Рубль к доллару продолжит попытку укрепления за отметку 65 - "Открытие Брокер"

Вероятна более решительная попытка рубля укрепиться за отметку 65 за доллар, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова.

Рубль большую часть среды укреплялся, но к вечеру всё же не смог совладать с усилением доллара на глобальном рынке. Основные достижения рубля были сделаны против евро, реальная доходность которого является отрицательной. По рублю продолжают поступать сильные макроэкономические данные. Профицит федерального бюджета в январе-августе составил около 2,561 трлн рублей. Накануне также стало известно, что чистый долг РФ стал отрицательным. Доходность ОФЗ превышает инфляцию, которая по итогам августа упала до 4,3%. Соответственно, при дальнейшем снижении ставок ЕЦБ актуальность российского долгового рынка для европейских инвесторов повысится.

Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Растут сырьевые контракты, преимущественно растут азиатские рынки. Отставка Дж. Болтона в США также является позитивом для РФ, не говоря уже о дополнительных стимулах от ЕЦБ или торговых переговорах США и Китая.

"Всё это предполагает более решительную попытку рубля укрепиться за отметку 65 за доллар", - отмечает А. Кочетков.