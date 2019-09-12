Можно рассчитывать на полноценное закрепление индекса МосБиржи в диапазоне 2800-2850 пунктов - Промсвязьбанк

Можно рассчитывать на полноценное закрепление индекса МосБиржи в диапазоне 2800-2850 пунктов и возможное перемещение в верхнюю половину этого диапазона, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

"Российский фондовый рынок завершил торги среды ростом на 1,1% по индексу МосБиржи. Умеренное снижение нефтяных котировок может оказывать сдерживающий эффект на российские акции (особенно в нефтегазовом секторе). При этом общее улучшение "аппетита" к риску вполне позволяет рассчитывать на полноценное закрепление индекса МосБиржи в диапазоне 2800-2850 пунктов и возможное перемещение в верхнюю половину этого диапазона", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.