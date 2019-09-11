Рынок гособлигаций снизил ожидания по количеству снижений ключевой ставки в США - Julius Baer

Доходности по государственным облигациям в Германии и США растут перед заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ) в этот четверг и ФРС США - в среду на следующей неделе, говорится в комментарии Julius Baer. Очевидно, что недавнее падение доходностей было связано с ожиданиями агрессивного монетарного стимулирования со стороны как американского, так и европейского регуляторов, чтобы компенсировать негативный эффект от торгового противостояния между США и Китаем.

Неделю назад денежный рынок оценивал 3-х месячную процентную ставку в долл. США через 1 год на уровне 1,27%, подразумевая не менее 4-х снижений ключевой ставки Федрезервом, каждого на 25 б.п. Сейчас, после новостей о стабильном внутреннем потреблении и медленном росте зарплат, этот показатель составляет 1,55%, отмечается в комментарии.

В Европе спекулятивная торговля в расчете на налогово-бюджетное стимулирование растет на фоне заявлений президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и избранного президента ЕЦБ Кристин Лагард, а также комментариев министра финансов Германии Олафа Шольца.

"После коррекции на рынке государственные облигации США стали менее переоцененными, но по-прежнему остаются недостаточно привлекательными для вложений. Что же касается еврозоны, то там коррекция еще может продолжаться, хотя дорога к налогово-бюджетному стимулированию остается долгой и полной препятствий. Мы продолжаем отдавать предпочтение кредитному риску в сравнении с риском дюрации", - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах.