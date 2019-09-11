11 сентября 2019 года 18:57
Котировки "длинных" евробондов РФ в среду вновь упали, среднесрочные бумаги подросли в цене
Москва. 11 сентября. Котировки большинства "длинных" выпусков российских еврооблигаций в среду вновь снизились, в то время как ряд среднесрочных бумаг смог продемонстрировать небольшой ценовой отскок на фоне наметившейся стабилизации ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов показали смешанную динамику: для среднесрочных выпусков евробондов РФ их изменения были незначительными, а для "длинных" бумаг они расширились.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 10 сентября на 10 базисных пунктов и составила 112,60% от номинала, что соответствует доходности 2,95% годовых (снижение на 4 базисных пункта).
Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла на 4 базисных пункта по отношению к предыдущему торговому дню, составив 100,76% от номинала. Их доходность снизилась на 2 пункта и составила 1,64% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился всего на 2 базисных пункта и составил 131 базисный пункт.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году упали по отношению к 10 сентября на 47 базисных пунктов - до 127,50% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта - до 4,07% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 55 базисных пунктов - до 123,16% от номинала (доходность выросла также на 3 базисных пункта и составила 4,05% годовых). Новый тридцатилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 58 базисных пунктов - до 118,49% от номинала (доходность выросла на 3 пункта и составила 4,125% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 15 базисных пунктов, до 106,52% от номинала (доходность выросла на 2 пункта - до 3,29% годовых).
Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 10 базисных пунктов - до 109,51% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 3,165% годовых), с погашением в 2023 году - на 18 базисных пунктов, до 198,43% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов - до 2,39% годовых).
"Сегодня "длинные" выпуски российских еврооблигаций продолжили снижаться в цене пятый день подряд. Такая динамика российских бумаг обусловлена негативной конъюнктурой глобальных долговых рынков, в частности, процентные ставки десятилетних US Treasuries за неделю выросли почти на 25 базисных пунктов, и соответственно, в этом тренде двигаются бумаги всех emerging markets, включая Россию. Для сравнения, наш десятилетний бенчмарк вырос в доходности за неделю всего на 20 базисных пунктов. Таким образом, отечественные евробонды еще не полностью отыграли рост доходностей базовых активов, и у них еще остается потенциал для ценового снижения для компенсации разницы в процентных ставках в размере 5 базисных пунктов. В свою очередь негативная ценовая динамика US Treasuries стала следствием бегства инвесторов из "защитных активов" и повышения интереса к рисковым активам на фоне новостей о скором возобновлении торговых переговоров между США и Китаем, что снижает ожидания по активному смягчению монетарной политики ЕЦБ и ФРС", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.
Опубликовано: /Финмаркет/
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