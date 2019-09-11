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11 сентября 2019 года 19:36

Рынок акций РФ обновил 2-месячный максимум по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме, лидировал Сургутнефтегаз

Москва. 11 сентября. Рынок акций РФ в среду вырос вслед за мировыми фондовыми площадками на новостях из Китая, индекс МосБиржи преодолел рубеж 2800 пунктов и обновил максимум за 2 месяца, при этом лидировали в росте бумаги "Сургутнефтегаза"; упавшая вечером нефть не успела найти отражение в рыночных настроениях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2817,05 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1354,68 пункта (+0,8%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,2%.

Доллар подрос до 65,51 рубля (+0,09 рубля).

Подорожали рублевые акции "Сургутнефтегаза" (+7,2% и +3,3% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+2,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,9%), "Мосбиржи" (+1,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,1%) и выросли на рекордных объемах акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,7%, оборот достиг 11,783 млрд рублей).

Просели акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%).

В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов, за исключением Китая (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%), "плюсуют" Европа (CAC 40, DAX, FTSE прибавляют 0,4-1%) и Америка (индекс S&P 500 прибавляет 0,3%).

Опасения по поводу торгового конфликта между США и Китаем отошли на второй план после заявлений министра финансов Стивена Мнучина о том, что представители двух стран встретятся в октябре, и что США готовы заключить торговую сделку, если она будет выгодна Вашингтону.

Правительство Китая решило с 17 сентября снять 25%-ные пошлины с 16 товаров из США, в том числе с лекарств, пестицидов и лубрикантов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Комитета Госсовета КНР по таможенным тарифам. Пошлины были введены в 2018 году. В перечень не вошли важные статьи американского экспорта - соя-бобы, свинина и кукуруза. Комитет продолжает рассматривать новые списки товаров, которые не будут облагаться пошлинами. О новых исключениях будет объявлено позднее.

Нефть в среду корректировалась вверх после снижения во вторник, вызванного новостью об отставке Джона Болтона с поста советника президента США по нацбезопасности. Накануне президент США Дональд Трамп в соцсети Twitter объявил о том, что Джон Болтон покинет свой пост.

В среду вышел ежемесячный отчет ОПЕК, в котором сообщается, что добыча нефти картеля в августе выросла на 136 тыс. б/с (до 29,74 млн б/с) из-за Саудовской Аравии, Нигерии и Ирака. ОПЕК также понизила оценку роста спроса на нефть в 2019 году на 80 тыс. б/с, в 2020 году - на 60 тыс. б/с.

В среду также вышли разнополярные данные Минэнерго США о запасах сырья, на что рынок отреагировал умеренным снижение котировок. Запасы нефти упали на 6,9 млн баррелей при прогнозах сокращения на 2,9 млн баррелей, но меньше ожиданий сократились резервы бензина и выросли запасы дистиллятов (на 2,7 млн баррелей) при прогнозах снижения на 0,9 млн баррелей.

Между тем, позже в среду агентство Bloomberg внесло некоторую ясность в причины отставки Болтона: Трамп считал возможным смягчение санкций в отношении Ирана, что вызвало резкий протест у советника президента по нацбезопасности. На этих новостях падение нефти резко ускорилось, поскольку возможное смягчению позиции США в отношении Ирана (а также Венесуэлы) позитивно скажется на поставках топлива из этих стран.

В итоге цена Brent к 18:50 МСК упала на $2,5 ниже уровня суточной давности. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $60,98 за баррель (-2,2% и -0,3% накануне), октябрьская цена WTI - $56,11 за баррель (-2,3% и -0,8% во вторник).

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, если накануне настроения инвесторов на мировых рынках были весьма осторожными в ожидании заседания ЕЦБ, то в среду оптимизм был подогрет улучшением геополитической обстановки - благодаря попыткам Китая ввести целый ряд мер, смягчающих последствия торговой войны с США. Для рынка акций РФ позитивом является и отставка советника по национальной безопасности США Джона Болтона, который был сторонником жесткого взгляда на Россию. Отставка Болтона может стать знаком потепления отношений США с Москвой.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, настроения на фондовых площадках улучшились на фоне очередных новостей с фронтов торговой войны - Китай снял пошлины с 16 американских товаров. Кроме того, сохраняются надежды на то, что ЕЦБ в четверг смягчит свою денежную политику, повысив актуальность вложения средств европейских инвесторов в более рискованные, но и более доходные активы. Акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%) подросли на новостях о подготовке согласования западного маршрута в Китай через Монголию. В лидерах дня вновь выступили бумаги "Сургутнефтегаза", а также "РусАла".

Трамп в среду в очередном твите написал, что ФРС должна снизить ставку до нуля или ниже. По его словам, это необходимо для начала рефинансирования долга, чтобы снизить расходы на процентные выплаты и удлинить срок обращения долговых обязательств. Естественно, что при подобных посылах ФРС далеко не обязана реагировать, но политика центральных банков в мире направлена, в основном, на смягчение условий кредитования.

Новость об отставке Болтона негативно сказалась на котировках нефти. Неприятным моментом стала статистика по инфляции в США: цены производителей США ускорили рост в августе до 1,8% с 1,7% в июле, а индекс Core PPI повысил темпы роста до 1,9% с 1,7%. Пока нельзя говорить о том, что инфляция производителей становится проблемой, но это точно не способствует ожиданиям более мягкой монетарной политики ФРС, считает Кочетков.

Портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова также отмечает, что рынок акций РФ в среду вырос вслед за мировыми площадками на фоне известий, что Китай готов согласиться на увеличение закупок американской сельхозпродукции, чтобы США в ответ отложили введение новых импортных пошлин и смягчили запрет на сотрудничество с Huawei.

Новость означает, что данное предложение будет озвучено китайской стороной в рамках нового раунда торговых переговоров в октябре, но вероятность того, что США согласится на уступки со своей стороны, не стопроцентная. Однако даже намерение одной из сторон продолжать конструктивный диалог и идти на послабления уже приободрило инвесторов, поскольку даже похожие "просто сообщения" на какое-то время пропали с мониторов.

Другим поводом для энтузиазма выступает заседание ЕЦБ в четверг, на котором все ждут от регулятора объявления новых монетарных мер поддержки экономики, анонсированных в июле. Учитывая слабость выходящей макростатистики, рынок оценивает вероятность введения новых стимулов как почти 100%-ную, вопросы вызывает только формат смягчения: снижение ставки, новые покупки активов с рынка и/или освобождение крупнейших банков от обязательства платить за размещение свободных остатков в ЕЦБ, считает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Сургутнефтегаза" возобновили повышение, начатое на прошлой неделе после объявления о создании дочерней компании, которая будет специализироваться на вложениях в ценные бумаги. В США индекс S&P 500 пытается вернуться к достигнутому ранее рубежу 3000 пунктов, закрепление выше которого откроет дорогу к историческому пику 3028 пунктов.

Индекс МосБиржи приостановил повышение у максимумов прошлой недели, в районе 2820 пунктов. Долларовый индикатор РТС обновил максимум с конца июля, но остался ниже сопротивления 1360 пунктов. Оба индекса в целом еще обладают потенциалом краткосрочного повышения, но ждут новых драйверов движения. От ЕЦБ ожидают снижения процентных ставок, а также объявления о новых мерах экономического стимулирования. Разочарование политикой ЕЦБ может вызвать мировое избегание риска. Поэтому ориентиром по индексу МосБиржи на четверг может стать коридор 2780-2850 пунктов.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, нефть подешевела после известий об отставке Болтона, которая может иметь неоднозначные последствия для России и рынка акций. Болтон давно выступал за проведение США военных кампаний на Ближнем Востоке, поэтому после объявления о его отставке цена на нефть упала. Уход Болтона с должности советника по национальной безопасности может снизить долгосрочную геополитическую премию, заложенную в нефтяные цены, особенно если напряжение в отношениях между США и Ираном после его увольнения спадет.

Джон Болтон является сторонником проведения жесткой политики в отношении Венесуэлы, России и ряда других стран. Многие СМИ называют его главным идейным вдохновителем выхода США из соглашений по контролю над вооружениями. Не исключено, что его отставка станет сигналом изменений в политике по этим вопросам, отмечают эксперты.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+39,8%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+4,4%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (+3%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+2,7%), акции ПАО "Северо-Западное пароходство" (MOEX: SZPR) (+2,6%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (+2,2%), акции "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+2,2%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+2,1%).

Подешевели бумаги ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-7,5%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-6,7%), "префы" ПАО "Курганская генерирующая компания" (MOEX: KGKC) (-3,8%), акции ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-3,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 48,054 млрд рублей (кроме "Северстали" лидировали по оборотам обыкновенные бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN), на сделки с которыми пришлось 11,01 млрд рублей).


Опубликовано: /Финмаркет/
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