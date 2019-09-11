Спекулятивно рынок серебра выглядит перекупленным - "Открытие Брокер"

По мере роста цен на золото перспективы роста цен на серебро также возрастают. Кроме того, объёмы торгов серебром на бирже SGE в Шанхае в последнее время резко выросли, а открытый интерес находится на многолетних максимумах. Однако спекулятивно рынок серебра выглядит перекупленным, что подтверждается текущей коррекцией цен вниз, а в связи со слабыми перспективами роста промышленного предложения дальнейший рост цен пока остаётся под вопросом, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Темпы роста цен на серебро с 20 мая по 11 сентября 2019 г. превзошли темпы роста цен на золото. Рынок протестировал уровень $19,75/унция под влиянием резкого закрытия коротких позиций на COMEX. В настоящее время наблюдается коррекция цен вниз к уровню $18/унция. Соотношение золота и серебра снижалось до самого низкого уровня за более чем год - до 79,47 пункта, после чего вновь подросло до 83,40 пункта.

Резкий рост цен на серебро косвенно подтверждает ожидания дальнейшего роста цен на золото. На первый взгляд, отмечает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева, может показаться нелогичным, что серебро растёт на фоне ослабления перспектив для промышленного спроса, учитывая, что промышленный спрос составляет более 50% от общего потребления серебра в мире.

Тем не менее, реакция рынка изменилась, поскольку замедление мировой экономики приводит к смягчению денежно-кредитной политики и отрицательным ставкам. Таким образом, по мере роста цен на золото перспективы роста цен на серебро также возрастают. Кроме того, объёмы торгов серебром на бирже SGE в Шанхае в последнее время резко выросли, а открытый интерес находится на многолетних максимумах.

Спекулятивно рынок серебра выглядит перекупленным, что подтверждается текущей коррекцией цен вниз, а в связи со слабыми перспективами роста промышленного предложения дальнейший рост цен пока остаётся под вопросом, обращает внимание О. Лукичева.