в рамках оферты выкупил 100 тыс. 50 облигаций серии БО-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 2,7 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, банк выкупил 3,7% выпуска. Выпуск БО-03 объемом 2,7 млрд рублей и сроком обращения 5 лет был размещен в сентябре 2018 года. Ставка текущего купона - 7% годовых.

СПАО "РЕСО-Гарантия" приняло решение досрочно погасить облигации 3-й серии объемом 3 млрд рублей. Погашение пройдет 27 сентября, в дату окончания 13-го купонного периода. Компания разместила 10-летние облигации 3-й серии объемом 3 млрд рублей в апреле 2013 года. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 0,1% годовых. В апреле компания выкупила по оферте почти весь выпуск облигаций на 2 млрд 997,888 млн рублей. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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