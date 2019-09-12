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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Фондовый рынок немного повысится - ИК "Атон"
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12 сентября 2019 года 09:57

Фондовый рынок немного повысится - ИК "Атон"

В четверг отечественный фондовый рынок начнет торговую сессию с незначительного повышения, говорится в обзоре ИК "Атон".

Опубликовано: /Атон/
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