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Рубль лишь слегка повышается к доллару и ускорил темпы роста к евро днем в среду в ожидании заседания ЕЦБ

Москва. 11 сентября. Доллар лишь слегка дешевеет, евро ускорил падение на "Московской бирже" в среду днем, рубль усилил темпы повышения к бивалютной корзине на фоне опережающего укрепления в паре с евро в ожидании смягчения политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) по результатам его заседания в четверг, 12 сентября.

Курс доллара США составил 65,34 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 8,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 71,85 руб./EUR1, подешевев на 42,5 копейки (евро торгуется ниже 72 руб./EUR1 впервые со 2 августа). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 23,66 копейки - до 68,27 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 12 сентября на 0,72 копейки, до 65,4321 руб./$1, и уменьшил курс евро на 7,99 копейки, до 72,224 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного ускорил темпы роста к бивалютной корзине днем в среду на фоне опережающего укрепления в паре с евро в ожидании смягчения политики Европейского центрального банка (ЕЦБ). Инвесторы ожидают от европейского регулятора как снижения ставок, так и принятия других мер для стимулирования экономического подъема.

Более 80% экономистов, опрошенных Bloomberg, ожидают, что ЕЦБ объявит о запуске программы количественного смягчения (QE) на предстоящем заседании. Кроме того, эксперты ожидают, что ЕЦБ уменьшит ставку по депозитам на 10 базисных пунктов - до минус 0,5% в четверг и предпримет еще одно снижение ставки в декабре.

На следующей неделе пройдет заседание Федеральной резервной системы США. Рынок в целом уверен в том, что оно завершится снижением федеральной ставки по кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Федеральная резервная система (ФРС) должна снизить процентные ставки до нуля или ниже, написал президент США Дональд Трамп в Twitter. "И мы затем должны начать рефинансировать наш долг", - заявил он. "Расходы на процентные выплаты могут быть снижены, при этом существенно удлиняя срок обращения", - полагает Трамп.

"США всегда должна платить наименьшую ставку. Нет инфляции! Только простодушие Джея Пауэлла (глава ФРС - ИФ) и Федрезерва не позволяют нам делать то, что уже делают другие страны. Уникальная возможность, которую мы упускаем из-за "остолопов", - написал президент.

Тем временем опасения по поводу торгового конфликта между США и Китаем отошли на второй план после заявлений министра финансов Стивена Мнучина о том, что представители двух стран встретятся в октябре и что США готовы заключить торговую сделку, если она будет выгодна Вашингтону. Заместитель председателя Госсовета КНР Лю Хэ заявил во вторник в ходе встречи с главой Citigroup Майклом Корбатом, что торговая война не отвечает интересам ни Китая, ни США.

Кроме того, накануне стало известно, что Китай освободит от пошлин ряд импортируемых из США товаров. Изменения вступят в силу с 17 сентября и затронут товары, пошлины на которые были введены летом прошлого года (в список не вошли такие важные статьи американского сельскохозяйственного экспорта, как соя-бобы, свинина и кукуруза). При этом новые взаимные пошлины были введены с 1 сентября, новый раунд повышения тарифов должен состояться 15 декабря в случае, если стороны не достигнут прогресса в переговорах о торговом соглашении.

По словам аналитика Нордеа банка Татьяны Евдокимовой, улучшение настроений на глобальных площадках благодаря возврату США и Китая к более позитивной взаимной риторике, равно как и восстановление цен на нефть, способствуют креплению рубля. "Рубль сохраняет шансы на продолжение умеренного укрепления на фоне более оптимистичных настроений на глобальных площадках, при этом ключевым событием недели выступает завтрашнее заседание ЕЦБ", - отмечает Евдокимова.

"Настроения на глобальных рынках противоречивые, поддержку рублю оказывает нефть. В ближайшие недели результаты опорных заседаний ведущих центробанков и предшествующие им публикации важных экономических статданных могут заметно усилить волатильность на валютных рынках. Мягкая риторика ЕЦБ могла бы усилить позитив, что приведет к дальнейшему укреплению рубля, но потенциал для снижения курса пара "доллар-рубль", на наш взгляд, остается ограниченным, мы ожидаем, что в ближайшее время рубль будет оставаться в диапазоне 65-66,5 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

В свою очередь, главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой указывает, что на рынке присутствует локальный спрос на валюту, несмотря на благоприятное отношение иностранцев к российскому долгу после пятничного заседания ЦБ по ставке. Тем не менее, по его словам, "до основных налоговых выплат сентября еще около двух недель, поэтому экспортеры имеют возможность не спешить с продажами".

Нефтяной рынок ускорил подъем на торгах в среду на сигналах сокращения запасов топлива в США. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 0,82% - до $62,89 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на 0,8%, до $57,86 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета Американского института нефти (API), на прошлой неделе товарные запасы нефти в Штатах упали на 7,23 млн баррелей. Официальный отчет Минэнерго США будет обнародован в среду, и эксперты в среднем ожидают, что он укажет на уменьшение запасов нефти на 2,9 млн баррелей. Запасы уже находятся на минимальном уровне с октября 2018 года.

Во вторник цены на нефть снизились на новости, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон покинет свой пост. Эксперты полагают, что уход одного из самых высокопоставленных "ястребов" в Вашингтоне может привести к смягчению позиции США в отношении Венесуэлы и Ирана, что позитивно скажется на поставках топлива из этих стран и приведет к избытку нефти на рынке.

Представитель правительства Ирана Али Рабии уже заявил, что отправив Болтона в отставку, США отстранили от работы крупнейшего сторонника войны и экономического терроризма.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (3-6 месяцев) межбанковских кредитов немного опустились в среду, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая увеличилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,01% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и ставка на срок 1 месяц опустились на 1 б.п. - до 7,08% и 7,18% годовых соответственно. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились на 2 б.п. - до 7,26% и 7,33% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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