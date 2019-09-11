Аукцион ОФЗ впервые за несколько месяцев показал ослабление спроса - БКС

Аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ впервые за несколько месяцев показал ослабление спроса, в результате чего было реализовано облигаций на 14,55 млрд из предложенного объема в 20 млрд, сообщается в комментарии эксперта "БКС Брокер" Дмитрия Бабина.

Российский долговой рынок на старте сессии предпринял попытку возобновить восходящую динамику. Однако после кратковременного роста индекс гособлигаций RGBI быстро ушел в небольшой минус, обновив недельный минимум.