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12 сентября 2019 года 09:50

Положительная динамика

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг восстанавливаются. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверв в основном демонстрируют положительную динамику.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду.

При этом Dow Jones Industrial Average завершит "в плюсе" шестой день подряд, чего не происходило с 10 июня. Кроме того, он впервые с июля превысил отметку в 27000 пунктов, а Standard & Poor's 500 поднялся выше уровня в 3000 пунктов впервые за шесть недель, сообщает MarketWatch.

Индекс компаний малой капитализации Russell 2000 вырос на 2,1%, увеличив подъем с начала недели до 4,6%. S&P 500 с прошлой пятницы прибавил всего 0,5%.

"С технической точки зрения ралли компаний малой капитализации является самым важным событием недели, поскольку Russell 2000 достиг пятинедельного максимума, опережая своих коллег с большой капитализацией", - отмечает аналитик Кен Берман Gorilla Trades.

Правительство Китая опубликовало список из 16 американских товаров, которые будут освобождены от введенной в прошлом году 25%-ной пошлины на импорт. В него вошли, в частности, лекарственные препараты, пестициды и лубриканты, но не вошли такие важные статьи американского сельскохозяйственного экспорта, как соя-бобы, свинина и кукуруза. Изменения вступят в силу с 17 сентября 2019 года.

Цены производителей в США (индекс PPI) в августе выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют опубликованные в среду данные министерства труда страны. Аналитики в среднем не ожидали изменения. Подъем показателя в годовом выражении ускорился до 1,8% с 1,7% в июле.

Менее волатильный индикатор без учета стоимость продуктов питания и энергоносителей Core PPI увеличился на 0,3% за месяц и на 2,3% за год. При этом цена энергоресурсов упала на 2,5% относительно июля, а продукты питания подешевели на максимальные с января 0,6%.

Промышленный конгломерат General Electric Co. (GE) объявил о намерении продать акции Baker Hughes (BHGE) примерно на $3 млрд, что приведет к снижению его доли в нефтесервисной компании до менее 50%. GE готовит вторичное размещение 105 млн обыкновенных акций класса "A" BHGE и может продать еще 15,75 млн акций в рамках опциона доразмещения. При этом сама BHGE не будет продавать акции и не получит поступлений от размещения бумаг. BHGE также выкупит у GE собственные акции класса "B" на $250 млн.

Акции BHGE упали по итогам торгов на 7,6%, General Electric - поднялись на 2,4%.

Цена бумаг GameStop Corp. рухнула на 9,8% после того, как ритейлер видеоигр сообщил об убытке по итогам прошедшего квартала в размере свыше $400 млн. При этом выручка и скорректированная прибыль не оправдали прогнозы аналитиков.

Стоимость Amazon.com Inc. поднялась на 0,1%. Федеральная торговая комиссия (FTC) США начала опрос представителей небольших компаний, которые продают продукцию на платформе Amazon, с целью установить, использует ли гигант электронной торговли свое влияние на рынке для ущемления своих конкурентов.

Бумаги Apple Inc. прибавили в цене 3,2%. Днем ранее компания представила три новых модели iPhone, включая более дешевые, и рассказала о планах выхода на рынок потокового видео, где она будет предлагать подписку по привлекательным для клиентов ценам. Apple стремится компенсировать снижение темпов роста продаж своих устройств расширением предложения новых услуг, в число которых входит потоковое ТВ и видеоигры.

Котировки акций сервисов заказа такси Uber Technologies Inc. и Lyft Inc. повысились соответственно на 1,5% и 2,4%. Сенат американского штата Калифорния одобрил законопроект, который может обязать компании, относящиеся к так называемой экономике свободного заработка (gig economy), считать независимых работников своими сотрудниками. Предоставление независимым работникам статуса сотрудников компаний и компенсационные выплаты увеличат расходы Uber и Lyft на одного водителя на $2-3,6 тыс. в год, согласно исследованию Barclays Plc и Macquarie Capital.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 227,61 пункта (0,85%) - до 27137,04 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился за день на 21,54 пункта (0,72%), составив 3000,93 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов выросло на 85,52 пункта (1,06%) - до 8169,68 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе торгов в четверв в основном демонстрируют положительную динамику на фоне ослабления напряженности в торговом противостоянии Вашингтона и Пекина.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение отложить на две недели повышение пошлин на ряд китайских товаров.

"По просьбе вице-премьера КНР Лю Хэ, а также в связи с тем, что Китайская Народная Республика 1 октября будет отмечать свое 70-летие, мы договорились в качестве жеста доброй воли перенести повышение пошлин на товары стоимостью $250 млрд (с 25% до 30%) с 1 октября на 15 октября", - написал Трамп в Twitter.

Рыночный аналитик по АТР AxiTrader Стивен Иннес полагает, что это позитивный знак. Трамп и Китай выглядят "готовыми к переговорам, чтобы положить конец этой торговой войне", цитирует слова эксперта издание MarketWatch.

Также внимание инвесторов в ближайшее время будет сосредоточено на заседаниях Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы, которые пройдут на этой и следующей неделе соответственно. Большинство аналитиков прогнозируют, что ЕЦБ снизит ставку по депозитам и вернется к программе выкупа активов по итогам сентябрьского заседания.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка вырос на 0,4%.

Биржи Южной Кореи закрыты в четверг в связи с государственным празднованием.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix увеличились к 8:51 МСК соответственно на 0,90% и на 0,86%.

Цена акций Yahoo Japan повышается на 2,4% на новости о том, что она купила контрольный пакет в гиганте электронной торговли Zozo. Бумаги Zozo взлетели на 13,4%.

Кроме того, дорожают бумаги автопроизводителя Nissan Motor (+1,2%), производителя бытовой электроники Sony (+1%), косметической компании Shiseido (+0,7%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:56 МСК увеличился на 0,31%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на 0,28%.

Акции интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на торгах в Гонконге дорожают на 1%.

Между тем цена бумаг Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) падает на 3,4%, являясь лидером снижения. Днем ранее один из крупнейших в мире биржевых операторов HKEx сделала предложение Лондонской фондовой бирже (LSE) об объединении за $36,6 млрд.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 9:12 МСК повысился на 0,25%.

Растут котировки акций крупнейших банков страны, в частности Commonwealth Bank of Australia - на 0,9%, National Australia Bank - на 0,6%.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг восстанавливаются после существенного падения днем ранее.

Рынок ждет итогов заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который пройдет в четверг в Абу-Даби.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:19 МСК подорожали на $0,46 (на 0,76%) - до $61,27 за баррель. В среду их цена упала на $1,57 (на 2,5%), составив на закрытие $60,81 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,5 (на 0,91%) - до $56,25 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на $1,65 (на 2,87%), закрывшись на отметке $55,75 за баррель.

Давление на рынок накануне оказала новость о том, что президент США Дональд Трамп считал возможным обсуждение вопроса о смягчении санкций в отношении Ирана. Это увеличивает вероятность возвращения иранской нефти на мировой рынок, что означает рост поставок на фоне замедления темпов глобальной экономики, которое приводит к сокращению спроса, отмечают аналитики.

Мировое потребление нефти в 2019 году вырастет на 1,02 млн баррелей нефти в сутки по сравнению с 2018 годом - до 99,84 млн б/с, сообщила ОПЕК в среду в ежемесячном отчете. Таким образом, оценка роста потребления понижена примерно на 80 тыс. б/с по сравнению с прогнозом, сделанным месяц назад, в основном из-за более слабого, чем ожидалось, спроса ряда стран в первом полугодии текущего года.

Оценка роста спроса на 2020 год была также снижена - на 60 тыс. б/с. Ожидается, что рост мирового спроса на нефть в следующем году увеличится на 1,08 млн б/с и достигнет 100,92 млн б/с.

Позитивной новостью стало сообщение о сокращении товарных запасов нефти в США по итогам четвертой недели подряд, отмечает MarketWatch.

Резервы за неделю, завершившуюся 6 сентября, упали на 6,91 млн баррелей, сообщило Минэнерго США. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали сокращения запасов на 3,6 млн баррелей.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в четверг упала на 2,4% - до 438,36 юаня за баррель.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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