Аукционы: низкое предложение и неабсорбированная ликвидность давит на ОФЗ - Райффайзенбанк

На аукционе ОФЗ Минфин в среду вновь решил сместиться в сегмент среднесрочных бумаг (на прошлой неделе размещался свежий 20-ти летний выпуск 26230), предложив 6-летние ОФЗ 26229 на сумму 20 млрд руб., сообщается в обзоре Райффайзенбанка. За прошедшую неделю доходности вдоль кривой ОФЗ снизились на 7 б.п., при этом 10-летние бумаги обновили 12-месячный минимум (YTM 7,15%).

"Низкий объем предложения госбумаг в условиях наличия некоторого избытка рублевой ликвидности в банковском секторе ( о чем свидетельствует неудовлетворенный спрос на вчерашнем аукционе КОБР, который составил 459 млрд руб.) и дефицита маржинальных инструментов для пополнения ВЛА позволяет Минфину постоянно находить спрос по низким доходностям", - отмечает аналитик банка Денис Порывай.

Также эксперт Райффайзенбанка обращает внимание на то, что спред ОФЗ к ставке o/n является самым узким в GEM, отражая полную уверенность участников в снижении ключевой ставки как минимум до 6% (нижняя граница диапазона нейтральной ставки, озвученной ЦБ РФ). Однако из риторики пресс-релиза ЦБ РФ к последнему заседанию не следует, что регулятор готов агрессивно смягчать монетарную политику или пересматривать в сторону понижения нейтральную ставку.

"В этой связи выпуск 26229 с YTM 6,9% не выглядит интересным (хотя найдет своих покупателей), по нашему мнению, лучшей ему альтернативой на рублевом рынке является продажа CCS. Кроме того, может быть интересна покупка долларовых евробондов РФ ( в частности, с начала августа доходность Russia 28 опустилась на 70 б.п. до YTM 3,48%), которые имеют высокую текущую доходность на горизонте 12М (по причине высокой ставки купона и тенденции снижения долларовых ставок)", - заключает Денис Порывай.