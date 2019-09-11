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Главная / Мнения аналитиков / Если ЕЦБ начнет поддерживать рынки активов, то в короткой перспективе это может принести существенные плоды - Saxo Bank
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11 сентября 2019 года 18:17
Если ЕЦБ начнет поддерживать рынки активов, то в короткой перспективе это может принести существенные плоды - Saxo Bank
Заседание ЕЦБ в четверг однозначно будет важнейшим испытанием настроений рынка и уверенности в том, что новый цикл смягчения политики центробанков продолжит толкать вверх риск-аппетит, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джон Харди. "Мы считаем, что ЕЦБ напрасно пытается толкать экономику, но если он начнет поддерживать рынки активов, то в короткой перспективе это может принести существенные плоды. В любом случае, есть двусторонний риск: с одной стороны слухи, что ЕЦБ собирается закупать акции, а с другой - противодействие некоторых "ястребов" банка "голубиным" стремлениям Драги", - отмечает Джон Харди.
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11 сентября 2019 года 19:36
Рынок акций РФ обновил 2-месячный максимум по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме, лидировал Сургутнефтегаз
Москва. 11 сентября. Рынок акций РФ в среду вырос вслед за мировыми фондовыми площадками на новостях из Китая, индекс МосБиржи преодолел рубеж 2800 пунктов и обновил максимум за 2 месяца, при этом лидировали в росте бумаги "Сургутнефтегаза"; упавшая вечером нефть не успела найти отражение в рыночных настроениях. читать дальше
.11 сентября 2019 года 19:30
Москва. 11 сентября. Доллар перешел к повышению, евро сократил темпы снижения на "Московской бирже" в среду вечером, рубль немного повышается к бивалютной корзине на фоне опережающего укрепления в паре с евро перед заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ). читать дальше
.11 сентября 2019 года 19:02
Альфа-банк начал анализ ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) и ПАО "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK), сообщается в обзоре аналитика банка Антона Корыцко. Прогнозная стоимость акций "Газпрома", рассчитанная Корыцко, составляет 299 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "выше рынка". Прогнозная... читать дальше
.11 сентября 2019 года 18:57
Москва. 11 сентября. Котировки большинства "длинных" выпусков российских еврооблигаций в среду вновь снизились, в то время как ряд среднесрочных бумаг смог продемонстрировать небольшой ценовой отскок на фоне наметившейся стабилизации ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов показали смешанную динамику: для среднесрочных выпусков евробондов РФ их изменения были незначительными, а для "длинных" бумаг они расширились. читать дальше
.11 сентября 2019 года 18:45
укцион Минфина РФ по размещению ОФЗ впервые за несколько месяцев показал ослабление спроса, в результате чего было реализовано облигаций на 14,55 млрд из предложенного объема в 20 млрд, сообщается в комментарии эксперта "БКС Брокер" Дмитрия Бабина. Российский долговой рынок на старте сессии... читать дальше
.11 сентября 2019 года 17:30
Доходности по государственным облигациям в Германии и США растут перед заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ) в этот четверг и ФРС США - в среду на следующей неделе, говорится в комментарии Julius Baer. Очевидно, что недавнее падение доходностей было связано с ожиданиями агрессивного... читать дальше
.11 сентября 2019 года 16:59
Альфа-банк повысил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) c $28,7 до $31,7 за штуку, сообщается в обзоре банка. Рекомендация "выше рынка" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.11 сентября 2019 года 16:52
После выхода статистики по запасам нефти возможно коррекционное движение в район $61-62 за баррель, полагает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков. "Импульс роста в ценах нефти на новостях из Саудовской Аравии выдыхается. Нефть марки Brent торгуется по 62,74 доллара за баррель.... читать дальше
.11 сентября 2019 года 16:22
Рубль продолжит укрепляться на фоне ожиданий дальнейшего снижения ставок в Европе, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Рубль чувствовал себя уверенно в первую половину сессии среды. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4115 рублей. Однодневная ставка... читать дальше
.11 сентября 2019 года 15:45
По мере роста цен на золото перспективы роста цен на серебро также возрастают. Кроме того, объёмы торгов серебром на бирже SGE в Шанхае в последнее время резко выросли, а открытый интерес находится на многолетних максимумах. Однако спекулятивно рынок серебра выглядит перекупленным, что... читать дальше
.11 сентября 2019 года 15:36
Рубль лишь слегка повышается к доллару и ускорил темпы роста к евро днем в среду в ожидании заседания ЕЦБ
Москва. 11 сентября. Доллар лишь слегка дешевеет, евро ускорил падение на "Московской бирже" в среду днем, рубль усилил темпы повышения к бивалютной корзине на фоне опережающего укрепления в паре с евро в ожидании смягчения политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) по результатам его заседания в четверг, 12 сентября. читать дальше
.11 сентября 2019 года 15:22
Новостной фон провоцирует необоснованно сильное ралли на рынке природного газа, говорится в комментарии Julius Baer. Энергетический сектор Европы во вторник оказался под влиянием ряда "бычьих" новостей. Цены на природный газ и электроэнергию выросли на информации о том, что атомные... читать дальше
.11 сентября 2019 года 14:55
Бумаги ПАО "Банк "Санкт-Петербург" могут принести в перспективе года около 18% прибыли без учета дивидендов - ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" обновили рекомендацию по акциям ПАО "Банк "Санкт-Петербург", который входит в число 20 крупнейших российских банков по объёму активов. Аналитики ГК "ФИНАМ" подтвердили рекомендацию "Покупать" по акциям ПАО "Банк "Санкт-Петербург", установив целевую цену на уровне 60,2 руб.,... читать дальше
.11 сентября 2019 года 14:40
На аукционе ОФЗ Минфин в среду вновь решил сместиться в сегмент среднесрочных бумаг (на прошлой неделе размещался свежий 20-ти летний выпуск 26230), предложив 6-летние ОФЗ 26229 на сумму 20 млрд руб., сообщается в обзоре Райффайзенбанка. За прошедшую неделю доходности вдоль кривой ОФЗ снизились... читать дальше
.11 сентября 2019 года 14:07
(добавлен третий абзац) "ВТБ Капитал" исключил глобальные депозитарные расписки (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group из списка наиболее привлекательных в настоящее время бумаг, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". По мнению экспертов, потенциал роста котировок GDR X5 на данный момент ограничен, так... читать дальше
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