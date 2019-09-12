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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Если доллар вновь не перейдет в наступление, у рубля будут шансы уйти в район 65 за доллар - Алор Брокер
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12 сентября 2019 года 09:30
Если доллар вновь не перейдет в наступление, у рубля будут шансы уйти в район 65 за доллар - Алор Брокер
Если доллар вновь не перейдет в наступление после объявления решений ЕЦБ, то у рубля будут шансы немного подрасти и уйти в район 65 за доллар, считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. "Рубль в среду так и не смог развить успех и приблизиться к отметке 65 за доллар, которая первую половину августа выступала в качестве нижней границы "бокового" канала. Препятствием для этого послужила не только рухнувшая нефть, но и укреплявшийся к основным мировым валютам доллар. Так, пара евро-доллар снижалась на 0,5% и уходила под отметку 1,10. Однако российская валюта так и не ушла выше 65,5. Если доллар вновь не перейдет в наступление после объявления решений ЕЦБ, то у рубля будут шансы немного подрасти и уйти в район 65 за доллар", - говорится в комментарии Алор Брокер.
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12 сентября 2019 года 10:00
Ожидаются очередные попытки роста фондовых индексов в краткосрочной перспективе, ближайшей целью роста по индексу МосБиржи выступит значение 2842 пункта, указывает риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов. "Ситуация на внешних площадках в четверг складывается, на наш взгляд, умеренно... читать дальше
.12 сентября 2019 года 09:57
четверг отечественный фондовый рынок начнет торговую сессию с незначительного повышения, говорится в обзоре ИК "Атон". читать дальше
.12 сентября 2019 года 09:56
В четверг утром аналитики констатируют улучшение внешнего фона и рассчитывают на успешные попытки рынка акций продолжить рост. Общее улучшение "аппетита" к риску позволяет экспертам надеяться на полноценное закрепление индекса МосБиржи в диапазоне 2800-2850 пунктов. читать дальше
.12 сентября 2019 года 09:55
Москва. 12 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики. читать дальше
.12 сентября 2019 года 09:50
В четверг состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с заметным приростом, сообщается в комментарии ИК "Алго Капитал". В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи... читать дальше
.12 сентября 2019 года 09:50
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг восстанавливаются. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверв в основном демонстрируют положительную динамику. читать дальше
.12 сентября 2019 года 09:42
Вероятна более решительная попытка рубля укрепиться за отметку 65 за доллар, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. Рубль большую часть среды укреплялся, но к вечеру всё же не смог совладать с усилением доллара на глобальном рынке. Основные достижения... читать дальше
.12 сентября 2019 года 09:36
Значимость внешних событий для рубля пока остается высокой, до заседания ЕЦБ курс может оставаться на текущих отметках, говорится в комментарии РФПИ. Активность на локальном валютном рынке в среду еще больше снизилась, учитывая резкое снижение объема торгов по сравнению с обычными показателями.... читать дальше
.12 сентября 2019 года 09:21
Российский рынок акций откроется в "плюсе", но складывается впечатление, что сил для существенного подъема на рынке просто нет, говорится в комментарии Алор Брокер. "В среду индекс МосБиржи вырос более чем на 0,5% и вновь закрылся над отметкой 2800 пунктов. Рост шел на позитивном внешнем фоне,... читать дальше
.12 сентября 2019 года 09:07
Можно рассчитывать на полноценное закрепление индекса МосБиржи в диапазоне 2800-2850 пунктов - Промсвязьбанк
Можно рассчитывать на полноценное закрепление индекса МосБиржи в диапазоне 2800-2850 пунктов и возможное перемещение в верхнюю половину этого диапазона, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Российский фондовый рынок завершил торги среды ростом на 1,1% по индексу МосБиржи. Умеренное снижение... читать дальше
.12 сентября 2019 года 09:01
(повтор) Альфа-банк начал анализ ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) и ПАО "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK), сообщается в обзоре аналитика банка Антона Корыцко. Прогнозная стоимость акций "Газпрома", рассчитанная Корыцко, составляет 299 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "выше рынка".... читать дальше
.11 сентября 2019 года 19:36
Рынок акций РФ обновил 2-месячный максимум по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме, лидировал Сургутнефтегаз
Москва. 11 сентября. Рынок акций РФ в среду вырос вслед за мировыми фондовыми площадками на новостях из Китая, индекс МосБиржи преодолел рубеж 2800 пунктов и обновил максимум за 2 месяца, при этом лидировали в росте бумаги "Сургутнефтегаза"; упавшая вечером нефть не успела найти отражение в рыночных настроениях. читать дальше
.11 сентября 2019 года 19:30
Москва. 11 сентября. Доллар перешел к повышению, евро сократил темпы снижения на "Московской бирже" в среду вечером, рубль немного повышается к бивалютной корзине на фоне опережающего укрепления в паре с евро перед заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ). читать дальше
.11 сентября 2019 года 19:02
Альфа-банк начал анализ ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) и ПАО "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK), сообщается в обзоре аналитика банка Антона Корыцко. Прогнозная стоимость акций "Газпрома", рассчитанная Корыцко, составляет 299 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "выше рынка". Прогнозная... читать дальше
.11 сентября 2019 года 18:57
Москва. 11 сентября. Котировки большинства "длинных" выпусков российских еврооблигаций в среду вновь снизились, в то время как ряд среднесрочных бумаг смог продемонстрировать небольшой ценовой отскок на фоне наметившейся стабилизации ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов показали смешанную динамику: для среднесрочных выпусков евробондов РФ их изменения были незначительными, а для "длинных" бумаг они расширились. читать дальше
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