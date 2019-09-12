Если доллар вновь не перейдет в наступление, у рубля будут шансы уйти в район 65 за доллар - Алор Брокер

Если доллар вновь не перейдет в наступление после объявления решений ЕЦБ, то у рубля будут шансы немного подрасти и уйти в район 65 за доллар, считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

"Рубль в среду так и не смог развить успех и приблизиться к отметке 65 за доллар, которая первую половину августа выступала в качестве нижней границы "бокового" канала. Препятствием для этого послужила не только рухнувшая нефть, но и укреплявшийся к основным мировым валютам доллар. Так, пара евро-доллар снижалась на 0,5% и уходила под отметку 1,10. Однако российская валюта так и не ушла выше 65,5. Если доллар вновь не перейдет в наступление после объявления решений ЕЦБ, то у рубля будут шансы немного подрасти и уйти в район 65 за доллар", - говорится в комментарии Алор Брокер.