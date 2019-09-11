Кредитные рейтинги VEON сейчас самые высокие среди российских операторов мобильной связи - Sberbank CIB

Агентство Fitch вчера повысило рейтинг VEON на одну ступень до ВВВ-, нижней границы инвестиционного уровня. Таким образом, кредитные рейтинги VEON сейчас самые высокие среди российских операторов мобильной связи, сообщается в комментарии Sberbank CIB.

"В целом повышение кредитного рейтинга VEON агентством Fitch можно считать ожидаемым событием, т. к. он находился на уровне ВВ+ с "позитивным" прогнозом" с июля прошлого года, т. е. с момента объявления о продаже доли компании в Wind Tre", - комментирует новость аналитик Sberbank CIB Александр Сычев.

С тех пор VEON существенно снизила долг и улучшила его валютную структуру, сократив долю задолженности в долларах и евро с 70% до менее 50%. Кроме того, компания демонстрировала сильные операционные результаты на ключевых рынках, что обеспечило стабильные финансовые показатели. Наконец, VEON удалось провести выкуп акций миноритарных акционеров GTH и консолидировать операционные активы в Пакистане и Бангладеш на уровне холдинга, что позволит упростить его структуру и улучшит движение денежных потоков внутри компании.

"Повышение рейтинга до инвестиционного уровня, как правило, позитивно с точки зрения восприятия риска эмитента инвесторами и может оказать позитивное влияние на котировки его бумаг, - полагает Александр Сычев. - В случае VEON определенный потенциал сужения спредов есть у коротких выпусков (VEON-21 (3,95%) и VEON-22), а также у облигаций VEON GTH. Кроме того, мы по-прежнему видим высокую вероятность размещения новых длинных облигаций с одновременным тендером на выкуп находящихся в обращении выпусков VEON, что может принести держателям бумаг компании дополнительный доход".