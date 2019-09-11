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Главная / Мнения аналитиков / Альфа-банк начал анализ Газпрома и НОВАТЭКа
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11 сентября 2019 года 19:02
Альфа-банк начал анализ Газпрома и НОВАТЭКа
Альфа-банк начал анализ ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) и ПАО "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK), сообщается в обзоре аналитика банка Антона Корыцко. Прогнозная стоимость акций "Газпрома", рассчитанная Корыцко, составляет 299 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "выше рынка". Прогнозная стоимость акций "НОВАТЭКа" - 1414 рублей за штуку, рекомендация - "на уровне рынка". Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях): Прогнозная цена Газпром - 299,00 (текущая цена - 233,0), рекомендация - выше рынка; Прогнозная цена НОВАТЭК - 1414,00 (текущая цена - 1279,0), рекомендация - на уровне рынка.
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11 сентября 2019 года 19:36
Рынок акций РФ обновил 2-месячный максимум по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме, лидировал Сургутнефтегаз
Москва. 11 сентября. Рынок акций РФ в среду вырос вслед за мировыми фондовыми площадками на новостях из Китая, индекс МосБиржи преодолел рубеж 2800 пунктов и обновил максимум за 2 месяца, при этом лидировали в росте бумаги "Сургутнефтегаза"; упавшая вечером нефть не успела найти отражение в рыночных настроениях. читать дальше
.11 сентября 2019 года 19:30
Москва. 11 сентября. Доллар перешел к повышению, евро сократил темпы снижения на "Московской бирже" в среду вечером, рубль немного повышается к бивалютной корзине на фоне опережающего укрепления в паре с евро перед заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ). читать дальше
.11 сентября 2019 года 18:57
Москва. 11 сентября. Котировки большинства "длинных" выпусков российских еврооблигаций в среду вновь снизились, в то время как ряд среднесрочных бумаг смог продемонстрировать небольшой ценовой отскок на фоне наметившейся стабилизации ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов показали смешанную динамику: для среднесрочных выпусков евробондов РФ их изменения были незначительными, а для "длинных" бумаг они расширились. читать дальше
.11 сентября 2019 года 18:45
укцион Минфина РФ по размещению ОФЗ впервые за несколько месяцев показал ослабление спроса, в результате чего было реализовано облигаций на 14,55 млрд из предложенного объема в 20 млрд, сообщается в комментарии эксперта "БКС Брокер" Дмитрия Бабина. Российский долговой рынок на старте сессии... читать дальше
.11 сентября 2019 года 18:17
Если ЕЦБ начнет поддерживать рынки активов, то в короткой перспективе это может принести существенные плоды - Saxo Bank
Заседание ЕЦБ в четверг однозначно будет важнейшим испытанием настроений рынка и уверенности в том, что новый цикл смягчения политики центробанков продолжит толкать вверх риск-аппетит, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джон Харди. "Мы считаем, что ЕЦБ напрасно... читать дальше
.11 сентября 2019 года 17:30
Доходности по государственным облигациям в Германии и США растут перед заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ) в этот четверг и ФРС США - в среду на следующей неделе, говорится в комментарии Julius Baer. Очевидно, что недавнее падение доходностей было связано с ожиданиями агрессивного... читать дальше
.11 сентября 2019 года 16:59
Альфа-банк повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) c $28,7 до $31,7 за штуку, сообщается в обзоре банка. Рекомендация "выше рынка" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.11 сентября 2019 года 16:52
После выхода статистики по запасам нефти возможно коррекционное движение в район $61-62 за баррель, полагает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков. "Импульс роста в ценах нефти на новостях из Саудовской Аравии выдыхается. Нефть марки Brent торгуется по 62,74 доллара за баррель.... читать дальше
.11 сентября 2019 года 16:22
Рубль продолжит укрепляться на фоне ожиданий дальнейшего снижения ставок в Европе, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Рубль чувствовал себя уверенно в первую половину сессии среды. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4115 рублей. Однодневная ставка... читать дальше
.11 сентября 2019 года 15:45
По мере роста цен на золото перспективы роста цен на серебро также возрастают. Кроме того, объёмы торгов серебром на бирже SGE в Шанхае в последнее время резко выросли, а открытый интерес находится на многолетних максимумах. Однако спекулятивно рынок серебра выглядит перекупленным, что... читать дальше
.11 сентября 2019 года 15:36
Рубль лишь слегка повышается к доллару и ускорил темпы роста к евро днем в среду в ожидании заседания ЕЦБ
Москва. 11 сентября. Доллар лишь слегка дешевеет, евро ускорил падение на "Московской бирже" в среду днем, рубль усилил темпы повышения к бивалютной корзине на фоне опережающего укрепления в паре с евро в ожидании смягчения политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) по результатам его заседания в четверг, 12 сентября. читать дальше
.11 сентября 2019 года 15:22
Новостной фон провоцирует необоснованно сильное ралли на рынке природного газа, говорится в комментарии Julius Baer. Энергетический сектор Европы во вторник оказался под влиянием ряда "бычьих" новостей. Цены на природный газ и электроэнергию выросли на информации о том, что атомные... читать дальше
.11 сентября 2019 года 14:55
Бумаги ПАО "Банк "Санкт-Петербург" могут принести в перспективе года около 18% прибыли без учета дивидендов - ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" обновили рекомендацию по акциям ПАО "Банк "Санкт-Петербург", который входит в число 20 крупнейших российских банков по объёму активов. Аналитики ГК "ФИНАМ" подтвердили рекомендацию "Покупать" по акциям ПАО "Банк "Санкт-Петербург", установив целевую цену на уровне 60,2 руб.,... читать дальше
.11 сентября 2019 года 14:40
На аукционе ОФЗ Минфин в среду вновь решил сместиться в сегмент среднесрочных бумаг (на прошлой неделе размещался свежий 20-ти летний выпуск 26230), предложив 6-летние ОФЗ 26229 на сумму 20 млрд руб., сообщается в обзоре Райффайзенбанка. За прошедшую неделю доходности вдоль кривой ОФЗ снизились... читать дальше
.11 сентября 2019 года 14:07
(добавлен третий абзац) "ВТБ Капитал" исключил глобальные депозитарные расписки (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group из списка наиболее привлекательных в настоящее время бумаг, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". По мнению экспертов, потенциал роста котировок GDR X5 на данный момент ограничен, так... читать дальше
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