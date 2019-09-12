Значимость внешних событий для рубля пока остается высокой - РФПИ

Значимость внешних событий для рубля пока остается высокой, до заседания ЕЦБ курс может оставаться на текущих отметках, говорится в комментарии РФПИ.

Активность на локальном валютном рынке в среду еще больше снизилась, учитывая резкое снижение объема торгов по сравнению с обычными показателями. Спекулянты, видимо, предпочли занять выжидательную позицию в преддверии основных событий на внешних рынках четверга-пятницы. Экспортеры также не спешат выходить с продажами, вероятно, надеясь на отскок USD/RUB к более высоким уровням.

"До заседания ЕЦБ курс может оставаться на текущих отметках, а дальнейшие перспективы будут определяться масштабом тех изменений в монетарной политике европейского регулятора, который будет анонсирован, поскольку это с высокой вероятностью повлияет на динамику EUR/USD и других ключевых валютных пар. Вчерашний рост доллара по индексу DXY был в значительной степени обусловлен его ростом к EUR, поэтому для российской валюты это вылилось лишь в укрепление к EUR при относительно стабильной динамике к самому USD. Значимость внешних событий для рубля пока остается высокой", - считает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.