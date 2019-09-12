Индекс МосБиржи может начать торги четверга заметным приростом - ИК "Алго Капитал"

В четверг состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с заметным приростом, сообщается в комментарии ИК "Алго Капитал".

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (+1,06%) и РТС (+0,80%) завершили торги с достаточно сильным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Этому способствовало явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Однако локальные биржевые "быки" не ограничились только покупками российских акций на открытии. Они сумели сдвинуть рублевый индекс МосБиржи к двухмесячному максимуму, что стоит трактовать как позитивный сигнал в пользу дальнейшего роста.

По-видимому, предполагает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос, эйфория на мировых фондовых рынках была связана с рядом позитивных внешних новостей. Стало известно, что КНР в одностороннем порядке отменила таможенные пошлины на ряд товаров из США. Это представляется "шагом доброй воли" перед следующим раундом торговых переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал ФРС понизить базовую процентную ставку до нуля или же вообще сделать ее отрицательной. Формально он не может отдавать приказы Федеральной резервной системе. Однако, как и перед предыдущим понижением ставки в конце июля, он использует все свое политическое влияние. Ну а оптимизм в Европе был связан с приближающимся заседанием ЕЦБ. По итогам этого события могут быть объявлены новые меры для увеличения ликвидности в банковском секторе и стимулирования европейской экономики.

Опубликованные еженедельные данные от Минэнерго США по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в целом носили позитивный характер. Недельное сокращение запасов сырой нефти за океаном составило внушительные 6,9 млн баррелей. Однако по факту их выхода фьючерсы на нефть обоих ключевых сортов развернулись вниз и сильно просели. Сырьевым "быкам" остается утешаться лишь тем, что контракты на нефть сорта Brent сумели удержаться выше ключевого уровня поддержки $60 за баррель.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние бэквордации величиной в 8,3 п. или около 0,6% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сильного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

"В четверг состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с заметным приростом", - считает специалист ИК "Алго Капитал".