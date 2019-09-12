Рынок акций приблизится к историческим максимумам - Алор Брокер

Российский рынок акций откроется в "плюсе", но складывается впечатление, что сил для существенного подъема на рынке просто нет, говорится в комментарии Алор Брокер.

"В среду индекс МосБиржи вырос более чем на 0,5% и вновь закрылся над отметкой 2800 пунктов. Рост шел на позитивном внешнем фоне, но немного напрягает то, что мы не увидели подъема двух любимых бумаг нерезидентов - Сбербанка и "Норильского Никеля". Похоже, что притока иностранных денег на наш рынок нет. Однако даже ослабшая нефть не помешает российскому рынку акций открыться в "плюсе". Американские фьючерсы сегодня с утра растут на треть процента, в "зеленой" зоне и фондовая Азия. Но к росту присоединяться очень страшно, все-таки складывается впечатление, что сил для существенного подъема на рынке просто нет", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.