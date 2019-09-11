Возможно коррекционное движение нефти в район $61-62 - ИК "ФИНАМ"

После выхода статистики по запасам нефти возможно коррекционное движение в район $61-62 за баррель, полагает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.

"Импульс роста в ценах нефти на новостях из Саудовской Аравии выдыхается. Нефть марки Brent торгуется по 62,74 доллара за баррель. Снижение напряженности между США и Ираном уменьшает геополитический риск в цене нефти и для выхода из падающего канала необходимы дополнительные факторы. Сегодня определяющим фактором будет статистика по запасам нефти, после выхода которой мы можем увидеть коррекционное движение в район 61-62 долларов за баррель", - говорится в обзоре ИК "ФИНАМ".